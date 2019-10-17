Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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с чего всё началось

Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.
Известиявчера в 17:01

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Экономист объяснил скандальность нового «налога Чубайса»

URA.Ru02:01

Сенаторы из-за тарифов ЖКХ выступили против «налога Чубайса»

РБК00:45

Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

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Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Чубайса

Lenta.ruвчера в 22:57

«Известия»: сенаторы и РСПП раскритиковали законопроект об «углеродном сборе»

ТАССвчера в 19:33

Углеродные налоги пошли на выброс

Коммерсантъвчера в 18:21

«Известия»: россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

РИА Новости00:40
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В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Российская газета 01:30
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В Чебоксарах число пострадавших в ДТП с троллейбусом выросло до 31

В результате ДТП пострадал 31 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.
Российская газета 02:45
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Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
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Московский суд зарегистрировал исковое заявление мужа 55-летней певицы Лолиты Милявской, 44-летнего фитнес-тренера Дмитрия Иванова, о расторжении брака.
Газета.Ru 03:08
Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь

Судмедэксперты обнаружили алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП в Уржумском районе Кировской области.
РИА Новости 15 октября в 12:28
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Нетаньяху попросил Путина помиловать гражданку Израиля

Взгляд.ру 15 октября в 12:43
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Сербия планирует передать России картины Рериха до конца года

Сербская сторона рассчитывает передать России семь картин Николая Рериха в обмен на 166-й лист Мирославова Евангелия до конца года.
RT на русском 01:33
Общество

Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru вчера в 05:52
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Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
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Происшествия

Школьницу на Сахалине избили одноклассники за напоминание учителю о домашнем задании

Местным СМИ родители девочки рассказали, что их дочь в конце урока напомнила педагогу, что та забыла задать им домашнее задание.
Интерфакс - Россия 03:13
Происшествия

Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде

Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной из-за машины заявили о своем раскаянии в ходе суда об избрании меры пресечения в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 02:34
Транспорт

На российских магистралях повысят допустимую скорость

Lenta.ru 03:11
Происшествия

В центре Саратова росгвардеец захлебнулся рвотой

Источник в правоохранительных органах рассказал изданию «Новости Саратова», что в центра города нашли труп росгвардейца, который, предположительно, захлебнулся рвотой.
Новости Саратова 03:11
Политика

РБК: губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост во время осенней ротации руководителей регионов, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
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Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Кино

«Джокер» снова возглавил российский прокат

Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru 14 октября в 04:23
Энергетика

Стоимость нефти продолжает снижаться

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже опускаются снижались на 0,39 доллара, до 53,2 доллара за баррель.
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Футбол

Аллегри ответил на вопрос о возможной работе в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в шуточной форме ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».
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Экономика

В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда

В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
РБК вчера в 23:20
Общество

МЧС России направило колонну с гуманитарной помощью в Донбасс

Интерфакс - Россия вчера в 22:10
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В Роспотребнадзоре назвали самые полезные орехи

Роспотребнадзор назвал наиболее полезные орехи, употреблять которые необходимо один-два раза в неделю.
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Армия и оружие

Турция заявила о нейтрализации 673 террористов в Сирии

Министерство обороны Турции заявило о нейтрализации 673 членов курдских формирований с начала военной операции на севере Сирии.
Газета.Ru 02:29
Экономика

ЛУКОЙЛ утвердил новые принципы дивидендной политики

Совет директоров компании ЛУКОЙЛ принял решение об изменении дивидендной политики.
Российская газета вчера в 09:55
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Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
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Всем сотрудникам «Роскосмоса» за границей предписано быть бдительными

Например, работникам компаний стоит воздержаться от употребления спиртных напитков в транспорте, не раскрывать целей поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы, не вести конфиденциальные служебные разговоры в номерах и ресторанах.
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Новый трейлер фильма «Аванпост» с Алексеем Чадовым появился в Сети

Новый трейлер фантастического российского фильма "Аванпост" появился на популярном видеохостинге в YouTube.
VSE42.RU вчера в 23:56
Экономика

МВФ понизил прогноз по росту ВВП России

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.
Газета.Ru 15 октября в 09:05
Авто

Россиянам рассказали об изменении транспортного налога

Изменения в правилах начисления транспортного налога коснулись порядка расчета сборов для легковых автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей.
Тарантас Ньюс 00:10
Происшествия

Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии

Газета.Ru вчера в 15:52
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