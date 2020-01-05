Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Граждан РФ предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

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В 2020 году в России могут подорожать овощи и хлеб

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Хлеб и овощи могут подорожать из-за обеднения населения

МР7.ру05 января в 09:20

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

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Экономисты предупредили о возможном подорожании основных продуктов

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Наталья Шагайд: Россиян ждет рост цен на хлеб и овощи

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Экономисты заявили о возможном росте цен на овощи и хлеб в 2020 году

URA.Ru05 января в 03:07
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Россиян предупредили о росте цен на хлеб и овощи

Вести.UZ05 января в 22:03
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:55, Ашберн
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Добавим, что в текущем сезоне 24-летний голкипер вышел на лед в 23 встречах АХЛ, одержав 15 побед и пропустив в них 43 шайбы.
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Экономика

Цены на золото побили рекорд 2013 года

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Армия и оружие

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«Sony» анонсировала свой первый электрокар

Оснащением дополнительно займется «BlackBerry» и «Bosch». В основу электрокара легла «тележка» от «Magna».
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