Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Россиян предупредили о росте цен на хлеб и овощи

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:41, Ашберн
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