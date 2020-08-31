Россиян предупредили о сильных морозах зимой
Грядущая зима с высокой долей вероятности окажется «суровой» из-за жаркого лета, сообщила метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова. Гидрометцентр предварительно сообщает о сильных морозах, добавила она.В источнике
С чего всё началось
Климатолог: когда в России ударят первые морозы
Климатолог считает, что грядущая зима с высокой вероятностью окажется суровой. Первые морозы могут прийти уже в начале ноября. Россиянам придется достать шубы из шкафов, рассказала URA.RU метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.
URA.Ruвчера в 10:33
Подробнее о событии