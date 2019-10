В результате атаки хакеров на сайте президента Грузии Саломе Зурабишвили появилась фотография бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили со словами I'll be back ("Я вернусь").

MIUI 11 приносит новый графический интерфейс, звуки, темную тему, обновленную функцию экрана Always On Display и фирменные приложения Mi Work и Mi Go.