Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Граждан РФ предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

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Наталья Шагайд: Россиян ждет рост цен на хлеб и овощи

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Экономисты заявили о возможном росте цен на овощи и хлеб в 2020 году

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Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

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News.ru05 января в 07:00

В 2020 году в России могут подорожать овощи и хлеб

Live2405 января в 04:17

Хлеб и овощи могут подорожать из-за обеднения населения

МР7.ру05 января в 09:20
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Россиян предупредили о росте цен на хлеб и овощи

Вести.UZ05 января в 22:03
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:10, Ашберн
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Газета.Ru 10:24
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что нужно зафиксировать слово "ошибка" в объяснениях Пентагона по поводу невывода войск США из Ирака.
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Президент России Владимир Путин встретил Рождество в Санкт-Петербурге третий раз подряд. На это обратила внимание «Фонтанка».
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В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
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В пресс-службе ЛДПР прокомментировали высказывания лидера партии Владимира Жириновского, назвавшего людей, которым он раздавал деньги во время прогулки по Красной площади, «крепостными и холопами».
RT на русском 10:25
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Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт

Газета.Ru вчера в 11:33
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Дуда обсудил с правительством Польши отношения с Россией

Как отмечается, на совете затронута тема подготовки к 75-летию годовщины освобождения немецкого концентрационного лагеря Освенцим и «задачи исторической политики в контексте польско-российских отношений».
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