Общество
РИА НовостиРоссиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА). В середине октября Госдума отложила рассмотрение законопроекта, направленного на либерализацию ОСАГО, из-за риска роста тарифов.
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с чего всё началось
В депутатском законопроекте не говорится об отказе от коэффициента ОСАГО за мощность двигателя (серьезно влияет на стоимость полиса) страхуемого автомобиля, как ранее планировалось проектом Минфина.Известиявчера в 05:35
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Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
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