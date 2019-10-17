Экономика
Газета.RuРоссиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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с чего всё началось
Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.Известия16 октября в 17:01
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Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора
Известия16 октября в 17:01
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Авто
В России начали выпускать кроссоверы Haval F7x
Авторевю 16 октября в 11:59
Общество
Илон Маск примет участие в бизнес-форуме на Кубани по видеосвязи
Известия 16 октября в 05:46
Армия и оружие
В ЦПВС предупредили о риске возможного освобождения боевиков ИГ в САР
«Сохраняется угроза утраты контроля за функционированием и охраной центров содержания боевиков ИГИЛ и членов их семей, а также лагерей для временно перемещённых лиц, которые находятся на территориях, ранее подконтрольных «Сирийским демократическим силам» и вооружённым силам США», — говорится в сообщении руководителя ЦПВС генерал-майора Алексея Бакина, которое поступило в распоряжение RT.
RT на русском 16:00
Кино
Опубликован «постер» к кинокомиксу «Блэйд» с Махершала Али
В июле 2019 года, на фестивале Comic Con 2019 глава Marvel Кевин Файги объявил, что роль Блэйда в новом кинокомиксе про охотника на вампиров исполнит Махершала Али.
REGNUM 06:41
Происшествия
В результате инцидента с самолётом на Аляске пострадали 12 человек
Пассажирский самолёт авиакомпании Peninsula Airways, на борту которого находились 42 человека, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы у аэропорта города Уналашка на Аляске.
RT на русском 06:23
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК 15:32
Общество
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Происшествия
Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»
Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемых во взяточничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 14:15
Космос
Две женщины-астронавта впервые в истории вышли в открытый космос
Впервые в истории две женщины-астронавта Кристина Кук и Джессика Меир вдвоем вышли в открытый космос с борта Международной космической станции.
SciencePop 08:22
Политика
МИД передал ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Министерство иностранных дел России уже передало ноту протеста американскому посольству в Москве из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
RT на русском 13:32
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
АиФ Удмуртия вчера в 22:43
Шоу-бизнес
Таисия Повалий после скандала с Крымом отменила концерт в Киеве
Певица Таисия Повалий отменила свой концерт, который должен был состояться в Киеве в декабре.
Аргументы и Факты 12:53
Здоровье
Врачи рассказали, как тело сигнализирует о проблемах с алкоголем
Врачи говорят, люди не всегда понимают, что у них появились проблемы из-за употребления алкоголя.
Актуальные Новости 09:49
Наука
Иранцы испытали собственный учебный самолет
Пытаясь повысить боеспособность своей авиации Иран на протяжении последних нескольких лет ведет разработку собственной авиационной техники, причем зачастую иранские инженеры прибегают и к копированию.
N+1 05:37
Экономика
Правительство отказалось от приватизации ряда крупных компаний
Продажа долей в крупных компаниях наталкивается на нежелание чиновников расставаться с активами, следует из слов Тарасенко.
Ведомости 12:44
Общество
Финляндия начнёт выдавать россиянам шенгенскую мультивизу на 5 лет
Финляндия начнёт выдавать гражданам России многократную шенгенскую визу сроком на пять лет.
Суть событий вчера в 10:10
Единоборства
Отец Нурмагомедова ждет боя Хабиба с Макгрегором в Москве
Абдулманап Нурмагомедов, являющийся отцом и тренером российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, признался, что не прочь еще раз увидеть бой сына с ирландским спортсменом Конором Макгрегором.
iReactor 09:54
Происшествия
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском 14:43
Армия и оружие
Макрон усомнился в функционировании НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал турецкую операцию в Сирии грубой ошибкой Запада и НАТО. Об этом 18 октября сообщает ТАСС.
Известия 13:14
Армия и оружие
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
ТАСС вчера в 20:35
Политика
Украина запротестовала из-за российской гуманитарной помощи Донбассу
17 октября в Донецк и Луганск прибыл 87-й конвой МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, сообщается на сайте ведомства.
Lenta.ru 12:17
Происшествия
Сногсшибательный пилотаж: украинский Су-27 сдул людей на авиашоу
Авиашоу Sanicole Airshow, на котором отличился украинский Су-27, проходило в сентябре. Но видео получило распространение лишь недавно.
Российская газета 14:27
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru вчера в 14:32
Происшествия
Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию
Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
Интерфакс 13:06
Шоу-бизнес
Сергей Губанов предпочел семье карьеру
Как выяснилось, в свое время артист предпочел жене и детям карьеру, о чем впоследствии ему пришлось пожалеть.
Bimru.ru вчера в 07:01
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03