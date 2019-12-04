Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссиян предупредили о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО могут увеличить почти на треть, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА). В середине октября Госдума отложила рассмотрение законопроекта, направленного на либерализацию ОСАГО, из-за риска роста тарифов.
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с чего всё началось

Золотой полис: стоимость ОСАГО может вырасти на 30%

В депутатском законопроекте не говорится об отказе от коэффициента ОСАГО за мощность двигателя (серьезно влияет на стоимость полиса) страхуемого автомобиля, как ранее планировалось проектом Минфина.
Известиявчера в 05:35

Подробнее о событии

Эксперты объяснили, что дешевый ОСАГО является фантастикой

Комсомольская правда03:17

Стоимость ОСАГО может быть увеличена

RT на русскомвчера в 20:55

«Известия» предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

ФАНвчера в 22:59

Страховщики предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

РБКвчера в 21:53

Названы плюсы реформы, из-за которой стоимость ОСАГО может вырасти на 30%

URA.Ru01:56

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО

РИА Новостивчера в 20:15

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО на 30%

Известиявчера в 06:53
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Политика

В бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2

Германия примет ответные меры, если Вашингтон введет санкции против «Северного потока – 2», заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью «РИА Новости».
Известия 03 декабря в 21:56
Политика

На Украине отпустили задержанного члена партии «Единая Россия»

Задержанный в Херсонской области член севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый вышел на свободу, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
РИА Новости 03:13
Шоу-бизнес

Ургант пошутил про видеообращение Певцова к Познеру

РБК 03:18
Общество

Толстой: В Европе наказания за беспорядки строже, чем в России

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой прокомментировал заявления о сроках, которые могут получить фигуранты дел о массовых беспорядках в Москве.
Взгляд.ру 03:19
Хоккей

Гол Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Торонто»

Вести.Ru вчера в 21:41
Общество

Главный инженер Boeing лишился работы

Главный инженер департамента коммерческих перевозок Boeing Джон Гамильтон (John Hamilton), который занимался расследованием авиакатастроф с самолетами 737 MAX, уйдет из компании.
Lenta.ru 03:33
Происшествия

Школьника подозревают в изнасиловании 11-летней девочки

31 канал Челябинска вчера в 04:52
Политика

Россию обвинили в «оглуплении» украинцев

По словам Компана, во всем якобы виновата царская Россия и СССР, которые столетиями «выхолащивали интеллектуальный потенциал украинцев».
Рифей-Пермь вчера в 03:31
Политика

Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом»

Издание подчеркивает, что Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду, и россиян действительно стоит называть "воинственным народом" в полном смысле этого слова.
РИА Новости вчера в 19:01
Политика

Премьер Болгарии ответил на слова Путина о «Турецком потоке»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку строительства ветки "Турецкого потока", на которую указал президент России Владимир Путин, "обязательными процедурами" Евросоюза.
РИА Новости вчера в 17:33
Музыка

«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в России в 2019 году

Газета.Ru 02:57
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
RT на русском вчера в 10:24
Авто

Новая Skoda Octavia прошла краш-тест на 5 звёзд

CarsWeek.ru вчера в 04:42
Кино

Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
7 новостей вчера в 23:44
Футбол

УЕФА назвал состав корзин для жеребьевки Лиги наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил состав корзин для жеребьевки групповой стадии Лиги наций сезона-2020/21.
Уралинформбюро вчера в 23:53
Гаджеты

В России представлен новый бренд бюджетных телефонов

Piter.tv 02:59
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Транспорт

«Автодор» раскрыл планы развития сети автодорог России до 2035 года

Как отметили в компании, для достижения целей стратегии за 2025−2035 годы необходимо построить и реконструировать не менее 14 тыс. км федеральных автомобильных дорог. предполагается охватить скоростными дорогами 44 региона России, с которых проживает 75% населения страны.
REGNUM 03:08
Фигурное катание

Фигуристка Медведева резко ответила на вопрос фаната в Instagram

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева резко отреагировала на вопрос одного из пользователей в социальных сетях.
RT на русском 03:31
Кино

Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»

Россия – Культура 02:14
Происшествия

Полиция задержала бывшего фигуранта дела о беспорядках в Москве

Полиция задержала бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Даниила Конона, ранее в отношении него был составлен административный протокол, сообщил РИА Новости адвокат молодого человека Григорий Червонный.
РИА Новости 02:46
Авто

Назвали способ сэкономить на заправке автомобиля

Немногие знают, что использовать топливную карту на заправках заметно выгоднее, чем платить наличными.
Автоновости дня 03 декабря в 01:10
Единоборства

Емельяненко согласился подраться с Чахкиевым по правилам ММА

Боец ММА Александр Емельяненко принял вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева, но согласен на бой только по правилам смешанных единоборств.
Российская газета 02 декабря в 06:24
Кино

Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

На видеохостинге YouTube опубликовали первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Мойка78 вчера в 10:41
Общество

Французские СМИ нашли в Альпах базу ГРУ

Западные спецслужбы заявили, что 15 сотрудников ГРУ якобы использовали французские Альпы как базу для операций по всей Европе, пишет французская газета Le Monde.
Взгляд.ру 02:26
Космос

На орбите белого карлика впервые открыта планета-гигант

Специалисты, предсаляющие Европейскую южную обсерваторию, впервые обнаружили на орбите белого карлика планету, напоминающую Нептун.
Московский Комсомолец 03:05
Гаджеты

Цена смартфона Samsung Galaxy Fold 2 окажется на уровне $1000

3DNews 03 декабря в 08:08
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске

Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Lenta.ru вчера в 09:10
Футбол

Рафаэль Бенитес может возглавить «Арсенал» или «Вест Хэм»

Британское издание «Daily Mail» считает, что два лондонских клуба «Вест Хэм» и «Арсенал» могут пойти на такие жертвы, лишь бы получить одного из лучших тренеров в мире.
ГЛАС.RU вчера в 04:58
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