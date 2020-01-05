Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Граждан РФ предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

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Россиян предупредили о росте цен на хлеб и овощи

Вести.UZвчера в 22:03
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:12, Ашберн
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На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

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При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
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Определились соперники молодежной сборной России на предстоящем чемпионате мира среди игроков до 20 лет.
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Армия и оружие

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Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
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Армия и оружие

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Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
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Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане

Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
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Большинство россиян считает неприемлемым возобновление продажи пива на футбольных стадионах.
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Российский радар «Струна-1» сделает стелс-самолеты США устаревшими

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