Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.

с чего всё началось

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

Политика МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Происшествия В Севастополе задержан директор департамента архитектуры Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

Происшествия Очевидцы рассказали о пнувшем «пьяного» мальчика полицейском после ДТП Полицейский, сбивший летом в Кировской области шестилетнего мальчика на велосипеде, пнул его тело ногой.

Армия и оружие США и Турция договорились о временном прекращении огня на севере Сирии США и Турции удалось договориться на переговорах о временном прекращении огня на севере Сирии, передает «МИР 24».

Финансы Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.

Авто Первый электромобиль Mazda получит необычные двери Компания Mazda продолжает интриговать поклонников новыми подробностями о своем первом серийном электрокаре.

Футбол В Англии забили гол головой со своей половины поля, видео Гол На 62-й минуте матча при счёте 1:1 защитник «Басфорда» Стефан Галински вынес мяч головой со своей половины поля.

Общество Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.

Финансы Курс доллара превысил отметку в 71 руб Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 19 октября.

Политика Путин предложил отменить международный взнос России Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.

Энергетика «Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

Происшествия Следствие попросило арестовать двух руководителей ОВД «Дорогомилово» Следствие просило суд избрать в отношении двух высокопоставленных офицеров из отдела МВД московского района Дорогомилово Сергея Устинова и Дмитрия Смирнова меру пресечения в виде ареста, сообщает корреспондент РБК.

Происшествия На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок Самолет Airbus A330, следовавший из Пхукета в московский аэропорт Шереметьево, вынужденно сел в Казани из-за остановки дыхания у годовалого ребенка, находившегося на борту.

Политика Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании Президент России Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании», которая придет на смену распущенному в 2016 году Спецстрою.

Футбол «Хочу играть за „Рубин“, а не сидеть на лавке». Он знает, как забивать «Спартаку» Корреспондент Sport24 Данила Игнатов связался с Сорокиным и узнал: что он думает о том, что не играет, и как справляется со стрессом; почему "Спартак" стал сильнее с Доменико Тедеско; зачем он отказал "Зениту" зимой и выбрал "Краснодар" через полгода.

Армия и оружие США отказались от гибких дискет в системе контроля ядерных запусков Американские военные впервые за много лет отказались от использования 8-дюймовых флоппи-дисков для координации ядерных запусков.

Хоккей СКА обменял Олега Ли в «Ак Барс» СКА и «Ак Барс» произвели обмен. В Казань отправляется нападающий Олег Ли, армейцы получат денежную компенсацию.

Политика Медведчук заявил об атаке Киева на призывающие к миру телеканалы Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политика новой украинской власти направлена против трёх телеканалов, которые призывают к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Кино В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».