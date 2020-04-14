Рост цен может опередить прогнозы Цены на связь в России в 2020 году могут вырасти более чем на 20%, считают почти четверть опрошенных компаний, более трети рассчитывают, что повышение уложится в 10–15%.

с чего всё началось

Опрошенные TelecomDaily топ-менеджеры телекоммуникационных компаний считают, что рост тарифов на связь по итогам года может оказаться выше прогнозируемого.

Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

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