Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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с чего всё началось

Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.
Известиявчера в 17:01

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Сенаторы из-за тарифов ЖКХ выступили против «налога Чубайса»

РБК00:45

Углеродные налоги пошли на выброс

Коммерсантъвчера в 18:21

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Чубайса

Lenta.ruвчера в 22:57

Бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за налога, придуманного Чубайсом

URA.Ruвчера в 19:37

«Известия»: сенаторы и РСПП раскритиковали законопроект об «углеродном сборе»

ТАССвчера в 19:33

Новый налог грозит ростом тарифов ЖКХ, пишут «Известия»

РИА Новости00:40

Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Известиявчера в 17:01
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Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Piter.tv 15 октября в 07:45
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Передача семи картин кисти русского художника Николая Рериха в обмен на 166-й лист Мирославова Евангелия состоится до конца текущего года.
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Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

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Минобороны взыскало с военного инструктора 12 млн за разбитый самолет

СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 10:18
Экономика

Депутаты Заксобрания раскритиковали увеличение платы за капремонт

Ашот Рафаэлян сообщил, что повышение платы на 26% станет слишком жестким для населения и высказал предположение о возможном росте на 4-5%.Зампредседателя комитета по строительству Дмитрий Козловский указал министру, что повышать тариф более, чем на 4% нельзя, согласно указу президента о предельном повышении тарифов.
РБК Новосибирск вчера в 13:16
Политика

Макрон и Меркель приветствуют сдвиги в реализации Минских соглашений

Лидеры Франции и Германии приветствуют позитивные изменения в реализации Минских соглашений.
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Роспотребнадзор рекомендует употреблять орехи один-два раза в неделю, их частое потребление снижает риск заболеть коронароной недостаточностью и уменьшает концентрацию холестерина в крови.
ТАСС 01:39
Общество

В России упростили процесс взыскания долгов с дачников

В России вступили в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с владельцев дачных участков, сообщает «Российская газета».
RT на русском вчера в 23:07
Происшествия

В одной из школ Новосибирска обнаружили тело девочки

Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела несовершеннолетней в школе Новосибирска, сообщили в четверг журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.
ТАСС 01:18
Общество

Выявлено самое опасное место в квартире

Lenta.ru 01:13
Армия и оружие

Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии

Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии.
Lenta.ru вчера в 19:26
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 15 октября в 08:42
Культура

В Красноярске открылся фестиваль Дмитрия Хворостовского

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Экономика

Налоговая требует признать банкротом пермского производителя тортов

В арбитражный суд Пермского края подан иск о банкротстве ООО «Тортолино».
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УАЗ Патриот оснастят революционными опциями

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Власти США приостановили выпуск криптовалюты Telegram

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Происшествия

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Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
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CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 17:19
Общество

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РБК 01:00
Политика

Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами «ДПС»

Сопровождение кортежа президента России Владимира Путина эмиратской полицией на автомобилях, раскрашенных в цвета российской дорожно-патрульной службы и с надписями "ДПС" по-русски, не является рядовой ситуацией, рассказали РИА Новости в российском посольстве в Абу-Даби.
РИА Новости вчера в 20:22
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Поезд разорвал на части иномарку на Сахалине

Поезд въехал в иномарку и разорвал ее на части у села Костромского на Сахалине.
Газета.Ru 00:13
Экономика

С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению

В рамках тестирования законодательной инициативы министерства Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк» в пяти регионах России начнут оказывать гражданам ряд бесплатных госуслуг, включая получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, регистрацию в качестве страхователя.
RT на русском вчера в 22:34
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Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
РБК вчера в 17:14
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В Минске по запросу США задержана россиянка Анна Богачева

В феврале прошлого года Минюст США предъявил обвинение трем организациям и 13 россиянам, в том числе Богачевой, по делу о вмешательстве в выборы президента 2016 года.
Эхо Москвы 15 октября в 07:09
Гаджеты

LG запустила в продажу IPS-монитор LG Ultra Gear 27GL850

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Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.
ProstoProSport вчера в 16:03
Футбол

Шомуродов прокомментировал лидерство «Ростова» в РПЛ

Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов прокомментировал лидерство своей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 21:20
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В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 01:47
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