Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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с чего всё началось

Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.
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РЕН ТВ03:14
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Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
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Расходы на рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в США составили около 7,3 млн гривен (19 млн рублей), сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на Государственное управление делами.
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На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
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По факту обнаружения тела мертвой школьницы было возбуждено уголовное дело.
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Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде

Обвиняемые в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной заявили в суде, что раскаиваются, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
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Американский боксер Патрик Дэй скончался после нокаута

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В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
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Новый метод поможет иммунной системе находить опухолевые клетки

Американские исследователи обнаружили новый метод, который поможет иммунной системе разыскивать опухолевые клетки.
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В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

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Россия разрешила авиасообщение с Грузией

Отмечается также, что у авиакомпании «Глобус» допуск был отозван. Авиасообщение с Грузией было закрыто 8 июля.
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Шоу-бизнес

Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым

Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
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На заседании коллегии министерства здравоохранения Магаданской области губернатор Сергей Носов обратил внимание на иностранный опыт в медицине и заявил о строительстве новых больниц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Министр спорта РФ прокомментировал слова Гануса в иностранных СМИ

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус своими заявлениями может втянуть российских спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины.
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СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100

Большинство пассажиров самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня.
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Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
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