Экономика
Газета.RuРоссиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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с чего всё началось
Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.Известиявчера в 17:01
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Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета 01:30
Происшествия
В Чебоксарах число пострадавших в ДТП с троллейбусом выросло до 31
В результате ДТП пострадал 31 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.
Российская газета 02:45
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод
Московский суд зарегистрировал исковое заявление мужа 55-летней певицы Лолиты Милявской, 44-летнего фитнес-тренера Дмитрия Иванова, о расторжении брака.
Газета.Ru 03:08
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
Судмедэксперты обнаружили алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП в Уржумском районе Кировской области.
РИА Новости 15 октября в 12:28
Политика
Нетаньяху попросил Путина помиловать гражданку Израиля
Взгляд.ру 15 октября в 12:43
Общество
Сербия планирует передать России картины Рериха до конца года
Сербская сторона рассчитывает передать России семь картин Николая Рериха в обмен на 166-й лист Мирославова Евангелия до конца года.
RT на русском 01:33
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru вчера в 05:52
Общество
Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости 15 октября в 08:58
Происшествия
Школьницу на Сахалине избили одноклассники за напоминание учителю о домашнем задании
Местным СМИ родители девочки рассказали, что их дочь в конце урока напомнила педагогу, что та забыла задать им домашнее задание.
Интерфакс - Россия 03:13
Происшествия
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной из-за машины заявили о своем раскаянии в ходе суда об избрании меры пресечения в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 02:34
Происшествия
В центре Саратова росгвардеец захлебнулся рвотой
Источник в правоохранительных органах рассказал изданию «Новости Саратова», что в центра города нашли труп росгвардейца, который, предположительно, захлебнулся рвотой.
Новости Саратова 03:11
Политика
РБК: губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку
Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост во время осенней ротации руководителей регионов, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Ведомости 02:09
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Кино
«Джокер» снова возглавил российский прокат
Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru 14 октября в 04:23
Энергетика
Стоимость нефти продолжает снижаться
Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже опускаются снижались на 0,39 доллара, до 53,2 доллара за баррель.
Российская газета 15 октября в 03:21
Футбол
Аллегри ответил на вопрос о возможной работе в «Манчестер Юнайтед»
Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в шуточной форме ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат 01:47
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Экономика
В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда
В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
РБК вчера в 23:20
Общество
МЧС России направило колонну с гуманитарной помощью в Донбасс
Интерфакс - Россия вчера в 22:10
Общество
В Роспотребнадзоре назвали самые полезные орехи
Роспотребнадзор назвал наиболее полезные орехи, употреблять которые необходимо один-два раза в неделю.
REGNUM 01:54
Армия и оружие
Турция заявила о нейтрализации 673 террористов в Сирии
Министерство обороны Турции заявило о нейтрализации 673 членов курдских формирований с начала военной операции на севере Сирии.
Газета.Ru 02:29
Экономика
ЛУКОЙЛ утвердил новые принципы дивидендной политики
Совет директоров компании ЛУКОЙЛ принял решение об изменении дивидендной политики.
Российская газета вчера в 09:55
Политика
Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Общество
Всем сотрудникам «Роскосмоса» за границей предписано быть бдительными
Например, работникам компаний стоит воздержаться от употребления спиртных напитков в транспорте, не раскрывать целей поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы, не вести конфиденциальные служебные разговоры в номерах и ресторанах.
Ведомости вчера в 16:37
Кино
Новый трейлер фильма «Аванпост» с Алексеем Чадовым появился в Сети
Новый трейлер фантастического российского фильма "Аванпост" появился на популярном видеохостинге в YouTube.
VSE42.RU вчера в 23:56
Экономика
МВФ понизил прогноз по росту ВВП России
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.
Газета.Ru 15 октября в 09:05
Авто
Россиянам рассказали об изменении транспортного налога
Изменения в правилах начисления транспортного налога коснулись порядка расчета сборов для легковых автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей.
Тарантас Ньюс 00:10
Происшествия
Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии
Газета.Ru вчера в 15:52