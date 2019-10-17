Экономика
Газета.RuРоссиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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с чего всё началось
Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.Известиявчера в 17:01
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Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Piter.tv 15 октября в 07:45
Общество
Сербия передаст России картины Николая Рериха до конца года
Передача семи картин кисти русского художника Николая Рериха в обмен на 166-й лист Мирославова Евангелия состоится до конца текущего года.
Известия 01:36
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий вчера в 15:55
Происшествия
Минобороны взыскало с военного инструктора 12 млн за разбитый самолет
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 10:18
Экономика
Депутаты Заксобрания раскритиковали увеличение платы за капремонт
Ашот Рафаэлян сообщил, что повышение платы на 26% станет слишком жестким для населения и высказал предположение о возможном росте на 4-5%.Зампредседателя комитета по строительству Дмитрий Козловский указал министру, что повышать тариф более, чем на 4% нельзя, согласно указу президента о предельном повышении тарифов.
РБК Новосибирск вчера в 13:16
Политика
Макрон и Меркель приветствуют сдвиги в реализации Минских соглашений
Лидеры Франции и Германии приветствуют позитивные изменения в реализации Минских соглашений.
Украина.ру 01:34
Общество
Роспотребнадзор рекомендует употреблять орехи один-два раза в неделю
Роспотребнадзор рекомендует употреблять орехи один-два раза в неделю, их частое потребление снижает риск заболеть коронароной недостаточностью и уменьшает концентрацию холестерина в крови.
ТАСС 01:39
Общество
В России упростили процесс взыскания долгов с дачников
В России вступили в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с владельцев дачных участков, сообщает «Российская газета».
RT на русском вчера в 23:07
Происшествия
В одной из школ Новосибирска обнаружили тело девочки
Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела несовершеннолетней в школе Новосибирска, сообщили в четверг журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.
ТАСС 01:18
Общество
Выявлено самое опасное место в квартире
Lenta.ru 01:13
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии
Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии.
Lenta.ru вчера в 19:26
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 15 октября в 08:42
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Экономика
Налоговая требует признать банкротом пермского производителя тортов
В арбитражный суд Пермского края подан иск о банкротстве ООО «Тортолино».
Business Class (Пермь) 01:43
Авто
УАЗ Патриот оснастят революционными опциями
В 2019 или 2020 году внедорожник УАЗ «Патриот» может получить новые мультимедийные системы, задние воздуховоды, розетки USB, электронный стояночный тормоз и другие долгожданные новшества.
Автоновости дня 15 октября в 06:00
Общество
Власти США приостановили выпуск криптовалюты Telegram
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала экстренный иск и добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc и TON Issuer Inc, говорится в сообщении ведомства.
Finam.Ru 14 октября в 02:43
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК вчера в 15:55
Политика
CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 17:19
Общество
Кадастровая палата назвала самые волнующие россиян вопросы о жилье
Самые популярные вопросы (40%) касались проведения кадастрового учета и регистрации прав собственности, порядка оформления сделок и необходимого для этого комплекта документов.
РБК 01:00
Политика
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами «ДПС»
Сопровождение кортежа президента России Владимира Путина эмиратской полицией на автомобилях, раскрашенных в цвета российской дорожно-патрульной службы и с надписями "ДПС" по-русски, не является рядовой ситуацией, рассказали РИА Новости в российском посольстве в Абу-Даби.
РИА Новости вчера в 20:22
Происшествия
Поезд разорвал на части иномарку на Сахалине
Поезд въехал в иномарку и разорвал ее на части у села Костромского на Сахалине.
Газета.Ru 00:13
Экономика
С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению
В рамках тестирования законодательной инициативы министерства Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк» в пяти регионах России начнут оказывать гражданам ряд бесплатных госуслуг, включая получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, регистрацию в качестве страхователя.
RT на русском вчера в 22:34
Политика
Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
РБК вчера в 17:14
Политика
В Минске по запросу США задержана россиянка Анна Богачева
В феврале прошлого года Минюст США предъявил обвинение трем организациям и 13 россиянам, в том числе Богачевой, по делу о вмешательстве в выборы президента 2016 года.
Эхо Москвы 15 октября в 07:09
Гаджеты
LG запустила в продажу IPS-монитор LG Ultra Gear 27GL850
LG представила новый игровой IPS-монитор LG UltraGear Nano с технологией G-SYNC и временем отклика 1 мс.
IT-World 15 октября в 08:37
Спорт
Россия проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр
Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.
ProstoProSport вчера в 16:03
Футбол
Шомуродов прокомментировал лидерство «Ростова» в РПЛ
Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов прокомментировал лидерство своей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 21:20
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 01:47