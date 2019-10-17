Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.

с чего всё началось

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

Общество «Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.

Политика Саммит Евросоюза одобрил сделку по Brexit Саммит глав 27 стран-членов Европейского союза одобрил сделку по Brexit, сообщил во время пресс-конференции председатель Европейского совета Дональд Туск.

Политика Россию захотели пригласить в США на саммит G7 Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.

Шоу-бизнес Дарья Жукова вышла замуж за экс-жениха Пэрис Хилтон Бывшая жена российского предпринимателя Романа Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III.

Происшествия В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля.

Армия и оружие Минобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019» Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".

Политика В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань» Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Футбол Габулов может покинуть «Аланию» Габулов стал президентом «Алании» в июле этого года, покинув ради этого пост министра спорта Северной Осетии.

Общество Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Культура «Сваты» сменят название после массового ухода актеров Популярный сериал "Сваты" может получить новое название, сообщает портал PrivetRostov со ссылкой на актера телепроекта Даниила Белых.

Политика Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ответил на призыв Организации объединенных наций закрыть скандально известный сайт «Миротворец».

Политика Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа к Эрдогану Подлинность письма, направленного президентом США Дональдом Трампом турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой военной операции в Сирии, подтвердили в Белом доме.

Политика Верховная рада начала расследование против трех украинских телеканалов Парламент Украины создал временную комиссию, которая займется расследованием в отношении телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK.

Шоу-бизнес Гузеева показала фото, на котором ее сложно узнать Гузеева показала фото, на котором ее сложно узнать Ведущая опубликовала черно-белый архивный снимок с необычной прической.

Происшествия Мужчина в маске и с топором ворвался в дагестанскую школу В дагестанском селе Уллуая задержан мужчина, ворвавшийся в школу в маске, с топором и молотком.

Политика Парубий заявил, что на Зеленского оказывает давление Запад Экс-спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что глава Украины Владимир Зеленский «договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из ЛНР и ДНР», передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Происшествия Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска Тело старшеклассницы обнаружено в одной из школ новосибирского микрорайона ОбьГЭС.

Общество Мединский признал неготовность наказывать за просмотр пиратского видео Глава российского министерства культуры Владимир Мединский после встречи президента РФ Владимира Путина с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа рассказал о перспективах борьбы с видеопиратством в стране.