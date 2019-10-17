Экономика
Газета.RuРоссиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Читать в источнике
Оценить1126
с чего всё началось
Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 20:21, Ашберн
Технологии
Need for Speed Heat: системные требования и взгляд на весь автопарк из 127 автомобилей
Need for Speed Heat выходит 8 ноября на PS4, Xbox One и РС.
Технологии
В Ватикане создали умные молитвенные четки
В Ватикане представили умные молитвенные четки, которые активизируются, как только их владелец перекрестится.
Политика
В США подготовили законопроект о новых санкциях против России
Группа сенаторов США подготовила законопроект, предусматривающий новые санкции против России за ее поддержку властей Сирии, а также против Турции за ее операцию на северо-востоке арабской республики.
Происшествия
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись два жилых дома
Происшествия
Убийца 9-летней девочки из Саратова ранее изнасиловал девушку
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
Общество
NYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму
В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Шоу-бизнес
Супруг Лолиты Милявской подал на развод
Вчера, 16 октября, общественности все же стало известно о том, что в одном из столичных судов зарегистрировано заявление о разводе Милявской и ее бывшего возлюбленного Дмитрия Иванова.
Игры
The Elder Scrolls 6: новости об игре
Компания Bethesda не дает конкретики – известно только, что дата выхода игры The Elder Scrolls 6 зависит от того, когда выпустят Starfield.
Политика
Спикер Рады отреагировал на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал призыв зампреда мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамина Моро к украинским депутатам закрыть сайт "Миротворец".
Космос
Космический корабль Dream Chaser на пути к первому полету
Космический корабль Dream Chaser корпорации Sierra Nevada приступил к окончательной сборке, интеграции и испытаниям после того, как каркас корабля был доставлен компанией Lockheed Martin.
Здоровье
В поликлинике Томари выделят помещение только для диспансеризации
Как продвигается в Томари диспансеризация и какие в связи с этим возникают проблемы, обсудили 17 октября губернатор Валерий Лимаренко и представители общественного движения «Серебряные волонтеры».
Экономика
Нерезиденты в III квартале резко сократили вложения в госдолг РФ
Нерезиденты в третьем квартале 2019 года сократили покупки гособлигаций РФ на вторичном рынке до 1,1 миллиарда долларов с 10,5 миллиарда во втором квартале, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ "Платежный баланс России".
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Политика
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Политика
Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео
Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления птенца камчатского кречета.
Армия и оружие
По стандартам НАТО. В украинской армии отменили звание прапорщика
Отныне в украинской армии отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, но вводятся звания мастер-сержант и главный старшина.
Политика
Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах
Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
Происшествия
Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска
Тело старшеклассницы обнаружено в одной из школ новосибирского микрорайона ОбьГЭС.
Экономика
Уровень долговой нагрузки россиян впервые вырос за четыре года
Среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков, показывающее уровень закредитованности наших граждан, повысилось за полгода на 1,64 процентного пункта, и достигло на 1 октября 2019 года 24,6%. Об этом говорится в новом исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Футбол
Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
Музыка
Выступающих в России украинских артистов не пустят на Евровидение
Украинские музыканты, которые хоть раз с 2014 года выступали в России, о Евровидении могут не мечтать - по крайней мере, свою страну им представлять на музыкальном конкурсе будет запрещено.
Армия и оружие
Израиль тайно ударил по Сирии на фоне операции Турции
Израильская авиация воспользовалась эскалацией конфликта в Сирии, чтобы скрытно нанести удары по территории страны.
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес
Экономика
Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой
Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.