Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Читать в источнике
Оценить240
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:08, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:08, Ашберн
Политика
Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.
Происшествия
Солдат-срочник, сбежавший из военной части в Забайкалье, найден
Правозащитники разбираются в обстоятельствах, которые вынудили покинуть военную часть в Забайкалье 19-летнего срочника из Юрюзани Артура Хакимова.
Армия и оружие
Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны
Власти Ирака начали подготовку механизма вывода американских войск, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф.
Хоккей
Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады (3:4) в финале МЧМ-2020 поделился мнением о развитии хоккея в стране.
Спорт
Александр Большунов выиграл «Тур де Ски»
Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний мальчик задохнулся, играя в прятки
Мальчик решил спрятаться в кровати-трансформере. Через полчаса ребенка нашли мертвым. По предварительным данным, мальчик задохнулся.
Авто
Новый Mitsubishi Outlander представят в 2020 году
Специалисты считают, что новинка будет представлять сегмент кроссоверов, а презентация его состоится только во второй половине 2020 года.
Политика
Иран отказался выполнять условия ядерной сделки
Ранее в декабре 2019 года в МИД Ирана предупредили о проработке нового сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, уточняет RT.
Общество
Жириновский раздал деньги на Красной площади со словами «крепостные, холопы»
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский раздал деньги на Красной площади.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Общество
Прощание с онкологом Андреем Павленко пройдёт 6 января
Прощание с хирургом-онкологом Андреем Павленко, скончавшимся после длительной борьбы с раком желудка, состоится 6 января в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Футбол
Артета вернул веру в «Арсенал». Дела в команде налаживаются
Имена не имеют значения Игроки почувствовали эту веру.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Культура
Скончался народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался в одной из столичных клиник.
Кино
Почему утонул «Одесский пароход»
Под Новый год анонс новой кинокомедии «Одесский пароход», снятой режиссёром Сергеем Урсуляком по мотивам произведений Михаила Жванецкого, разогнал ожидания публики до невероятной высоты.
Происшествия
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Хоккей
Илья Ковальчук подарил одноклубнику часы, получив свой любимый номер
Происшествия
СК выяснил, что детей в Приморье ранили из ружья двое подростков
Правоохранители установили, что стрельбу из пневматического ружья в Приморье, где пострадали два ребенка, открыли двое подростков, сообщает региональное СУСК РФ.
Шоу-бизнес
Елену Перминову поздравляют с помолвкой с Александром Лебедевым
Елену Перминову поздравляют с помолвкой с Александром Лебедевым Знаменитость намекнула на скорую свадьбу.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами
Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.
Хоккей
«Матч ТВ» вместо ЧМ-2020 показал финал-2011
Накануне «Матч ТВ» параллельно с финалом молодёжного ЧМ по хоккею, который шёл по Первому каналу, показал повтор игры девятилетней давности, когда Россия одержала победу.