Экономика
Газета.RuРоссиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Читать в источнике
Оценить1080
с чего всё началось
Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 10:35, Ашберн
Здоровье
Минздрав создал памятку для родителей детей, нуждающихся в лекарствах
Минздрав России опубликовал памятку для родителей детей, которые нуждаются в незарегистрированных психотропных препаратах.
РЕН ТВ 15 октября в 17:09
Футбол
Тедеско познакомился со «сборниками» «Спартака»
Чемпионат 10:12
Политика
В ООН попросили закрыть сайт «Миротворец»
Украинским депутатам предложили закрыть сайт "Миротворец", содержащий персональные данные оппозиционных политиков, журналистов и граждан.
Газета.Ru вчера в 19:39
Происшествия
В Чебоксарах число пострадавших в ДТП с троллейбусом выросло до 31
В результате ДТП пострадал 31 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.
Российская газета 02:45
Происшествия
Найденная мертвой в новосибирской школе ученица покончила с собой
Десятиклассница, тело которой было обнаружено в школе N112 Новосибирска, предположительно, покончила с собой, сообщает в четверг прокуратура Новосибирской области.
Интерфакс 04:03
Политика
МИД России назвал рутинной ситуацию с дипломатами США в Северодвинске
Американские дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя во время брифинга инцидент с дипломатами США в Северодвинске.
RT на русском 06:56
Единоборства
Американский боксёр Дэй скончался после нокаута
Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.
RT на русском 01:49
Авто
В Тольятти презентовали Lada Largus Karelia
Презентация новой версии указанного транспортного средства состоялась 16 октября на территории технопарка «Жигулевская долина».
Goroday.ru 09:26
Общество
Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости 08:12
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI 15 октября в 14:34
Здоровье
Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки
Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда вчера в 02:30
Гаджеты
Xiaomi опубликовала график обновлений смартфонов до MIUI 11
Компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат обновление MIUI 11 до конца этого года.
MobiDevices вчера в 07:54
Происшествия
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Обвиняемые в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной заявили в суде, что раскаиваются, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
РИА Новости 03:27
Гаджеты
В России смарт-часы Huawei Watch GT 2 оказались дороже Redmi Note 7
Совсем скоро в России стартуют продажи смарт-часов Huawei Watch GT 2. Девайс недавно представили в Берлине вместе с флагманскими смартфонами Mate 30.
Anonsens 09:37
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
RT на русском 09:13
Армия и оружие
Асад пообещал противостоять турецкой агрессии всеми способами
«Сирия будет противостоять агрессии, развязанной Турцией против нашей страны, на всей сирийской территории и всеми возможными законными методами и средствами», — цитирует Асада ТАСС.
Известия 09:48
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
РБК вчера в 15:55
Армия и оружие
Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости 09:18
Происшествия
Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге
РИА Новости вчера в 08:14
Гаджеты
Realme представил первый флагманский смартфон Realme X2 Pro
В Китае за смартфон в версии 6/64 ГБ попросят $381, а модификации 8/128 ГБ и 12/256 ГБ оцениваются в $409 и $466.
Astera 15 октября в 06:30
Политика
Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit.
Российская газета 08:16
Хоккей
Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ
«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
Известия вчера в 13:24
Культура
Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров
Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Piter.tv 08:56
Политика
Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
Коммерсантъ 08:21
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Общество
Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.
Lisa.ru 15 октября в 10:45
Происшествия
В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже
В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
RT на русском 07:37
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия 03:49