Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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с чего всё началось

Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.
Известия16 октября в 17:01

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Оценены последствия нового налога Чубайса

Lenta.ruвчера в 08:34

Эксперт: вводить налог на все выбросы в РФ не хотят даже авторы этой идеи

РИА Новостивчера в 07:35

«Известия»: сенаторы и РСПП раскритиковали законопроект об «углеродном сборе»

ТАСС16 октября в 19:33

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за «углеродного» налога

РЕН ТВвчера в 03:14

Экономист объяснил скандальность нового «налога Чубайса»

URA.Ruвчера в 02:01

Новый налог может привести к росту тарифов ЖКХ - СМИ

Интерфаксвчера в 03:41

Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Известия16 октября в 17:01
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Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
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Украинский министр развития общин и территорий Алёна Бабак заявила, что ситуацию с отсутствием отопления в городе Новый Роздол во Львовской области могут признать «техногенной катастрофой регионального уровня».
RT на русском 07:47
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Volvo презентовала электрокроссовер XC40 Recharge

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В Сети появились фото обезображенного пластикой лица Веры Алентовой

На фото с мероприятия, сделанном крупным планом, видно, что лицо 77-летней артистки обезображено.
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Молдавия направит в Россию через Украину 20 тысяч тонн боеприпасов

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«Барселона» предложила перенести матч с «Реалом» на 18 декабря

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Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
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Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.
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В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».
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Политика

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
ТАСС 08:01
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«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд

Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
RT на русском 07:23
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
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Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

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Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»

Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
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Экономика

Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд руб. в год

Ранее эксперты оценивали возможные общие потери мировой экономики из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике в $24,8 трлн или даже $66,9 трлн.
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Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос

Впервые в истории в открытый космос вышли сразу две женщины — американские астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр должны заменить один из блоков системы энергопитания Международной космической станции.
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В результате взрывов в афганской мечети погибли 20 человек

В результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар погибли 20 человек. Об этом сообщает Pajhwok Afghan News.
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Crusader Kings 2 – Игра стала бесплатной

Видимо Crusader Kings 2 стал первым испытанием этого эксперимента.
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Съемки фильма с Хабенским и Нагиевым стартовали в Краснодаре

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Эрдоган намерен договориться с Россией о выводе курдов из Манбиджа

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Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске

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Ксенофонтова назвала памятник на могиле Дмитрия Марьянова «пошлым»

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В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ЛНР.
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Покусавший полицейского внук Назарбаева получил условный срок

Покусавший полицейского внук Назарбаева получил условный срок Айсултан Назарбаев, внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне, сообщает «Би-би-си».
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ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов

Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.
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