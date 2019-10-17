Экономика
Газета.RuРоссиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Читать в источнике
Оценить1118
с чего всё началось
Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 13:36, Ашберн
Общество
«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах
Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
REGNUM вчера в 15:30
Политика
Саммит Евросоюза одобрил сделку по Brexit
Саммит глав 27 стран-членов Европейского союза одобрил сделку по Brexit, сообщил во время пресс-конференции председатель Европейского совета Дональд Туск.
РБК 13:09
Политика
Россию захотели пригласить в США на саммит G7
Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.
Lenta.ru 13:13
Шоу-бизнес
Дарья Жукова вышла замуж за экс-жениха Пэрис Хилтон
Бывшая жена российского предпринимателя Романа Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III.
Газета.Ru 13:04
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины
Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля.
RT на русском 06:13
Армия и оружие
Минобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости 09:18
Политика
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 12:33
Футбол
Габулов может покинуть «Аланию»
Габулов стал президентом «Алании» в июле этого года, покинув ради этого пост министра спорта Северной Осетии.
Евро-футбол.ру 15 октября в 11:16
Общество
Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы
Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Интерфакс 11:08
Происшествия
Сокамерник рассказал, как «опускали» убийцу 9-летней Лизы из Саратова
Вечерний курьер 13:09
Культура
«Сваты» сменят название после массового ухода актеров
Популярный сериал "Сваты" может получить новое название, сообщает портал PrivetRostov со ссылкой на актера телепроекта Даниила Белых.
Газета.Ru 04:05
Политика
Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец»
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ответил на призыв Организации объединенных наций закрыть скандально известный сайт «Миротворец».
Политика Сегодня 08:24
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
Политика
Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа к Эрдогану
Подлинность письма, направленного президентом США Дональдом Трампом турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой военной операции в Сирии, подтвердили в Белом доме.
Газета.Ru 05:30
Политика
Верховная рада начала расследование против трех украинских телеканалов
Парламент Украины создал временную комиссию, которая займется расследованием в отношении телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK.
РИА Новости 11:40
Гаджеты
«Идеальный» молодёжный смартфон Honor доступен для предзаказа
iXBT.com 15 октября в 02:44
Футбол
Засеев: в «Уфе» Зинченко штрафовали за дополнительные тренировки
Саня устраивал себе дополнительную тренировку каждый день.
Чемпионат 09:54
Шоу-бизнес
Гузеева показала фото, на котором ее сложно узнать
Гузеева показала фото, на котором ее сложно узнать Ведущая опубликовала черно-белый архивный снимок с необычной прической.
Экспресс газета 05:41
Транспорт
Москва встала в девятибалльных пробках
Мослента 12:24
Происшествия
Мужчина в маске и с топором ворвался в дагестанскую школу
В дагестанском селе Уллуая задержан мужчина, ворвавшийся в школу в маске, с топором и молотком.
Известия 13:25
Политика
Парубий заявил, что на Зеленского оказывает давление Запад
Экс-спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что глава Украины Владимир Зеленский «договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из ЛНР и ДНР», передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Аргументы и Факты 00:44
Происшествия
Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска
Тело старшеклассницы обнаружено в одной из школ новосибирского микрорайона ОбьГЭС.
Известия 00:35
Общество
Мединский признал неготовность наказывать за просмотр пиратского видео
Глава российского министерства культуры Владимир Мединский после встречи президента РФ Владимира Путина с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа рассказал о перспективах борьбы с видеопиратством в стране.
Инфо24 12:11
Политика
Зеленский озвучил условия отвода сил в Донбассе
Деловое.ТВ вчера в 07:34
Политика
РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви
Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36