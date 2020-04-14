Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%.
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с чего всё началось

Операторы связи прозванивают тарифы

Рост цен может опередить прогнозы Цены на связь в России в 2020 году могут вырасти более чем на 20%, считают почти четверть опрошенных компаний, более трети рассчитывают, что повышение уложится в 10–15%.
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В Петербурге закрыли на карантин отделение больницы имени Семашко

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Певица Анна Седокова нелестно отозвалась о продюсере «ВИА Гры»

Российская певица Анна Седокова, которая стала знаменита благодаря своему участию в группе «ВИА Гра», рассказала о своей работе в музыкальном коллективе.
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В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков

Москва, 13 апреля 2020, 02:10 — REGNUM Новое защитное снаряжение для лётчиков разрабатывают в Научно-исследовательском испытательном центре авиационно-космической медицины и военной эргономики Минобороны РФ.
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Общество

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Мой Брянск 03:24
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Общество

Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

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Путин участвует в саммите ЕАЭС по видеосвязи

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Запущенный в марте спутник «Глонасс» ввели в эксплуатацию

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ГИБДД будет проверять всех водителей на въездах в Москву с 15 апреля

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Футбол

Одил Ахмедов рассказал, за счёт чего Китай победил коронавирус

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов, известный по выступлениям за «Анжи» и «Краснодар», рассказал, за счёт чего Китай смог побороть эпидемию коронавируса.
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Коронавирус подтвердился у 34 человек из Вяземского дома престарелых

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление (копия есть у РБК), которое вводит временный мораторий на правительственное решение от 6 апреля о введении ограничений на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками, фильтрующими респираторами, медицинскими перчатками, марлей и комплектами защитной одежды.
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На юге США число жертв штормов выросло до 30 человек, сообщает СМИ

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Как сообщает МедиаПоток, по мнению члена Совфеда РФ, на смену гегемонии США в мире неизбежно придет первенство «треугольника стран», в который эксперт включил Россию, Китай и Соединенные Штаты.
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Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
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