Россиян предупредили о сильных морозах зимой
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Предстоящая зима в России с 90-процентной долей вероятности будет суровой, рассказала климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова в беседе с изданием Ura.ru. По словам эксперта, такой прогноз можно сделать исходя из того, что прошедшее лето выдалось жарким.В источнике
С чего всё началось
Климатолог: когда в России ударят первые морозы
Климатолог считает, что грядущая зима с высокой вероятностью окажется суровой. Первые морозы могут прийти уже в начале ноября. Россиянам придется достать шубы из шкафов, рассказала URA.RU метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.
URA.Ruвчера в 10:33
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