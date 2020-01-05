Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Энергетика
Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70
Политика
На выборах президента Хорватии побеждает оппозиционер Миланович
Экс-премьер Хорватии, руководитель оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента страны, сообщает хорватская избирательная комиссия.
Происшествия
В Грузии погиб под лавиной турист из России
Космос
Индийская кухня в космосе: участники миссии «Гаганьян» не откажутся от национальных блюд
Космонавтам, которые пройдут отбор для пилотируемого полёта в рамках миссии «Гаганьян» в конце 2021 года, не придётся отказываться от индийских блюд во время пребывания в космосе.
Происшествия
Двух пропавших в Киеве девушек нашли мертвыми в шкафу
Киевские полицейские обнаружили в шкафу одной из квартир в Подольском районе тела двух связанных девушек, сообщает пресс-служба городской полиции.
Кино
Сериал «Чернобыль» получил «Золотой глобус»
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию
Политика
Трамп пригрозил Ираку санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Происшествия
Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Крыму
Путешествия
Крым установил новый постсоветский рекорд по числу принятых туристов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за 2019 год в республики отдохнули около 7,43 млн туристов, что стало новым рекордом за постсоветские годы.
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF в сокрытии допинга
Согласно информации, озвученной в фильме, многолетний руководитель IWF Тамаш Аян занимался созданием "культуры коррупции", а также сокрытием допинга.
Общество
Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу
Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
Хоккей
Ковальчук взял любимый номер в «Монреале»
Российский хоккеист получит джерси с любимым 17-м номером, а игравший под ним ранее 25-летний канадский защитник Бретт Кулак теперь будет играть под 77-м.
Хоккей
Два очка Кучерова помогли «Тампе Бэй» победить «Каролину» в матче НХЛ
"Тампа Бэй Лайтнинг" одержала победу в гостях над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Кино
Marvel удалось вернуть себе права на Халка
Студия Marvel вновь получила права полностью контролировать персонажи Халка и Нэмора. Компания выкупила права у Universal Pictures.
Хоккей
Определился состав групп на МЧМ-2021
Итоги молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии позволил понять, каков будет состав групп на МЧМ-2021.
Наука
Учёные считают, что разовая доза кетамина может снизить употребление алкоголя
По словам учёных, которые провели это исследование, кетамин, более известный как рекреационный наркотик и транквилизатор для животных, можно использовать для «переписывания» воспоминаний, связанных с выпивкой.
Авто
Всё о «Русском Прадо», который придет на замену «Патриоту»
В 2020 году в России должен появиться новый внедорожник УАЗа, который окрестили "Русским Прадо".
Шоу-бизнес
Новый бойфренд сумел заснять Ольгу Бузову без макияжа
На новом фото, сделанном на лыжном курорте, Манукян показал непривычно бледную Ольгу без густых ресниц и непрорисованными бровями.
Хоккей
Почему судьи не удалили канадца за выброс шайбы в камеру, видео момента и объяснение
Шоу-бизнес
«Переделанную» Ани Лорак затравили за «огромные» губы
Критики затравили певицу за естественность её внешности.
Недвижимость
Время делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее
Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова ответила на обвинения о неправильном воспитании дочери
Алена Шишкова устала от постоянных обвинений пользователей в Сети о том, что она плохая мать и совсем не занимается воспитанием дочери Алисы.
Хоккей
«Матч ТВ» вместо ЧМ-2020 показал финал-2011
Политика
На Украине предложили установить памятник Бандере на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить в Конотопе памятник Степану Бандере, которого «до сих пор в страшном сне боится вся Москва».
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»
Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Культура
Умер народный артист России певец Геннадий Пискунов
На 74-м году жизни умер народный артист России певец Геннадий Пискунов.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на Московской бирже
Курс доллара к рублю поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17 коп — до 62,27 руб. Курс евро вырос на 6,25 коп и достиг 69,37 руб. Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 8,6 коп и составила 65,43 руб. Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 2,3% и составила $70,18 за барр.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Происшествия
В Таиланде задержали двух россиян за секс на пляже
В Патайе полиция задержала и оштрафовала за секс на пляже средь бела дня двух россиян: 26-летнего Романа и его 19-летнюю подругу Дарью.