Обращение появилось в середине октября, знает собеседник «Ведомостей» на медиарынке и сотрудник «Останкино». По словам Шубина, долги «Первого канала» и его подрядчиков оставляют «Останкино» без четверти или даже трети доходов: «Три-четыре месяца в году телецентр не может ни работать, ни дышать».

с чего всё началось

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на видеообращение Шубина.

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

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