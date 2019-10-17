Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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с чего всё началось

Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.
Известиявчера в 17:01

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Оценены последствия нового налога Чубайса

Lenta.ru08:34

Эксперт: вводить налог на все выбросы в РФ не хотят даже авторы этой идеи

РИА Новости07:35

«Известия»: сенаторы и РСПП раскритиковали законопроект об «углеродном сборе»

ТАССвчера в 19:33

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за «углеродного» налога

РЕН ТВ03:14

Экономист объяснил скандальность нового «налога Чубайса»

URA.Ru02:01

Новый налог может привести к росту тарифов ЖКХ - СМИ

Интерфакс03:41

Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 10:35, Ашберн
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Минздрав создал памятку для родителей детей, нуждающихся в лекарствах

Минздрав России опубликовал памятку для родителей детей, которые нуждаются в незарегистрированных психотропных препаратах.
РЕН ТВ 15 октября в 17:09
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Тедеско познакомился со «сборниками» «Спартака»

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Политика

В ООН попросили закрыть сайт «Миротворец»

Украинским депутатам предложили закрыть сайт "Миротворец", содержащий персональные данные оппозиционных политиков, журналистов и граждан.
Газета.Ru вчера в 19:39
Происшествия

В Чебоксарах число пострадавших в ДТП с троллейбусом выросло до 31

В результате ДТП пострадал 31 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.
Российская газета 02:45
Происшествия

Найденная мертвой в новосибирской школе ученица покончила с собой

Десятиклассница, тело которой было обнаружено в школе N112 Новосибирска, предположительно, покончила с собой, сообщает в четверг прокуратура Новосибирской области.
Интерфакс 04:03
Политика

МИД России назвал рутинной ситуацию с дипломатами США в Северодвинске

Американские дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя во время брифинга инцидент с дипломатами США в Северодвинске.
RT на русском 06:56
Единоборства

Американский боксёр Дэй скончался после нокаута

Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.
RT на русском 01:49
Авто

В Тольятти презентовали Lada Largus Karelia

Презентация новой версии указанного транспортного средства состоялась 16 октября на территории технопарка «Жигулевская долина».
Goroday.ru 09:26
Общество

Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости 08:12
Спорт

Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI 15 октября в 14:34
Здоровье

Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки

Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда вчера в 02:30
Гаджеты

Xiaomi опубликовала график обновлений смартфонов до MIUI 11

Компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат обновление MIUI 11 до конца этого года.
MobiDevices вчера в 07:54
Происшествия

Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде

Обвиняемые в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной заявили в суде, что раскаиваются, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
РИА Новости 03:27
Гаджеты

В России смарт-часы Huawei Watch GT 2 оказались дороже Redmi Note 7

Совсем скоро в России стартуют продажи смарт-часов Huawei Watch GT 2. Девайс недавно представили в Берлине вместе с флагманскими смартфонами Mate 30.
Anonsens 09:37
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Происшествия

Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»

RT на русском 09:13
Армия и оружие

Асад пообещал противостоять турецкой агрессии всеми способами

«Сирия будет противостоять агрессии, развязанной Турцией против нашей страны, на всей сирийской территории и всеми возможными законными методами и средствами», — цитирует Асада ТАСС.
Известия 09:48
Происшествия

Задержан вице-губернатор Тамбовской области

РБК вчера в 15:55
Армия и оружие

Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»

Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости 09:18
Происшествия

Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге

РИА Новости вчера в 08:14
Гаджеты

Realme представил первый флагманский смартфон Realme X2 Pro

В Китае за смартфон в версии 6/64 ГБ попросят $381, а модификации 8/128 ГБ и 12/256 ГБ оцениваются в $409 и $466.
Astera 15 октября в 06:30
Политика

Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit.
Российская газета 08:16
Хоккей

Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ

«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
Известия вчера в 13:24
Культура

Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров

Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Piter.tv 08:56
Политика

Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
Коммерсантъ 08:21
Происшествия

В Перми завели дело после гибели пенсионерки, на которую напали собаки

РИА Новости 10:19
Экономика

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Общество

Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.
Lisa.ru 15 октября в 10:45
Происшествия

В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже

В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
RT на русском 07:37
Общество

В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы

Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия 03:49
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