Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Читать в источнике
Комментировать257

Подробнее о событии

Граждан РФ предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Московский Комсомолецвчера в 18:44

Экономисты заявили о возможном росте цен на овощи и хлеб в 2020 году

URA.Ruвчера в 03:07

Хлеб и овощи могут подорожать из-за обеднения населения

МР7.рувчера в 09:20

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Lenta.ruвчера в 08:21

Экономисты предупредили о возможном подорожании основных продуктов

News.ruвчера в 07:00

В 2020 году в России могут подорожать овощи и хлеб

Live24вчера в 04:17

Наталья Шагайд: Россиян ждет рост цен на хлеб и овощи

Актуальные Новостивчера в 11:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:20, Ашберн

Россиян предупредили о росте цен на хлеб и овощи

Вести.UZвчера в 22:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:20, Ашберн
Происшествия

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru 04:52
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Общество

В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Вести.Ru 08:35
Гаджеты

CES 2020: Seagate показала, как работать с данными

TechFusion 05:42
Религия

Православные отмечают рождественский Сочельник

Саратов 24 01:18
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия вчера в 17:22
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Гаджеты

Все тайны Radeon RX 5600 XT будут раскрыты в два этапа

iXBT.com 08:49
Шоу-бизнес

Речь Питта на церемонии «Золотой глобус» расстроила Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон что-то очень сильно расстроило во время речи Брэда Питта на церемонии вручения премии «Золотой глобус».
News.ru 05:49
Армия и оружие

Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
RT на русском 08:32
Политика

МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном

МИД России призывал мировые державы, подписавшие в 2016 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.
Коммерсантъ 09:05
Общество

Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
РИА Новости 07:02
Технологии

Уборщик из Ubisoft слил в Сеть фотографии PlayStation 5

ITZine.ru 07:28
Происшествия

Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге

В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Газета.Ru 08:19
Политика

Оппозиция переизбрала Гуайдо на пост спикера парламента Венесуэлы

Газета.Ru 06:15
Армия и оружие

Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны

Власти Ирака приступили к созданию механизма вывода иностранных войск из страны, сообщил пресс-секретарь командующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф, передает «Аль-Джазира».
РБК 06:46
Армия и оружие

Мощнейший корабль РФ внепланово перебрасывается к берегам Сирии

Новостной фронт вчера в 11:59
Происшествия

В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Российская газета 08:46
Происшествия

В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
РИА Новости 07:05
Происшествия

В Нижегородской области 18-летний парень погиб, вступившись за женщину

Преступление произошло вечером 3 января. Двое молодых людей услышали женский крик о помощи. На пожилую женщину напал неизвестный мужчина.
Российская газета 03:58
Общество

Голубого тунца продали в Японии за $1,8 млн

В Японии на ежегодном рыбном аукционе был продан голубой тунец за $1,8 млн.
Газета.Ru вчера в 05:51
Армия и оружие

США могут втянуть Украину в «заварушку» на Ближнем Востоке

По мнению журналиста, если начнется «заварушка» на Ближнем Востоке, Киев так или иначе будет в эти разборки втянут.
ФАН 06:21
Происшествия

В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом

В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
RT на русском 03:21
Происшествия

На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды

Шульга отметил, что тело девушки было найдено вблизи пятого километра железной дороги Баженово — Асбест.
РИА Новости 03:30
Политика

Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни

РИА Новости 02:06
Экономика

Банки станут чаще отказывать россиянам в получении кредита

Количество отказов от банков в получении потребительского кредита начало расти еще в прошлом году.
Телеканал 360° 08:05
Общество

Россиян предупредили о пробуждении мошенников

В Сбербанке заявили о пробуждении телефонных мошенников к концу новогодних каникул. Об исследовании кредитной организации сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:03
Армия и оружие

Российский радар «Струна-1» сделает стелс-самолеты США устаревшими

iReactor 04:24
Авто

Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам

Седан KIA K5/Optima нового поколения, прием заказов на который, как сообщали «Автоновости дня», начался 21 ноября, запретили продавать таксопаркам в Южной Корее.
Автоновости дня вчера в 10:02
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

РИА Новости 07:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное