В депутатском законопроекте не говорится об отказе от коэффициента ОСАГО за мощность двигателя (серьезно влияет на стоимость полиса) страхуемого автомобиля, как ранее планировалось проектом Минфина.

с чего всё началось

Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА). В середине октября Госдума отложила рассмотрение законопроекта, направленного на либерализацию ОСАГО, из-за риска роста тарифов.

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