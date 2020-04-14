Коронавирус
РБКРоссиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь
Опрошенные TelecomDaily топ-менеджеры телекоммуникационных компаний считают, что рост тарифов на связь по итогам года может оказаться выше прогнозируемого.
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с чего всё началось
Рост цен может опередить прогнозы Цены на связь в России в 2020 году могут вырасти более чем на 20%, считают почти четверть опрошенных компаний, более трети рассчитывают, что повышение уложится в 10–15%.Коммерсантъвчера в 16:25
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Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
Общество
В Хакасии четверо членов правительства отправлены на самоизоляцию
Власти Хакасии отправили четырех членов республиканского правительства на самоизоляцию из-за контактов с человеком, у которого может быть выявлен коронавирус.
ТАСС 00:51
Экономика
Белгородский малый бизнес стал самым активным в России в нерабочий период
Для сравнения в Тамбовской Ленинградской, Иркутской областях, республиках Алтай и Калмыкия показатель увеличился с 10,2 до 11,9 п. п. В Москве с 6 по 12 апреля работали 26,9 % предприятий малого бизнеса против 24,1 % неделей ранее.
Бел.Ру 01:54
Общество
Китай закрыл для пассажиров все наземные переходы на границе с Россией
По данным Генерального консульства России в Харбине, Китай закрыл все наземные погранпереходы на российско-китайской границе для пассажиров, сообщается на сайте посольства РФ.
Коммерсантъ 00:36
Футбол
Одил Ахмедов рассказал, за счёт чего Китай победил коронавирус
Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов, известный по выступлениям за «Анжи» и «Краснодар», рассказал, за счёт чего Китай смог побороть эпидемию коронавируса.
Metaratings вчера в 13:46
Культура
Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»
Piter.tv вчера в 04:00
Общество
Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков
Абоненты «Мегафона», которые отправляли sms на номер 0250 для получения электронного пропуска для перемещения по региону, автоматически подключали на свой номер платную справочно-информационно-развлекательную sms-услугу.
Ведомости вчера в 14:51
Происшествия
К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
К основателю и администратору правозащитного паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову пришли с обыском.
Ведомости 01:50
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Общество
В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
РИА Новости вчера в 10:22
Общество
Названы опасные для заражения коронавирусом места
Москва, 14 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Наиболее опасными местами в период пандемии коронавируса являются аптеки и магазины, сообщил кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев.
REGNUM 02:02
Политика
Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране
Владимир Путин собрал совещание по ситуации с коронавирусом в России.
Самара-ГИС вчера в 09:07
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета вчера в 02:10
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Политика
Трамп объявил во всех штатах США режим крупного бедствия
Президент США Дональд Трамп объявил во всех штатах страны режим крупного бедствия.
vtomske.ru 11 апреля в 23:45
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона
Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона.
Lenta.ru вчера в 19:38
Происшествия
Саратовским школьникам включили порно во время дистанционного урока
Ранее ИА "Версия-Саратов" со ссылкой на родительницу одного из учащихся девятого класса средней школы № 95 сообщило, что на прошлой неделе во время уроков русского языка, литературы и математики через сервис видео-конференц-связи Zoom кто-то запускал трансляцию с порно и срывал уроки, и в понедельник ситуация повторилась вновь, когда "во время урока кто-то опять включил сцены жесткого секса".
РИА Новости вчера в 15:07
Кино
Дэйзи Ридли о критике 9 эпизода «Звёздных войн»: «Куда ушла вся любовь?»
В новом интервью подкасту DragCast Дэйзи Ридли высказалась о критике и восприятии аудиторией девятого эпизода «Звёздных войн».
Игромания.ру вчера в 14:01
Происшествия
В Хабаровском крае завели уголовное дело на нарушителя карантина
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жительницы Советско-Гаванского района Хабаровского края, которая подозревается в нарушении карантина по коронавирусу и заражении людей, сообщил журналистам зампредседателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.
РИА Новости 01:25
Общество
Уткин назвал Соловьева обезьяной в споре о России
Соловьев в ответ назвал Уткина психически больным человеком, высказывания которого не могут дискредитировать российское государство.
Московский Комсомолец вчера в 04:36
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
Политика
Особое мнение: Андрей Колесников
Напомню, Андрей Колесников у нас выступает скорее на стороне тех, кто поддерживает более либеральные карантинные меры.
Эхо Москвы вчера в 12:53
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости вчера в 12:48
Здоровье
В Удмуртии подтверждено еще 8 случаев заражения коронавирусом
В Удмуртии лабораторно подтвердили еще 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Моя Удмуртия 00:10
Футбол
«Сочи» обсудит с Кокориным возврат части выданной авансом зарплаты
Руководство футбольного клуба «Сочи» намерено обсудить с нападающим Александром Кокориным возврат части зарплаты, выданной авансом.
RT на русском вчера в 08:49
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости 12 апреля в 23:51
Шоу-бизнес
На связь вышла выгнанная Прилучным Муцениеце
Напомним, в четверг Агата Муцениеце сообщила, что супруг выгнал ее из дома вместе с детьми.
Privet-Rostov.ru 12 апреля в 14:09
Общество
В Свердловской области запретили ходить в храмы и ездить на кладбища
Свердловские власти временно запретили массовые религиозные обряды, а также доступ людей на кладбища из-за пандемии коронавируса.
ИА Красная Весна вчера в 12:15
Футбол
Максим Калиниченко: «Сантос — не Роберто Карлос, конечно, но выполняет большой объем работы»
Бывший хавбек «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением об игре защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.
Матч ТВ вчера в 14:07