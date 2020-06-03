Кроме того, грибы могут поглощать из почвы тяжелые металлы, радионуклиды, остатки сельскохозяйственных пестицидов.

с чего всё началось

В Роскачестве проверили овощи и фрукты на наличие токсинов, которые могут попасть в человеческий организм. Об итогах проверки сообщил ТАСС. Как выяснилось, даже, на первый взгляд, безобидные овощи и фрукты содержат часть органических ядов.

Россиян предупредили о содержании токсинов в овощах и фруктах

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