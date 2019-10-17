Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Читать в источнике
Комментировать1424
с чего всё началось

Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.
Известия16 октября в 17:01

Подробнее о событии

Экономист объяснил скандальность нового «налога Чубайса»

URA.Ruвчера в 02:01

Эксперт: вводить налог на все выбросы в РФ не хотят даже авторы этой идеи

РИА Новостивчера в 07:35

Новый налог может привести к росту тарифов ЖКХ - СМИ

Интерфаксвчера в 03:41

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за «углеродного» налога

РЕН ТВвчера в 03:14

Оценены последствия нового налога Чубайса

Lenta.ruвчера в 08:34

«Известия»: сенаторы и РСПП раскритиковали законопроект об «углеродном сборе»

ТАСС16 октября в 19:33

Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Известия16 октября в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 01:10, Ашберн
Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Российская газета вчера в 23:42
Единоборства

Хабиб отменил пресс-конференцию в Москве

Газета.Ru вчера в 05:34
Армия и оружие

Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
РИА Новости вчера в 13:59
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Российская газета вчера в 01:30
Происшествия

Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

Ведомости вчера в 15:17
Общество

В Нью-Йорке закроют самую большую в мире тюрьму

Городской совет Нью-Йорка одобрил план ликвидации к 2026 году крупнейшего в мире тюремного комплекса «Райкерс Айленд» (Rikers Island).
РБК 00:28
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Общество

Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить.
Известия вчера в 19:35
Политика

Снятым с поезда в Северодвинске дипломатам из США не грозит наказание

Трое дипломатов из Соединенных Штатов, которые ранее были сняты с поезда в районе Северодвинска при попытке въехать на режимную территорию, не будут подвергнуты наказанию, хотя в их действиях есть признаки административного правонарушения.
Новые Ведомости вчера в 06:10
Шоу-бизнес

Анастасия Коткова заявила об эпидемии венерических болезней в «Доме-2»

Регион online вчера в 09:23
Политика

МВД Эквадора заявило о «российском следе» в протестах в стране

Акции протеста начались в Эквадоре после того, как президент страны Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизель и бензин, в результате чего цены на топливо резко выросли.
РБК вчера в 16:52
Происшествия

Под Екатеринбургом пропал 10-летний мальчик

Известия вчера в 21:05
Недвижимость

Долги россиян по ипотеке начали продавать коллекторам. Неплательщиков будут выселять принудительно

Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными.
URA.Ru вчера в 21:07
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде

В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском вчера в 15:04
Политика

РФ официально инициировала перенос из США комитета Генассамблеи ООН

Россия официально вынесла на рассмотрение ООН инициативу по переносу комитета Генассамблеи ООН из Соединённых Штатов.
REGNUM 00:33
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости 16 октября в 11:53
Шоу-бизнес

Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи

В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
Рамблер вчера в 15:30
Происшествия

СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня

Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ вчера в 04:33
Происшествия

В США в ящике с бетоном нашли тело пропавшей модели

Известия вчера в 21:53
Кино

Звезда «Игры престолов» может сыграть главную роль в «Матрице 4»

Культуромания вчера в 06:07
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины

Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля.
RT на русском вчера в 06:13
Общество

У Сергея Жигунова забрали за долги квартиру

Ридус вчера в 14:43
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Спорт

Губернатор Токио предложила провести Олимпиаду на Курилах

Газета.Ru вчера в 15:55
Общество

Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 16:42
Единоборства

Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес

Sportbox.RU вчера в 19:53
Гаджеты

Названа себестоимость нового iPhone 11

Стоимость нового iPhone 11 Pro Max с 512 Гб памяти составляет 490,5 доллара. К такому заключению пришли эксперты компании TechInsights.
iReactor вчера в 05:00
Интернет

«ВКонтакте» сменила дизайн мобильного приложения

В четверг, 17 октября, стало известно, что «ВКонтакте» обновила дизайн своего мобильного приложения впервые за два года.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:28
Хоккей

«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс», Гусев забил гол

Хозяева победили во встрече со счетом 5:2. В составе «Нью-Джерси» Никита Гусев стал автором гола.
Sportbox.RU вчера в 21:43
Политика

В администрации Трампа объяснили заморозку военной помощи Украине

"Не было какой-либо услуги за услугу в отношении военной помощи Украине и никакого расследования по выборам 2016 года", - пояснил Малвейни.
Газета.Ru вчера в 18:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное