Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:10, Ашберн
Политика
В Тегеране разработали 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани
Высший совет национальной безопасности Ирана разработал 13 вариантов ответа на убийство американцами генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
По факту убийства сотрудника Роскосмоса в Подмосковье возбуждено дело
По предваритиелынм данным, между братьями произошел конфликт, в ходе которого младший брат убил старшего, после чего покончил с собой.
Политика
Украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
Происшествия
У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,6
Накануне у берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,7.
Армия и оружие
США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52
В настоящее время уровень напряженности между США и Ираном достаточно высокий, переброска B-52 сделает ситуацию еще более сложной.
Здоровье
5 признаков начинающейся депрессии назвали психотерапевты
5 признаков начинающейся депрессии определил и назвал врач-психотерапевт из США.
Политика
МИД РФ предложил зафиксировать «ошибку» в заявлении США об Ираке
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что нужно зафиксировать слово "ошибка" в объяснениях Пентагона по поводу невывода войск США из Ирака.
Происшествия
Водителя автобуса арестовали после ДТП в Тюменской области
Суд в Тюменской области заключил под стражу водителя автобуса, столкнувшегося 6 января с грузовиком, в результате чего погибли два человека.
Экономика
Названы перспективы малого бизнеса в России в ближайшие два года
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, рассказал о перспективах малого предпринимательства в 2020 году и дал советы начинающим бизнесменам.
Политика
Путин прибыл в Сирию и встретился с Асадом
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию и встретился с президентом Башаром Асадом.
Технологии
Samsung представила проект «искусственного человека» Neon
Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.
Политика
Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии
Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Политика
Reuters узнал о лечении раненных за границей российских наемников в клинике «Согаза»
Российские наемники, получившие ранения в ходе боевых действий в Сирии и Ливии, проходят лечение в Международном медицинском центре «Согаза», сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Задолго до выхода в прокат картина режиссера Алексея Учителя "Матильда" спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.
Происшествия
Два человека пострадали при взрыве газа в Курске
2 января при хлопке бытового газа в Твери пострадали два человека. Ранее, 7 декабря, хлопок газа произошел в Тюмени.
Экономика
PwC предсказало «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году
Темпы роста мировой экономики замедлятся в 2020 году, сообщает РБК со ссылкой на прогноз консалтингового агентства PwC.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Космос
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon9 успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Об этом говорится в аккаунте компании SpaceX в Twitter.
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Подмосковье
Тела шести человек обнаружены на месте пожара в поселке Нестерово в Раменском районе Подмосковья - там рано утром во вторник загорелись бытовки на территории тепличного комплекса.
Религия
Путин встретил Рождество в Санкт-Петербурге третий раз подряд
Президент России Владимир Путин встретил Рождество в Санкт-Петербурге третий раз подряд. На это обратила внимание «Фонтанка».
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Политика
Педро Санчес утвержден премьер-министром Испании
Парламент Испании все-таки поддержал кандидатуру Педро Санчеса на пост премьер-министра страны, об этом 7 января сообщает испанское издание Efe.com.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина расшевелила своих хейтеров провокационным фото
Недавно Бородина выложила провокационный пост в своем Инстаграм. К своему селфи телеведущая применила старящий фильтр.
Космос
Сверхмассивная черная дыра выбросила в сторону Земли мощные джеты
Самая известная черная дыра во Вселенной, фото которой ученым удалось получить в прошлом году, испустила в сторону Земли мощный джет.
Происшествия
В Японии выдали ордер на арест жены экс-главы Nissan
Прокуратура в Токио получила ордер на арест жены бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает Kyodo News.
Общество
Пресс-служба ЛДПР прокомментировала раздачу Жириновским денег в Москве
В пресс-службе ЛДПР прокомментировали высказывания лидера партии Владимира Жириновского, назвавшего людей, которым он раздавал деньги во время прогулки по Красной площади, «крепостными и холопами».
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Политика
Дуда обсудил с правительством Польши отношения с Россией
Как отмечается, на совете затронута тема подготовки к 75-летию годовщины освобождения немецкого концентрационного лагеря Освенцим и «задачи исторической политики в контексте польско-российских отношений».
Общество
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.