Экономика
Газета.RuРоссиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Читать в источнике
Оценить901
с чего всё началось
Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 06:32, Ашберн
Политика
МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске
Министерство иностранных дел России направит Вашингтону ноту протеста в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
Политика
Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал письмо американского лидера Дональда Трампа своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, назвав его «необычным».
Политика
Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit
Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Политика
Зеленский потратил 19 млн рублей на поездку в США
Расходы на рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в США составили около 7,3 млн гривен (19 млн рублей), сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на Государственное управление делами.
Экономика
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Происшествия
В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже
Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.
Происшествия
Найденная мертвой в новосибирской школе ученица покончила с собой
По факту обнаружения тела мертвой школьницы было возбуждено уголовное дело.
Происшествия
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Обвиняемые в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной заявили в суде, что раскаиваются, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Здоровье
Диетологи рассказали, какие орехи помогут при похудении
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас повеселился со своими детьми под песню Юрия Никулина
Певец Энрике Иглесиас на своей странице в Instagram разместил видео, где играет с сыном Николасом и дочерью Люси.
Единоборства
Американский боксер Патрик Дэй скончался после нокаута
Находившийся в коме после полученного в последнем поединке нокаута спортсмен скончался 17 октября на 28-м году жизни.
Общество
В Гидрометцентре рассказали, что ноябрь будет теплым
Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидается на территории страны в ноябре.
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
Наука
Новый метод поможет иммунной системе находить опухолевые клетки
Американские исследователи обнаружили новый метод, который поможет иммунной системе разыскивать опухолевые клетки.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов отменил пресс-конференцию в Москве
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Общество
Россия разрешила авиасообщение с Грузией
Отмечается также, что у авиакомпании «Глобус» допуск был отозван. Авиасообщение с Грузией было закрыто 8 июля.
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Футбол
Дзюба заинтересовал миланский «Интер»
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Здоровье
Глава Колымы намерен перенять опыт Кубы и Исландии в здравоохранении
На заседании коллегии министерства здравоохранения Магаданской области губернатор Сергей Носов обратил внимание на иностранный опыт в медицине и заявил о строительстве новых больниц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Спорт
Министр спорта РФ прокомментировал слова Гануса в иностранных СМИ
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус своими заявлениями может втянуть российских спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины.
Политика
Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе
Общество
Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане
16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
Происшествия
СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
Большинство пассажиров самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня.
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.