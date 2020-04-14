Год назад аналогичный опрос отражал в основном планы операторов повышать тарифы в пределах 10%, однако текущий рост будет более значительным. По мнению представителей 62% опрошенных операторских компаний, тарифы, однозначно, вырастут более чем на 10%.

с чего всё началось

Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%.

Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

Общество В Москве от коронавируса умер физик РАН В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов. 72

Политика Лавров прокомментировал снос памятника Коневу в Праге Глава российского МИД Сергей Лавров во время видеоконференции с журналистами назвал "циничными и возмутительными" действия муниципалитета Праги, принявшего беспрецедентное для республики решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу. 702

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 2,7K

Общество В двух территориях Кузбасса введен режим ЧС Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев принял решение о введении с 14 апреля режимов чрезвычайной ситуации на территории Новокузнецкого района и Киселевска из-за подземных пожаров. 8

Общество Мурашко рассказал о разработке вакцины от коронавируса в России Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров, в ближайшее время начнутся клинические испытания, рассказал министр здравоохранения России в эфире телеканала «Россия 1». 41

Политика Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения. 69

Экономика В России призвали вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК. 1,6K

Общество Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях. 21

Общество 99-летний ветеран войны победил коронавирус в Бразилии Ветеран Второй мировой войны в возрасте 99 лет стал самым пожилым человеком в Бразилии, которому удалось победить коронавирус.

Политика На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. 601

Общество В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин. 48

Транспорт РЖД отменит ещё 32 поезда дальнего следования «С 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, ещё 32 поезда будут временно отменены», — указано в сообщении. 134

Наука Вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат Выяснилось, что препарат «Ремдесивир» (RDV), созданный для лечения лихорадки Эбола, способен блокировать размножение нового коронавируса SARS-COV-2 в организме. 6

Гаджеты Представлены OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro OnePlus анонсировала флагманскую линейку смартфонов OnePlus 8. Всего две версии смартфонов: обычный OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. 4

Общество Спецрейс из США с россиянами на борту вылетел в Россию Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, вылетели из Нью-Йорка в Россию возвратным рейсом "Аэрофлота", передает ТАСС.

Политика Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. 439

Здоровье Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета. 132

Общество В Мурманской области число зараженных коронавирусом за сутки удвоилось В Мурманской области число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки больше чем в два раза.