Россиян предупредили о сильных морозах зимой

Предстоящая зима в России с 90-процентной долей вероятности будет суровой, рассказала климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова в беседе с изданием Ura.ru. По словам эксперта, такой прогноз можно сделать исходя из того, что прошедшее лето выдалось жарким.