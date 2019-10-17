Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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с чего всё началось

Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.
Известия16 октября в 17:01

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Оценены последствия нового налога Чубайса

Lenta.ruвчера в 08:34

Эксперт: вводить налог на все выбросы в РФ не хотят даже авторы этой идеи

РИА Новостивчера в 07:35

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за «углеродного» налога

РЕН ТВвчера в 03:14

Новый налог может привести к росту тарифов ЖКХ - СМИ

Интерфаксвчера в 03:41

Экономист объяснил скандальность нового «налога Чубайса»

URA.Ruвчера в 02:01

«Известия»: сенаторы и РСПП раскритиковали законопроект об «углеродном сборе»

ТАСС16 октября в 19:33

Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Известия16 октября в 17:01
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 19:07, Вашингтон
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Волочкова показала пышный бюст в платье с глубоким декольте

Комсомольская правда вчера в 19:25
Общество

Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео

Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.
Lenta.ru 16:59
Наука

Крупным динозаврам помогали охлаждаться сосуды головы

Американские исследователи выяснили, что сосуды головы помогали крупным динозаврам охлаждаться.
МедиаПоток 12:17
Шоу-бизнес

Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой

Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
Вокруг ТВ 19:01
Игры

Rockstar показала трейлер игры Red Dead Redemption 2 для ПК

Телеканал 360° вчера в 11:14
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Компания Xiaomi выпустила свои первые мониторы

Актуальные Новости вчера в 07:35
Общество

На Украине снизилась численность населения

Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском 13:45
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Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной

Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Политика

Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
РБК 18:04
Музыка

Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России

Украинские организаторы отбора на Евровидение отказались рассматривать заявки от артистов, выступавших в России после 2014 года.
Life.ru 16 октября в 10:26
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем

41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Аргументы недели 10:25
Армия и оружие

Эрдоган связал встречу с Путиным с перемирием в Сирии

По словам Эрдогана, если перемирие закончится успехом, то турецкий президент поедет на встречу с Путиным.
РБК 08:14
Армия и оружие

Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании

В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».
РБК 10:48
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Происшествия

Более 60 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии

Отмечается, что из общего числа пострадавших, 41 человек получил повреждения в ходе протестов в Барселоне.
RT на русском 17:15
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова со слезами на глазах попросила о помощи

Женщина, которая два года после смерти Дмитрия ходила по судам и вынуждена была отбиваться от нападок недоброжелателей, впервые публично попросила о помощи.
Bimru.ru вчера в 06:38
Культура

Назван самый популярный сериал на Netflix

Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Lenta.ru вчера в 11:08
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, сколько куриных яиц можно есть в день

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе куриных яиц в пище, а также назвал норму потребления продукта в день.
Piter.tv 15:59
Политика

В правительстве назвали странными слова Лукашенко о барьерах России

В правительстве России указали на странность заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно «сдерживающих мер» со стороны России в отношении некоторых белорусских товаров.
РБК 13:59
Происшествия

Адвокат назвала возможные причины убийства отца сестрами Хачатурян

РБК 05:45
Здоровье

Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения

Модернизация первичного звена здравоохранения будет основана на принципах обеспечения доступности и качества медицинской помощи, приоритета интересов пациента, ответственности за обеспечение прав граждан.
Парламентская газета 02:20
Политика

Представитель ООН требует закрыть сайт «Миротворец»

Моро призвал депутатов Рады принять все необходимые меры для закрытия сайта «Миротворец». Об этом пишет издание «Украинские новости».
ФАН 16 октября в 13:55
Наука

Впервые умение стоять в очереди появилось у трилобитов

Совместная исследовательская группа ученых из Франции, Марокко и Швейцарии обнаружила и описала необычную находку: ископаемые трилобиты выстроились в очередь.
МонаВиста 11:23
Энергетика

«Нафтогаз» хочет покупать российский газ дешевле и не у «Газпрома»

Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз» верит в то, что газ из Российской Федерации может быть дешевле на 20%, однако это будет газ не от российского публичного акционерного общества «Газпром».
REGNUM 11:24
Происшествия

Число жертв взрыва в мечети в Афганистане возросло до 62 человек

Число жертв взрыва в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62 человек, сообщает Tolo News со ссылкой на представителя губернатора региона Аттауллу Хогьяни.
РБК 13:42
Авто

Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России

Mitsubishi Pajero оставит рынок России в ближайшем будущем.
OAnews вчера в 12:47
Политика

Лукашенко признал, что устал от работы президента

Телеканал 360° 18:47
Общество

Для Кейт Миддлтон и принца Уильяма собаки прыгали через горящий обруч

Принц Уильям и Кейт Миддлтон завершили 17 октября пятидневный официальный визит в Пакистан.
Газета Metro 13:52
Футбол

«ПСЖ» разгромил «Ниццу» в матче чемпионата Франции

Чемпионат 16:39
Технологии

Ватикан выпустил «умные» четки для молитв

Устройство Click to Pray («нажми и молись») представляет собой четки с привязкой к мобильному приложению.
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