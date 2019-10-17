Экономика
Газета.RuРоссиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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с чего всё началось
Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.Известия16 октября в 17:01
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Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора
Известия16 октября в 17:01
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Шоу-бизнес
Диана Шурыгина отдыхает в Израиле с миллионером
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
Политика
МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе
Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Политика
Украинский город остался без отопления
Украинский министр развития общин и территорий Алёна Бабак заявила, что ситуацию с отсутствием отопления в городе Новый Роздол во Львовской области могут признать «техногенной катастрофой регионального уровня».
Авто
Volvo презентовала электрокроссовер XC40 Recharge
Шведский автопроизводитель Volvo Cars провел презентацию своего первого электрического кроссовера XC40 Recharge.
Шоу-бизнес
В Сети появились фото обезображенного пластикой лица Веры Алентовой
На фото с мероприятия, сделанном крупным планом, видно, что лицо 77-летней артистки обезображено.
Политика
Молдавия направит в Россию через Украину 20 тысяч тонн боеприпасов
Попеску добавил, что Молдавия настроена на спокойные и вежливые отношения с Россией и хотела бы уничтожить данные боеприпасы как можно быстрее.
Шоу-бизнес
Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка»
Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
Происшествия
В Севастополе задержан директор департамента архитектуры
Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».
Политика
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
Энергетика
«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Культура
Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»
Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд руб. в год
Ранее эксперты оценивали возможные общие потери мировой экономики из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике в $24,8 трлн или даже $66,9 трлн.
Шоу-бизнес
Леди Гага рухнула со сцены во время откровенного танца
Американская певица и актриса Леди Гага, которая славится своим экстравагантным поведением, запрыгнула на фаната во время концерта в Лас-Вегасе.
Космос
Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос
Впервые в истории в открытый космос вышли сразу две женщины — американские астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр должны заменить один из блоков системы энергопитания Международной космической станции.
Происшествия
В результате взрывов в афганской мечети погибли 20 человек
В результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар погибли 20 человек. Об этом сообщает Pajhwok Afghan News.
Игры
Crusader Kings 2 – Игра стала бесплатной
Видимо Crusader Kings 2 стал первым испытанием этого эксперимента.
Кино
Съемки фильма с Хабенским и Нагиевым стартовали в Краснодаре
В Краснодаре на площадке бизнес-форума «Дело за малым» 18 октября стартовали съемки международного фильма «Любовь и прочие активы».
Армия и оружие
Эрдоган намерен договориться с Россией о выводе курдов из Манбиджа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона желала бы достичь с Россией соглашения о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа.
Происшествия
Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске
В туалете одной из школ Новосибирска обнаружили тело 15-летней ученицы 10 класса. Предположительно, она совершила самоубийство.
Футбол
Зидан провёл встречу с Погба в Дубае
Шоу-бизнес
Ксенофонтова назвала памятник на могиле Дмитрия Марьянова «пошлым»
Елена Ксенофонтова, известная многим по телесериалу «Кухня», опубликовала видео, в котором возмутилась видом памятника, установленным на могиле её бывшего коллеги Дмитрия Марьянова.
Армия и оружие
Экстренное заявление Армии ЛНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ЛНР.
Происшествия
Покусавший полицейского внук Назарбаева получил условный срок
Покусавший полицейского внук Назарбаева получил условный срок Айсултан Назарбаев, внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне, сообщает «Би-би-си».
Общество
ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов
Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.