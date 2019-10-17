Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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с чего всё началось

Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.
Известия16 октября в 17:01

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Оценены последствия нового налога Чубайса

Lenta.ruвчера в 08:34

Эксперт: вводить налог на все выбросы в РФ не хотят даже авторы этой идеи

РИА Новостивчера в 07:35

«Известия»: сенаторы и РСПП раскритиковали законопроект об «углеродном сборе»

ТАСС16 октября в 19:33

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за «углеродного» налога

РЕН ТВвчера в 03:14

Экономист объяснил скандальность нового «налога Чубайса»

URA.Ruвчера в 02:01

Новый налог может привести к росту тарифов ЖКХ - СМИ

Интерфаксвчера в 03:41

Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Известия16 октября в 17:01
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Политика

Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией

РБК 08:58
Единоборства

Гвоздик и Бетербиев проведут самый захватывающий бой года

Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Шоу-бизнес

Супруг Лолиты Милявской подал на развод

Вчера, 16 октября, общественности все же стало известно о том, что в одном из столичных судов зарегистрировано заявление о разводе Милявской и ее бывшего возлюбленного Дмитрия Иванова.
ГлобалМСК.ру вчера в 10:30
Общество

Минприроды хочет запретить выбрасывать батарейки с другим мусором

Министерство природных ресурсов и экологии разработало проект приказа, запрещающий выбрасывать батарейки и аккумуляторы с остальным мусором.
Ведомости 10:14
Музыка

Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»

Продюсер Константин Меладзе, принимающий участие в новом сезоне шоу «Голос» на Первом канале в качестве наставника, раскритиковал вызвавшего восторг у зрителей во время «слепых» прослушиваний 30-летнего певца из Твери Рината Альбикова.
News.ru 18:59
Общество

Forbes представил рейтинг лучших работодателей мира

Группа компаний "Норильский никель" заняла 36-е место в списке 500 лучших работодателей мира по версии журнала Forbes.
ТАСС 18:57
Политика

Трамп выдвинул Бруйетта на пост главы Минэнерго США

Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает Дэна Бруйетта на пост министра энергетики.
Коммерсантъ 16:52
Политика

Клинтон назвала кандидата в президенты США от России

ТВ Центр 13:31
Политика

Захарова оценила заявление посла КНР про украинцев в Гонконге

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова китайского посла в России Чжан Ханьхуэя об «украинских элементах» на акциях протеста в Гонконге.
Известия 17:06
Политика

Бизнесмен заявил о краже 1,5 миллиарда долларов окружением Порошенко

Американский бизнесмен украинского происхождения, советник президента США Сэм Кислин заявил, что средства, полученные в ходе спецконфискации у окружения Виктора Януковича, были незаконно поделены между представителями властей во время президентства Петра Порошенко.
РИА Новости 14:48
Шоу-бизнес

Близкие Анастасии Заворотнюк попросили помолиться за нее

Накануне в социальной сети появился пост в поддержку артистки. В нем одна из подписчиц призвала массово помолиться за здоровье Анастасии.
StarHit.ru 07:00
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 10:32
Армия и оружие

Турция приостановит военную операцию в Сирии

Турция приостановит операцию на севере Сирии, чтобы дать возможность курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG) в течение 120 часов отойти в безопасную зону, заявил вице-президент США Майк Пенс в четверг.
Интерфакс вчера в 13:53
Футбол

Тедеско заявил, что в «Спартаке» изучали «Рубин» перед 13-м туром РПЛ

RT на русском 07:46
Политика

Кубанское казачье войско: депутаты Украины совершенно не знают историю

Казаки Кубанского казачьего войска выразили свою отрицательную позицию по этому вопросу и выразили обеспокоенность тем, что депутаты используют практику голословных заявлений от имени всего украинского народа, не опираются на исторические факты и преследуют меркантильные интересы.
Кубань 24 09:56
Армия и оружие

Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах

ТАСС вчера в 20:35
Игры

Rockstar показала трейлер игры Red Dead Redemption 2 для ПК

Телеканал 360° вчера в 11:14
Экономика

Минфин отказался выделять ₽44 млрд на узкие участки ЦКАД

Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении дополнительных 44 млрд руб. на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
РБК 16 октября в 22:28
Политика

США вводят пошлины на европейские товары

В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 22:38
Общество

На Украине снизилась численность населения

Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском 13:45
Футбол

«Зенит» разгромил «Ростов» в матче молодежного первенства

Петербургский дневник 07:54
Политика

Медведев указал на недопустимость ревизии итогов Второй мировой войны

Премьер-министр РФ заявил, что ревизия итогов Второй мировой войны недопустима, а популярный на Западе тезис о том, что Европу освободили США, является неприемлемой трактовкой.
ФАН 20:32
Происшествия

Более 60 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии

Отмечается, что из общего числа пострадавших, 41 человек получил повреждения в ходе протестов в Барселоне.
RT на русском 17:15
Футбол

Драка в ВИП-ложе произошла во время матча между Украиной и Португалией

Во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года между украинской и португальской командами в ВИП-ложе произошёл конфликт между главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко, президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом, почётным членом УЕФА Григорием Суркисом.
News.ru вчера в 14:04
Политика

Трамп рассказал о близости США и Италии со времен Древнего Рима

Российская газета 02:48
Футбол

УЕФА решил разводить команды России и Косово

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Армия и оружие

Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
RT на русском 19:55
Общество

Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье

Телепрограмма вчера в 15:12
Происшествия

Грабитель застрелил посетителя банка в Екатеринбурге

Грабитель застрелил посетителя банка в Екатеринбурге Неизвестный ворвался в отделение с оружием, выстрелил в камеру и потребовал деньги.
Екатеринбург-ТВ 05:15
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