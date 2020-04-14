Коронавирус
РБКРоссиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь
Если в конце 2019 года были предположения, что сотовая связь в 2020 году подорожает на 10%, то теперь большинство участников рынка считает, что рост окажется бóльшим, сообщает «Коммерсантъ».
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Происшествия
Экс-министр Сергей Шеверда предстанет перед судом в Иркутской области
Бывший министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда предстанет перед судом.
АиФ Иркутск вчера в 21:45
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
Здоровье
Радий Хабиров обсудил тяжелую ситуацию в РКБ имени Куватова в Уфе
Радий Хабиров вышел в эфир программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», где на телеканале «Россия 1» обсудил ситуацию в РКБ имени Куватова в Уфе.
ToDay News Ufa 00:35
Здоровье
Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря
Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
Народные новости вчера в 01:54
Общество
Голикова рассказала о темпах выхода России из режима самоизоляции
Профиль 12 апреля в 08:32
Общество
Около трети компаний заставили россиян уйти в неоплачиваемые отпуска
Из опроса, проведенного Центром стратегических разработок, следует, что около 30% российских компаний отправили своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.
Banki-vrn.ru 12 апреля в 19:00
Политика
Путин считает разгильдяйство причиной роста числа больных в регионах
Путин заявил, что значительный рост числа инфицированных коронавирусом в некоторых регионах России это результат разгильдяйства.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 13:40
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Вены
Военное дело вчера в 01:32
Здоровье
Глава ВОЗ дал рекомендации по снятию ограничений из-за коронавируса
10 апреля руководитель ВОЗ отмечал, что некоторые страны планируют снять введённые ограничения и предупредил, что, если это произойдёт слишком быстро, это может «привести к восстановлению смертельной угрозы».
Говорит Москва 00:56
Общество
Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
Энергетика
Названы возможные цены на нефть после заключения сделки ОПЕК+
Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что заключение новой сделки ОПЕК+ не приведет к резкому росту цен на сырье, но к концу года нефть может подорожать до $40–45 за баррель.
Известия вчера в 20:07
Кино
В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»
Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv вчера в 01:55
Общество
Лукашенко: В Белоруссии никто от коронавируса не умер и не умрёт
Лукашенко призвал белорусов «даже не переживать», пообещав, что в стране никто от коронавируса не умрёт.
Национальная служба новостей вчера в 08:18
Политика
Кадыров извинился за ошибочную критику в адрес «Новой газеты»
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров извинился за ошибочную критику в адрес "Новой газеты" в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 01:18
Происшествия
Прорвался ли «вирус» в Национальный центр медицины Якутии
По результатам обследования больной был госпитализирован в ЯРКБ с подозрением на осложнения, связанные с коронавирусной инфекцией.
SakhaNews 01:08
Киберспорт
Riot Games рассказала о системе борьбы с читерами в шутере Valorant
Объявлено, что одновременно с шутером поставляется драйвер для борьбы с читерами. Riot Games использует собственную систему защиты Vanguard.
3DNews вчера в 13:44
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Происшествия
Полиция Украины задержала предполагаемого виновника пожара в зоне ЧАЭС
Полиция задержала 37-летнего мужчину, который подозревается в поджоге травы в районе Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).
Российская газета вчера в 22:57
Армия и оружие
В России определились с концепцией нового самолета на замену Ан-12
В Российской Федерации определились с концепцией нового военно-транспортного самолета, который в перспективе должен заменить Ан-12.
Российская газета вчера в 03:20
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» рассказала, что стало с проектом
Актриса сериала «Корни» и участница проекта «Уральские пельмени» на СТС Ксения Корнева рассказала в интервью 7Дням.ru о своем дебюте в сериалах, о том, чем отличается работа актрисы в кино и комедийном шоу.
7Дней.ру вчера в 09:00
Общество
В Москве еще 24 стационара перепрофилируют для больных COVID-19
Столичный оперштаб прогнозирует дефицит коек в перепрофилированных госпиталях Москвы, в ближайшие десять дней будут перепрофилированы еще 24 городских стационара для лечения пациентов с подозрением на COVID-19.
РИА Новости вчера в 19:57
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть
Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
Здоровье
На Южный Урал привезут полтора миллиона медицинских масок
Регион готовится к самым сложным временам: нашими медиками развернуто 1245 специальных коек под больных коронавирусом в девяти медучреждениях области.
Южноуральская панорама вчера в 03:40
Общество
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
Здоровье
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по питанию на самоизоляции
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи рекомендовал людям, находящимся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, принимать пищу часто и маленькими порциями, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.
ТАСС 00:57
Происшествия
Число жертв торнадо на юге США выросло до 26
По меньшей мере 26 человек погибли в результате торнадо в американских штатах Миссисипи, Джорджия, Южная Каролина и Арканзас.
РБК вчера в 19:09
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Гаджеты
Bloomberg: Apple выпустит четыре новых iPhone
Осенью Apple выпустит четыре новых модели iPhone с поддержкой 5G, сообщает Bloomberg на источники, знакомые с планами компании.
Дождь вчера в 15:28
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
ТАСС вчера в 17:03