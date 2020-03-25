Коронавирус
Вести.RuРоссиян предупредили о росте ипотечных ставок
Ставки по ипотеке вырастут с 7% до 10% в 2020 году, а объем кредитования снизятся на 10-12% по сравнению с прошлом году и составит 2,5-2,6 триллиона руб. Такой прогноз опубликовало рейтинговое агентство "Эксперт РА".
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Рынок ожидает роста ставок и сокращения объемов кредитования Ипотечное кредитование в этом году вновь пойдет на спад, ожидают аналитики «Эксперт РА». В 2020 году объемы выдачи ипотеки могут упасть на 20–25% в зависимости от того, как сильно скажется эффект COVID-19 в экономике.Коммерсантъвчера в 17:01
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Общество
Полиция России приостанавливает личный прием граждан
Полиция России приостановит личный прием граждан с 27 марта в связи с распространением коронавируса, 26 марта сообщается на сайте МВД Медиа.
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Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» пяти самолетов в России
Неизвестные сообщили о заложенных взрывных устройствах в пяти самолетах, выполняющих внутрироссийские рейсы, сообщает ТАСС.
Экономика
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Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Умерли два пожилых москвича с коронавирусом
Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
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США расширили санкции против Ирана
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Театры
Большой театр впервые покажет спектакли «золотого фонда» онлайн
Впервые в истории театр покажет шесть постановок «золотого фонда» в онлайн-формате.
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Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем
Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Политика
Латвийские украинцы поссорились с Киевом из-за России
Руководитель Объединения украинских обществ Латвии Ирина Дукуле в эксклюзивном интервью Sputnik Латвия впервые решилась рассказать, какой травле подвергаются "старые латвийские украинцы" со стороны посла Украины.
Политика
Путин на G20 предложил создать спецфонд для борьбы с коронавирусом
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Общество
В США число заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года
Министерство труда США заявило, что число поданных заявок на пособия по безработице в Соединённых Штатах побило рекорд 1982 года.
Общество
Князь Монако рассказал о необычном первом симптоме коронавируса
Болезнь, как известно, не выбирает: не обошла она и власть предержащих, в том числе князя Монако Альбера II.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Казахстане
Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Казахстане.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Общество
Украинские мигранты поставили под угрозу экономику Польши
Экономика Польши оказалась под угрозой из-за украинских мигрантов, которые покидают страну на фоне эпидемии коронавируса.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Общество
Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю
В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Общество
Сотрудника аппарата правительства РФ проверяют на коронавирус
Некоторые помещения правительства России продезинфицированы после того, как один из сотрудников аппарата правительства мог заболеть коронавирусом.
Транспорт
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Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД.
Авто
Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ
В сети Интернет появились первые фотографии нового Lada. Об этом сообщает официальный сайт «Автоновости дня».
Транспорт
Аэропорт Шереметьево закрывает третий терминал
Московский аэропорт Шереметьево объявил о закрытии третьего по счету терминала.
Общество
ОАЭ дали разрешение на пять рейсов для вывоза россиян
Объединённые Арабские Эмираты дали разрешение на пять рейсов для вывоза из страны граждан России.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников
ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Общество
В Петербурге на неделю закроют все заведения общественного питания
С 30 марта в Петербурге на неделю закрываются все заведения общественного питания.