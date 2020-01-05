Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Политика
Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
Политика
Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН
Американское заявление по Ираку, предложенное в Совете Безопасности ООН, не учитывало изменившиеся реалии, сказал российский постпред при организации Василий Небензя.
Происшествия
В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка, сообщает СМИ
Один из снежков попал в белый автомобиль марки Toyota, водитель которой достал оружие и открыл огонь по группе детей.
Религия
Путин поздравил православных россиян с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Здоровье
Врач Дорис Курц рассказала, как питаться для уменьшения жира в печени
Хоккей
Судьи решили не удалять канадского хоккеиста за выброс шайбы в финальном матче МЧМ
Игры
В Sony назвали основные особенности приставки PlayStation 5
Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан назвал основные отличия разрабатываемой игровой приставки PlayStation 5 на выставке Consumer Electronics Show (CES 2020) в Лас-Вегасе.
Армия и оружие
Глава Пентагона опроверг сообщения СМИ о выводе войск США из Ирака
Глава Министерства обороны США Марк Эспер заявил, что сообщения о выводе войск коалиции из Ирака не соответствуют действительности, передает Associated Press.
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Шоу-бизнес
Певица Адель взволновала поклонников своей худобой
Известная исполнительница Адель взволновала многочисленных поклонников своей худобой.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
Футбол
Московское «Динамо» усилилось футболистом «Краснодара»
Хоккей
Дэвид Куинн: Шестеркин заслужил эту возможность
Добавим, что в текущем сезоне 24-летний голкипер вышел на лед в 23 встречах АХЛ, одержав 15 побед и пропустив в них 43 шайбы.
Армия и оружие
Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани
Попытка США заручиться поддержкой европейских союзников после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани завершилась провалом, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Космос
На Венере обнаружены признаки активного вулканизма
Спорт
Без флага и гимна. За кого и когда мы будем болеть в 2020-м
Можно лишь вспомнить зимнюю Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане, где наши атлеты уже выступали без гимна и флага и заняли 13-е место в общекомандном медальном зачете (2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград).
Религия
В чем стоит встречать Рождество
Рождество - семейный, зимний и сказочный праздник, который наполнен теплотой, нежностью и верой в чудо.
Кино
Назван самый кассовый мультфильм в истории
Мультфильм «Холодное сердце – 2» стал самым кассовым за всю историю мирового кинематографа, заработав в прокате $1,325 млрд.
Армия и оружие
Ливийское правительство вернуло под свой контроль город Сирт
Общество
В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона
Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.
Экономика
Цены на золото побили рекорд 2013 года
Из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке цены на золото выросли на 2,3% и побили рекорд апреля 2013 года, пишет Bloomberg.
Фигурное катание
Загитова возобновит интенсивные тренировки после шоу Навки
«Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января — она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом», — говорится в сообщении на официальном сайте шоу Навки.
Религия
Путин принял участие в рождественской службе в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин прибыл на рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более миллиарда рублей
Российская комедия "Холоп" от режиссера Клима Шипенко собрала в российском прокате с момента выхода на широкие экраны более миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
Армия и оружие
РВСН полностью оснастят новыми ракетными комплексами к 2024 году
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), как планируется, будут на 100% оснащены современными ракетными комплексами к 2024 году.
Происшествия
На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
Авто
«Sony» анонсировала свой первый электрокар
Оснащением дополнительно займется «BlackBerry» и «Bosch». В основу электрокара легла «тележка» от «Magna».