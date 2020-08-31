Белорусы собрали Лукашенко подарки: гроб, венок, кабачок

Белорусы Москвы в свою очередь планируют принести к посольству Белоруссии венок с надписью на лентах: "Дорогому Саше от наркоманов и проституток", намекая на то, как президент Белоруссии называл протестующих граждан.