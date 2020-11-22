Среднесрочно пара доллар-рубль будет торговаться в диапазоне 70-78

Как полагает Андрей Кочетков ("Открытие Брокер"), если нефть будет стоить на 20% дороже текущих значений, то при $55 мы вполне можем рассчитывать на курс около 70 за доллар, а при благоприятных инвестиционных потоках рубль может укрепиться ещё больше.