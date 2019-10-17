Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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с чего всё началось

Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.
Известиявчера в 17:01

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Экономист объяснил скандальность нового «налога Чубайса»

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Эксперт: вводить налог на все выбросы в РФ не хотят даже авторы этой идеи

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Коммерсантъ12:27

«Известия»: сенаторы и РСПП раскритиковали законопроект об «углеродном сборе»

ТАССвчера в 19:33

Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 12:41, Ашберн
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Как сообщает пресс-центр Мособлдумы, удаленно не смогут работать госслужащие, в обязанности которых входит участие в совещаниях руководящего состава госоргана, а также те, кто работает с населением.
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Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
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Наука

Изменение климата повышает риск метилртутного загрязнения

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ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой

Как утверждает источник, видимо именно этот сигнал и перехватила шведская подлодка.
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Школьницу избили за напоминание о домашнем задании на Сахалине

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В Гидрометцентре обещают теплый ноябрь

В ноябре на европейской территории России ожидается погода выше температурной нормы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лаборатории Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:39
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На Украине артистов не пустят на Евровидение за туры в России

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Галямин назвал трансфер Филиппа большой глупостью

Бывший спортивный директор «Динамо» Дмитрий Галямин в эфире YouTube-канала «СЭ» оценил трансфер нападающего Максимилиана Филиппа из дортмундской «Боруссии».
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Дарья Жукова снова вышла замуж за миллиардера

Напомним, что Дарья и Ставрос начала встречаться в конце 2017 года, вскоре после того, как Дарья развелась с Романом Абрамовичем.
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Сергей Семак: «„Ростов“ показывает сейчас отличную игру»

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