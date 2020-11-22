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Газета.Ru
Газета.Ru

Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ в 2021 году

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Россиян в 2021 ожидает повышение цен на ЖКУ, пишет "Московский комсомолец". По словам специалиста в области ЖКХ, директора Организации народного контроля Натальи Чернышевой, тарифы вырастут с 1 июля приблизительно на 4-6%. Чернышева напомнила, что повышение тарифов зависит от региона.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Что подорожает с нового 2021 года: алкоголь, электроника, продукты, ЖКХ

Наталья Чернышева, специалист в области ЖКХ, директор Организации народного контроля: «Тарифы на услуги ЖКХ обычно повышают примерно на 4-6% с 1 июля.
Московский Комсомолецвчера в 05:24
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RT на русском

Россиян предупредили о возможном росте цен на услуги ЖКХ

RT на русском04:00
Национальная служба новостей

Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ в 2021 году

Национальная служба новостей04:00
News.ru

Эксперт: серьёзное подорожание услуг ЖКХ ждёт россиян в следующем году

News.ru19:56
URA.Ru

Россиянам начнут отключать электричество и воду за долги по ЖКХ

URA.Ru04:02
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ в 2021 году

РИА Новости02:14
Lenta.ru

Россиянам предсказали рост цен на ЖКХ в 2021 году

Lenta.ru00:20
Газета.Ru

Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ в 2021 году

Газета.Ru03:08

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Руководитель Центра цифровой экспертизы рассказал в интервью, что сейчас всю информацию о пользователе можно узнать из популярных мессенджеров и из его социальных сетей, что делает его данные крайне уязвимыми.
Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет
SM Newsвчера в 09:16

Въезжающих в Ростовскую область планируют отправлять на карантин

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании оперштаба по коронавирусу заявил, что въезжающие в регион должны будут находиться на карантине как минимум до получения результатов теста на COVID-19.
RT на русском06:43

Tesla начала продавать USB-флешки

У Tesla появились фирменные флеш-накопители, которые можно использовать и просто для хранения файлов, и в качестве, скажем, хранилища музыкальных композиций в авто.
iXBT.com06:02

Путин объяснил, почему пока никого не поздравил с победой на выборах президента США

Отвечая на вопрос, планирует ли он поздравить избранного президента США уже тогда, когда "будет поставлена окончательная точка", Путин заявил: "[Это] должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным, правовым способом".
ТАСС06:06

FAW раскрыл свои новинки для России в 2021 году

Директор по продажам и техническому обслуживанию «ФАВ-Восточная Европа» Сергей Ворновский в разговоре с редакцией аналитического агентства «АВТОСТАТ» рассказал о новинках компании FAW для российского рынка на 2021 год.
Тарантас Ньюс20 ноября в 04:39

Среднесрочно пара доллар-рубль будет торговаться в диапазоне 70-78

Как полагает Андрей Кочетков ("Открытие Брокер"), если нефть будет стоить на 20% дороже текущих значений, то при $55 мы вполне можем рассчитывать на курс около 70 за доллар, а при благоприятных инвестиционных потоках рубль может укрепиться ещё больше.
Finam.Ruвчера в 06:00

Tesla бьет рекорды, поднимаясь на вершину рейтинга Nasdaq

Новость вызвала мировой ажиотаж покупателей во всем секторе электромобилей, что подняло акции Tesla до нового внутридневного максимума в $508,61 в четверг и сделало их акции на этой неделе лучшими по индексу Nasdaq-100.
ИА Красная Веснавчера в 16:54

В Кузбассе при тушении подземного пожара произошел сход горной породы

Частичный сход горной породы произошел на отвале отработанного угольного разреза возле поселка Апанас в Новокузнецком районе Кемеровской области, где с апреля введен режим ЧС и ведется тушение подземного пожара.
ТАСС02:21

Цены на электроэнергию в Литве в прошлом месяце упали на 4%

Специалисты компании отметили, что в литовской ценовой зоне на торгах биржи Nord Pool электроэнергия в прошлом месяце упала до 37,2 евро, в Латвии она снизилась на 5% и стоила столько же, сколько и в Литве.
BaltNews.lt20 ноября в 09:27

В Госдуме предложили штрафовать за превышение скорости на 1 км в час

Как отмечает чиновник, отмена нештрафуемого порога в 20 км/ч и введение вместо него наказания за превышение скорости даже на 1 км/ч даст возможность сделать ситуацию на дорогах более безопасной.
Новые автомобили00:10

В Якутии сняли с продажи антисептик, которым отравились девять человек

Якутск, 22 ноября 2020, 12:12 — REGNUM В Якутии управление Роспотребнадзора по республике выпустил постановление о снятии с реализации антисептика, в результате употребления которого в Таттинском районе отравились и умерли семь человек.
REGNUM04:12