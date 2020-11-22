Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ в 2021 году
Россиян в 2021 ожидает повышение цен на ЖКУ, пишет "Московский комсомолец". По словам специалиста в области ЖКХ, директора Организации народного контроля Натальи Чернышевой, тарифы вырастут с 1 июля приблизительно на 4-6%. Чернышева напомнила, что повышение тарифов зависит от региона.В источнике
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Наталья Чернышева, специалист в области ЖКХ, директор Организации народного контроля: «Тарифы на услуги ЖКХ обычно повышают примерно на 4-6% с 1 июля.
Московский Комсомолецвчера в 05:24
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