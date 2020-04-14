Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%.
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с чего всё началось

TelecomDaily: 84% проводных операторов ждут роста тарифов на 10-15% и выше

Год назад аналогичный опрос отражал в основном планы операторов повышать тарифы в пределах 10%, однако текущий рост будет более значительным. По мнению представителей 62% опрошенных операторских компаний, тарифы, однозначно, вырастут более чем на 10%.
TelecomDaily13 апреля в 19:16

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Операторы прокомментировали прогноз роста тарифов на сотовую связь

Известиявчера в 09:29

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Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

РБКвчера в 01:02

TelecomDaily: 84% проводных операторов ждут роста тарифов на 10-15% и выше

TelecomDaily13 апреля в 19:16

Операторы предупредили о росте тарифов на связь

РИА Новостивчера в 03:02
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 02:12, Ашберн
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РИА Новости вчера в 14:36
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На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков

Напомним, сотрудники ГИБДД с 15 апреля на въездах в Москву начали проверять наличие пропуска у всех водителей.
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В Саратовской области еще семь человек заболели коронавирусом

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Политика

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Пандемия коронавируса в Испании и Италии пошла на спад

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Число заразившихся коронавирусом челябинцев выросло до 55

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