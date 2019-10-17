Экономика
Газета.RuРоссиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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с чего всё началось
Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.Известиявчера в 17:01
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Единоборства
Отец Хабиба осудил жестокое нападение на Расула Мирзаева
FightTime.ru 15:10
Армия и оружие
Турция и США договорились о приостановке операции «Источник мира»
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом стороны договорились о приостановке турецкой военной операции в Сирии на 120 часов.
Известия 14:20
Армия и оружие
Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку
Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 09:56
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru 13:36
Космос
Древние звезды рассказывают о сходстве Земли с другими планетами
Горные породы Земли, Марса и других районов нашей Солнечной системы схожи по своему химическому составу и содержат удивительно высокий уровень окисленного железа.
ГЛАС.RU 14:58
Футбол
Дзюба пошутил над украинским акцентом Ракицкого
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий и нападающий Артем Дзюба пошутили над клубным оператором.
Спорт-Экспресс 10:38
Политика
Песков: Кремль оценит приглашение на саммит G7, когда оно поступит
Ранее исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что приглашение России как отдельного участника саммита G7, который пройдет в следующем году в США, может быть промежуточным шагом к восстановлению "Большой восьмерки".
Вести.Ru 14:56
Политика
МВД Эквадора заявило о «российском следе» в протестах в стране
Министр внутренних дел Эквадора Мария Пауло Ромо в интервью El Comercio заявила, что в недавних протестах, прокатившихся по стране из-за отмены субсидий на топливо, могли быть замешаны иностранные источники.
РБК 16:52
Футбол
Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
Чемпионат 14:11
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ 16:38
Общество
Росстат сообщил о сокращении населения России в 2019 году
С января по август 2019 года население России сократилось на 52,5 тыс. человек с учетом естественной убыли населения и прироста за счет мигрантов, сообщает 17 октября «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.
Известия 11:50
Футбол
Маркизио рассказал, чем его впечатляет Россия
Газета.Ru 10:53
Общество
Только одна из сотни тюльпанных луковиц с рынка Амстердама зацветает
Массовое мошенничество с луковицами тюльпанов, которые продаются на плавающем рынке Bloemenmarkt в Амстердаме, выявила проведённая городскими властями проверка.
News.ru 11:00
Политика
Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима
Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Взгляд.ру 10:19
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста Зыкова за допинг
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о дисквалификации российского форварда клуба «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова за нарушение антидопинговых правил.
RT на русском 13:58
Футбол
Тедеско высказался о травмах игроков «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал количество травм у игроков команды.
Газета.Ru 03:50
Экономика
Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов
Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб. Как выяснил "Ъ", около трети ресурса могла получить РРПК Глеба Франка, которая в итоге консолидирует 15% добычи краба в РФ.
Коммерсантъ 15 октября в 18:30
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия 16:45
Происшествия
С каких телефонных номеров калининградцам звонят мошенники
Звонки калининградцам от мошенников чаще всего поступают с номеров, которые начинаются с московского кода 8(495).
Клопс 12:18
Политика
Синод РПЦ опроверг сообщения о признании Элладской церковью ПЦУ
Священный Синод Русской православной церкви в четверг опроверг информацию ряда СМИ о состоявшемся признании Элладской церковью "новой церкви" Украины.
РИА Новости 09:28
Авто
Появились первые снимки Nissan X-Trail нового поколения
Автопроизводитель Nissan из Японии взялся за дорожные тесты модели X-Trail следующей генерации.
Discover24 06:27
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ
Основательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет US Weekly.
РИА Новости 12:35
Армия и оружие
Передача курдами России секретов спецназа США встревожила Пентагон
Военное ведомство США серьёзно обеспокоено возможностью «слива» курдами секретов подготовки американского спецназа.
News.ru 11:39
Кино
Валерия Гай Германика: меня не покидают мысли об апокалипсисе
Известный российский режиссёр авторского кино Валерия Гай Германика дала интервью журналу «Искусство кино» перед премьерой своей новой картины «Мысленный волк», в котором заявила, что ее не покидает постоянное предчувствие апокалипсиса.
REGNUM 04:27
Наука
Мумии поведали, чем болели люди в древности
Изучение болезней по мумиям превратилось в отдельную науку — палеопатологию, на службе которой имеются такие современные инструменты, как генетический анализ, компьютерная и магнитно-резонансная томография.
Pravda.Ru 10:49