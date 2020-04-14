Экономика
Газета.RuРоссиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь
Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%.
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с чего всё началось
Год назад аналогичный опрос отражал в основном планы операторов повышать тарифы в пределах 10%, однако текущий рост будет более значительным. По мнению представителей 62% опрошенных операторских компаний, тарифы, однозначно, вырастут более чем на 10%.TelecomDaily13 апреля в 19:16
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TelecomDaily: 84% проводных операторов ждут роста тарифов на 10-15% и выше
TelecomDaily13 апреля в 19:16
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 02:12, Ашберн
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
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Коммерсантъ вчера в 22:37
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Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с пандемией
Осло, 15 апреля 2020, 08:45 — REGNUM Видеообращение к крымчанам с призывом соблюдать санитарные меры записал депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации «Народная дипломатия-Норвегия» Хендрик Вебер.
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Во вторник, 14 апреля, Госдума в первом чтении поддержала законопроект, который запретит кредитным организациям, платежным агентам и операторам почтовой связи взимать с физлиц комиссию при оплате услуг ЖКХ.
Форпост Северо-Запад вчера в 09:45
Интернет
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве рекомендовали пользователям ноутбуков и смартфонов заклеивать камеру и микрофон на своих гаджетах в то время, когда они не используются.
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Общество
У 16 работников артели «Кривбасс» подозревают коронавирус на Колыме
Как сообщил "Вести Магадан" глава Ягоднинского городского округа Дмитрий Бородин, всего в артели "Кривбасс" 16 человек с предварительно подтверждённым тестом.
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Общество
В Волгоградской области выявляют нарушителей режима самоизоляции
Больше всех дисциплину нарушают жители города-спутника. Всего по региону за прошедший день было составлено 69 протоколов.
МТВ онлайн 01:45
Здоровье
Пандемия коронавируса в Испании и Италии пошла на спад
В Испании и Италии в последние две недели снижается количество смертей и заражений коронавирусом, и хотя они еще далеки от нормализации ситуации, власти настроены оптимистично.
Вестник Кавказа 01:58
Здоровье
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По словам американского медика, проводя «профилактику» COVID-19 путём употребления крепкого алкоголя, стоит взвесить все риски, ведь коронавирус, как и другие болезни, создает нагрузку на органы.
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Кедми рассказал о лазерном оружии РФ, способном «ослеплять» ракеты США
«Например, лазерное оружие, которое сегодня стоит на вооружении в России, стоящие на севере бригады, кроме физического уничтожения имеют совершенно другой эффект — ослеплять самолеты, ослеплять ракеты, лишать их возможности ориентирования в воздухе и нахождения цели», — пояснил Кедми.
ФАН вчера в 03:03
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В Новосибирской области выявили семь новых пациентов с коронавирусом
Новосибирск, 15 апреля 2020, 08:10 — REGNUM Медики в Новосибирской области выявили семь новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщили 15 апреля в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
REGNUM 01:10
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
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Раскрыты возможности и цели ЗРК С-500 «Прометей»
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Discover24 вчера в 02:36
Общество
В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке
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REGNUM вчера в 23:25
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Турнир UFC 249 с боем Фергюсона может состояться 9 мая
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Авто
Hyundai Tucson получил в РФ новую спецверсию Way
Компания Hyundai представила в России новую специальную серию кроссоверов Hyundai Tucson WAY с предустановленной платформой «Яндекс.Авто» и голосовым помощником «Алиса».
Автоновости дня вчера в 11:05
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У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Общество
Число заразившихся коронавирусом челябинцев выросло до 55
Челябинск, 15 апреля 2020, 08:48 — REGNUM В Челябинской области число заразившихся коронавирусом достигло 55.
REGNUM 01:48
Политика
Трамп проведёт видеоконференцию с лидерами стран G7
Президент США Дональд Трамп 16 апреля планирует провести видеоконференцию с лидерами стран G7 для обсуждения предпринятых усилий в рамках борьбы с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:15
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала своего будущего ребенка от Давида Манукяна
Фанаты Бузовой, отметили что будущая дочь телеведущей и видеоблогера очень мила, что впрочем неудивительно при таких красивых родителях.
Территория новостей вчера в 12:52
Общество
В Кузбассе подтверждены три новых случая заражения коронавирусом
В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции остаются 3522 человек.
REGNUM 13 апреля в 10:05