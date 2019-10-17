Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Чубайса
По данным Минэнерго России, каждый рубль нового сбора увеличит тариф на 1,2 рубля. В СФ считают, что для начала необходимо разобраться с объемами вредных выбросов, а потом вносить поправки в законопроект. В июне глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России «углеродный налог».
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с чего всё началось
Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.Известиявчера в 17:01
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Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском вчера в 12:38
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru вчера в 03:49
Происшествия
Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной
Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной, который подозревается в серии нападений на детей и женщин.
Москва 24 вчера в 05:58
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК вчера в 15:55
Авто
Audi привезла в Россию только 10 лифтбеков Audi RS5 Sportback
Россиянам доступно для заказа только 10 экземпляров Audi RS5 Sportback в следующих RS-цветах: красный Misano Red, синий Navarra Blue, серый Daytona Grey и Nardo Grey, черный Mythos Black и белый Gracier White.
Автоновости дня вчера в 09:12
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН 15 октября в 11:39
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 01:47
Авто
Появились первые фото Nissan X-Trail нового поколения
Новая версия Nissan X-Trail оснащается: обновленной радиаторной V-образной решёткой, новой LED оптикой с двумя уровнями, переработанным передним и задним бампером, а также новыми задними фарами.
Car.ru вчера в 07:17
Политика
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости вчера в 19:16
Общество
Появилась информация о возможном отказе Вьетнама от зерна из России
Чиновники Вьетнама сообщают о пяти подобных случаях и выражают опасения, что прежние поставки также были с сорняком.
Взгляд.ру вчера в 16:56
Политика
Украина потребовала роспуска ДНР и ЛНР
Украина приступит к выполнению важнейшей части Минских соглашений только после того, как Донецкая и Луганская народные республики прекратят свое существование, заявила Дарья Олифер, представляющая Леонида Кучму (представителя Украины в контактной группе по Донбассу).
Хакасия-Информ вчера в 03:31
Общество
«Газпрому» отключили иностранные компрессоры через спутник
В 2012 году австрийская компания LMF дистанционно отключила "Газпрому" мобильные компрессорные станции (МКС), сообщили РИА Новости в госкорпорации.
РИА Новости 15 октября в 17:40
Армия и оружие
Минобороны показало карту расстановки сил в Сирии
Журналистская правда 15 октября в 11:45
Общество
Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать
Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru вчера в 09:58
Космос
Из лунного грунта впервые получили кислород
Piter.tv 14 октября в 02:58
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
РИА Новости вчера в 15:25
Политика
Франция и Германия увидели позитивное развитие минских соглашений
Франция и Германия приветствуют прогресс в реализации минских соглашений, а также ожидают проведения встречи в «нормандском формате».
РБК вчера в 15:13
Спорт
Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению
Вести.Ru вчера в 10:14
Экономика
Крупные банки начнут оказывать госуслуги со следующего года
Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Коммерсантъ вчера в 22:42
Происшествия
Сын сыгравшего Тарзана актера убил мать и был застрелен
Труп пожилой женщины нашли в доме американского актера Рона Эли в округе Санта-Барбара, штат Калифорния.
Lenta.ru вчера в 20:29
Общество
Актрису из сериала «Солдаты» задержали за кражу в фитнес-центре
Уточняется, что ЧП произошло в одном из столичных фитнес-центров, администрация которого была вынуждена установить камеры видеонаблюдения после того, как клиенты стали жаловаться на кражи из шкафчиков.
Росбалт вчера в 07:00
Общество
Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA
Российская компания «Роснефть» может получить от венесуэльского правительства полный пакет государственной нефтедобывающей компании PDVSA.
News.ru вчера в 15:02
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Известия вчера в 22:48
Политика
Кремль назвал преувеличенной ситуацию с гимном России в Эр-Рияде
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что надо с пониманием отнестись к ситуации с исполнением гимна России в Саудовской Аравии, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 05:36
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 15 октября в 08:42
Общество
Ученые рассказали об опасности изменения климата для городов России
Повышение глобальной температуры из-за изменения климата усугубит загрязнение воздуха в городах России.
Известия вчера в 22:03
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс вчера в 01:21
Общество
Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид
Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
Росбалт 15 октября в 09:19
Экономика
Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем
Согласно расчетам Минздрава, в 2014–2017 годах более половины потребления крепкого алкоголя было незарегистрированным.
РБК вчера в 17:00