Экономика
Газета.RuРоссиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Читать в источнике
Оценить1024
с чего всё началось
Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7031 источник, обновлено в 09:26, Ашберн
Политика
Украинские пограничники задержали соратника Порошенко Гладковского
Бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский был задержан в Киеве пограничниками при попытке покинуть страну.
Daily Storm 09:03
Политика
В ООН попросили закрыть сайт «Миротворец»
Украинским депутатам предложили закрыть сайт "Миротворец", содержащий персональные данные оппозиционных политиков, журналистов и граждан.
Газета.Ru вчера в 19:39
Транспорт
Минтранс поддержал снижение нештрафуемого лимита скорости
Минтранс и ГИБДД поддерживают снижение нештрафуемого скоростного лимита до 10 километров в час при одновременном повышении скоростного режима на федеральных трассах, сообщил журналистам первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.
РИА Новости 08:44
Шоу-бизнес
У звезды сериала «Моя прекрасная няня» отняли квартиру за долги
По данным «Комсомольской правды», бывший партнер Анастасии Заворотнюк по сериалу «Моя прекрасная няня» лишился недвижимости из-за долгов.
Петербургский дневник 05:47
Политика
В Минтруде заявили о «феминизированности» госслужбы в России
Женщины составляют 72% российских госслужащих. Об этом заявил первый заместитель министра труда и соцзащиты России Алексей Вовченко.
RT на русском 08:04
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением
Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
SM News вчера в 10:03
Армия и оружие
Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости 09:18
Хоккей
Адмирал — Локомотив 3:4 (Серия буллитов)
Ярославский "Локомотив" на выезде по буллитам обыграл "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервал победную серию команды из Владивостока, которая до этого выиграла пять встреч подряд.
РИА Новости 08:29
Политика
Песков назвал тон письма Трампа Эрдогану необычным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тон письма лидера США Дональда Трампа своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану необычным.
Газета.Ru 06:06
Политика
МИД России назвал рутинной ситуацию с дипломатами США в Северодвинске
Американские дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя во время брифинга инцидент с дипломатами США в Северодвинске.
RT на русском 06:56
Наука
Власти Малави опровергли наличие вируса Эболы в стране
Правительство Малави опровергло опасения по поводу возможной вспышки Эболы в стране после того, как случай подозрения на заболевание был зафиксирован в северном районе Каронга, граничащем с Танзанией.
REGNUM вчера в 03:16
Экономика
Эксперты полагают, что для обеспечения роста ВВП Банку России необходимо увеличивать реальную денежную массу
Научные организации, рейтинговые агентства, ОЭСР и Банк России допускают, что рост ВВП в 2019 году в России составит менее 1%. Всемирный банк в очередной, четвертый раз снизил прогноз до 1%, хотя изначально предполагал рост ВВП в 1,8%. Об этом сообщил макроэкономист Сергей Блинов на состоявшемся вчера заседании "Столыпинского клуба".
Гарант вчера в 11:37
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru 15 октября в 14:48
Политика
Британия и ЕС объявили о сделке по Brexit
Великобритания и Евросоюз достигли соглашения по Brexit, сообщил в Twitter глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
РБК 05:58
Общество
Мошенники изобрели новый способ хищения денег из банкоматов
Новый способ хищения денег из банкоматов придумали фальшивомонетчики, рассказала представитель Генеральной прокуратуры РФ Елена Малык в программе "Эфир", которая выходит на сайте надзорного ведомства.
Российская газета вчера в 10:18
Кино
«Джокер» в мировом прокате собрал больше, чем в США
Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал более популярным на международном рынке, чем в США, сообщает Collider.
РИА Новости 15 октября в 16:55
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия 15 октября в 22:40
Армия и оружие
Секреты спецназа США оказались под угрозой после вывода войск из Сирии
В Пентагоне обеспокоены тем, что секреты американского спецназа, в течение многих лет передававшиеся курдам, могут стать достоянием российской разведки и правительства Сирии.
Российская газета 07:52
Общество
В Москве побит температурный рекорд 130-летней давности
Российская газета 08:46
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стало системой».
REGNUM 09:15
Футбол
Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины
Чемпионат вчера в 11:44
Футбол
В Англии был забит гол головой со своей половины поля
Невероятный гол головой со своей половины поля был забит защитником в матче региональной футбольной лиги Англии.
Sport24.ru вчера в 15:09
Игры
Сооснователь Devolver Digital считает, что сравнения EGS со Steam пора прекратить
Epic Games Store запустился в декабре прошлого года, однако в сети до сих пор не утихают споры, в которых новый магазин ругают (или хвалят) за политику эксклюзивов, а также сравнивают со Steam.
Игромания.ру 06:29
Происшествия
Тело девочки нашли в одной из школ Новосибирска
Газета.Ru 01:54
Экономика
МВФ ухудшил прогноз по росту экономики России на 2019 год
Международный валютный фонд понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,2 до 1,1%. В то же время эксперты организации сохранили свою оценку на 2020 год и по-прежнему ждут ускорения экономики страны до 1,9%. Такие данные содержатся в октябрьском докладе организации World Economic Outlook, опубликованном во вторник, 15 октября.
RT на русском 15 октября в 13:47
Общество
Только 1 из 100 тюльпанов, купленных на рынке в Амстердаме, зацветает
Выяснилось, что только один процент луковиц тюльпанов, которые продаются на рынках Амстердама, расцветает в будущем.
Planet Today 03:19
Политика
Бортников сообщил об информации из США о готовящихся терактах в России
Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что недавно США предоставили России информацию о конкретных лицах, готовящих теракты на территории страны, передает ТАСС.
РБК 09:16
Гаджеты
В России появился новый бренд недорогих кнопочных телефонов
Dgl.ru 15 октября в 04:18