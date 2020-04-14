Если в конце 2019 года были предположения, что сотовая связь в 2020 году подорожает на 10%, то теперь большинство участников рынка считает, что рост окажется бóльшим, сообщает «Коммерсантъ».

Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

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