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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Россиян предупредили о сильных морозах зимой

Грядущая зима с высокой долей вероятности окажется «суровой» из-за жаркого лета, сообщила метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова. Гидрометцентр предварительно сообщает о сильных морозах, добавила она.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Климатолог: когда в России ударят первые морозы

Климатолог считает, что грядущая зима с высокой вероятностью окажется суровой. Первые морозы могут прийти уже в начале ноября. Россиянам придется достать шубы из шкафов, рассказала URA.RU метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.
URA.Ruвчера в 10:33
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РБК

Климатолог заявила о грядущей «суровой зиме» в России

РБК22:44
Царьград

Климатолог рассказал, когда в России наступит зима: "Будет суровой, но…"

Царьград22:16
Ридус

Климатолог предсказала, какой в России будет грядущая зима

Ридусвчера в 11:48
Газета.Ru

Климатолог рассказала, какую зиму ждать россиянам

Газета.Ruвчера в 16:56
ФАН

Климатолог предупредила россиян о суровой зиме в 2020 году

ФАНвчера в 12:18
РИА Новости

Россиян предупредили о сильных морозах зимой

РИА Новости21:31
URA.Ru

Климатолог: когда в России ударят первые морозы

URA.Ruвчера в 10:33

Китайские власти ввели запрет, мешающий продать TikTok американцам

Власти Поднебесной ввели ограничения на продажу или передачу технологий, использующихся для распознавания голоса, машинного обучения и других сфер, вследствие чего компании из США не смогут приобрести TikTok у родительской ByteDance.
Китайские власти ввели запрет, мешающий продать TikTok американцам
Faktomвчера в 08:44
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ФАС обязала Apple устранить нарушения в App Store

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обязала Apple устранить нарушения в App Store Речь идёт об отказах сторонним разработчикам в размещении приложений в магазине приложений App Store и урезании функционала некоторых приложений.
UfacityNews.ru28 августа в 16:57
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Белорусы собрали Лукашенко подарки: гроб, венок, кабачок

Белорусы Москвы в свою очередь планируют принести к посольству Белоруссии венок с надписью на лентах: "Дорогому Саше от наркоманов и проституток", намекая на то, как президент Белоруссии называл протестующих граждан.
Московский Комсомолецвчера в 10:44

Запуск спутников «Ресурс-П» отложили из-за отсутствия комплектующих

Запуск на орбиту четвертого и пятого спутников «Ресурс-П» отложили из-за отсутствия комплектующих, сообщил «РИА Новости» генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Коммерсантъ22:43
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Полиция организовала проверку по факту избиения блогера Жукова

Столичная полиция начала проверку после заявления молодого человека об избиении двумя неизвестными на западе Москвы, источник подтвердил РИА Новости, что заявитель - осужденный за призывы к экстремизму блогер Егор Жуков.
РИА Новости23:22
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