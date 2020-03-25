Коронавирус

Вести.RuВести.RuРоссиян предупредили о росте ипотечных ставок

Ставки по ипотеке вырастут с 7% до 10% в 2020 году, а объем кредитования снизятся на 10-12% по сравнению с прошлом году и составит 2,5-2,6 триллиона руб. Такой прогноз опубликовало рейтинговое агентство "Эксперт РА".
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Ипотека уходит на спад

Рынок ожидает роста ставок и сокращения объемов кредитования Ипотечное кредитование в этом году вновь пойдет на спад, ожидают аналитики «Эксперт РА». В 2020 году объемы выдачи ипотеки могут упасть на 20–25% в зависимости от того, как сильно скажется эффект COVID-19 в экономике.
Коммерсантъвчера в 17:01

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Эксперты прогнозируют сокращение объема выдачи ипотеки в 2020 году на 10-12%

ТАССвчера в 17:51

«Эксперт РА» прогнозирует рост ставок по ипотеке до 10% к концу года

Российская газетавчера в 17:00

Ипотека уходит на спад

Коммерсантъвчера в 17:01

Эксперты предсказали возвращение ипотечных ставок к уровню 10%

РБКвчера в 17:00

«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%

Ведомостивчера в 17:00

Банкам придется сильно поднять ставки по ипотеке из-за коронавируса

Forbesвчера в 17:00

Ставки по ипотеке в России могут превысить 10% уже в I половине 2020 года

ПРАЙМвчера в 17:16
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Общество

Полиция России приостанавливает личный прием граждан

Полиция России приостановит личный прием граждан с 27 марта в связи с распространением коронавируса, 26 марта сообщается на сайте МВД Медиа.
Красная весна 10:56
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» пяти самолетов в России

Неизвестные сообщили о заложенных взрывных устройствах в пяти самолетах, выполняющих внутрироссийские рейсы, сообщает ТАСС.
Москва 24 08:55
Экономика

Путин объявил о введении налога на проценты по вкладам

Владимир Путин в обращении к россиянам предложил обложить налогом в 13% процентные доходы от вкладов в банках.
НТВ вчера в 10:20
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество

Умерли два пожилых москвича с коронавирусом

Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 14:04
Политика

США расширили санкции против Ирана

Соединенные Штаты в четверг внесли пять физических лиц и 15 юридических лиц в список антииранских санкций.
ТАСС 10:49
Общество

Писатель Акунин сообщил, что заболел коронавирусом

BFM.ru 10:49
Политика

Госдума на следующей неделе примет законы по инициативам Путина

Госдума намерена до конца следующей недели принять законы по инициативам, озвученным в обращении президента РФ Владимира Путина в связи с пандемией коронавируса.
ТАСС 10:08
Театры

Большой театр впервые покажет спектакли «золотого фонда» онлайн

Впервые в истории театр покажет шесть постановок «золотого фонда» в онлайн-формате.
Культуромания 08:06
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем

Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Газета.Ru 02:43
Политика

Латвийские украинцы поссорились с Киевом из-за России

Руководитель Объединения украинских обществ Латвии Ирина Дукуле в эксклюзивном интервью Sputnik Латвия впервые решилась рассказать, какой травле подвергаются "старые латвийские украинцы" со стороны посла Украины.
РИА Новости 09:07
Политика

Путин на G20 предложил создать спецфонд для борьбы с коронавирусом

Путин на G20 предложил создать спецфонд для борьбы с коронавирусом.
ТК Звезда 11:04
Общество

В США число заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года

Министерство труда США заявило, что число поданных заявок на пособия по безработице в Соединённых Штатах побило рекорд 1982 года.
RT на русском 09:13
Общество

Князь Монако рассказал о необычном первом симптоме коронавируса

Болезнь, как известно, не выбирает: не обошла она и власть предержащих, в том числе князя Монако Альбера II.
ToDay News Ufa 02:53
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Казахстане

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Казахстане.
Lenta.ru 10:57
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК вчера в 13:15
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Общество

Украинские мигранты поставили под угрозу экономику Польши

Экономика Польши оказалась под угрозой из-за украинских мигрантов, которые покидают страну на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 08:46
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Общество

Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю

В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Время Бухгалтера 07:25
Общество

Сотрудника аппарата правительства РФ проверяют на коронавирус

Некоторые помещения правительства России продезинфицированы после того, как один из сотрудников аппарата правительства мог заболеть коронавирусом.
BFM.ru 09:59
Энергетика

Reuters: Китай закупил у России рекордные 1,6 млн тонн нефти

ТАСС 08:36
Транспорт

ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД.
Ведомости 05:48
Авто

Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ

В сети Интернет появились первые фотографии нового Lada. Об этом сообщает официальный сайт «Автоновости дня».
Лезги газет вчера в 20:45
Транспорт

Аэропорт Шереметьево закрывает третий терминал

Московский аэропорт Шереметьево объявил о закрытии третьего по счету терминала.
Московский Комсомолец 10:58
Общество

ОАЭ дали разрешение на пять рейсов для вывоза россиян

Объединённые Арабские Эмираты дали разрешение на пять рейсов для вывоза из страны граждан России.
RT на русском 08:12
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников

ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора.
Ведомости 10:44
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости вчера в 11:12
Общество

В Петербурге на неделю закроют все заведения общественного питания

С 30 марта в Петербурге на неделю закрываются все заведения общественного питания.
Собака.ru 04:52
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