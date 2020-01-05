Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Политика На выборах президента Хорватии побеждает оппозиционер Миланович Экс-премьер Хорватии, руководитель оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента страны, сообщает хорватская избирательная комиссия.

Политика Трамп пригрозил Ираку санкциями Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.

Путешествия Крым установил новый постсоветский рекорд по числу принятых туристов Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за 2019 год в республики отдохнули около 7,43 млн туристов, что стало новым рекордом за постсоветские годы.

Хоккей Ковальчук взял любимый номер в «Монреале» Российский хоккеист получит джерси с любимым 17-м номером, а игравший под ним ранее 25-летний канадский защитник Бретт Кулак теперь будет играть под 77-м.

Кино Marvel удалось вернуть себе права на Халка Студия Marvel вновь получила права полностью контролировать персонажи Халка и Нэмора. Компания выкупила права у Universal Pictures.

Хоккей Определился состав групп на МЧМ-2021 Итоги молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии позволил понять, каков будет состав групп на МЧМ-2021.

Шоу-бизнес Алена Шишкова ответила на обвинения о неправильном воспитании дочери Алена Шишкова устала от постоянных обвинений пользователей в Сети о том, что она плохая мать и совсем не занимается воспитанием дочери Алисы.

Политика Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни» Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро на Московской бирже Курс доллара к рублю поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17 коп — до 62,27 руб. Курс евро вырос на 6,25 коп и достиг 69,37 руб. Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 8,6 коп и составила 65,43 руб. Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 2,3% и составила $70,18 за барр.

Происшествия В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.