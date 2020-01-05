Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Армия и оружие
Американская военная база в Ираке подверглась ракетной атаке
Ракетный удар нанесен по американской военной базе «Аль-Асад» на западе Ирака, сообщает 8 января Fox News.
Общество
В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади
Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Кино
Начались съемки нового «Бэтмена»
Поклонники комиксов от компании и DC и человека летучей-мыши могут радоваться, судя по последним новостям, съемки нового «Бэтмена» начались и совсем скоро мы узнаем, каким окажется Роберт Паттисон в образе Брюса Уэйна и сумеет ли актер избавиться от образа вампира из «Сумерек», который преследует его уже много лет.
Шоу-бизнес
Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов
Ясновидящая Саона в интервью изданию Дни.ру заявила, что Анастасия Заворотнюк на самом деле симулирует тяжелое заболевание, чтобы скрыться от кредиторов, которым она задолжала огромную сумму денег.
Политика
Президент Польши оправдался за отказ ехать на форум памяти холокоста
Польский президент Анджей Дуда объяснил свой отказ поехать в Израиль и участвовать в форуме памяти холокоста World Holocaust Forum.
Происшествия
Десятки машин в Приморье провалились под лед
В Приморье около 20 автомобилей провалились под лед. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Общество
Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае
Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
Гаджеты
AMD SmartShift: технология динамического управления частотами CPU и GPU
Технология SmartShift позволяет повысить быстродействие на величину до 12 % только за счёт динамического управления частотами центрального и графического процессоров для более оптимального распределения вычислительной нагрузки.
Авто
Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам
Политика
Асад перешел на русский язык на встрече с Путиным
Президент Сирии Башар Асад на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным перешел на русский язык.
Кино
Назван самый кассовый мультфильм в истории
Вторая часть мультфильма «Холодное сердце» стала самой кассовой в истории мирового кинематографа.
Экономика
В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Футбол
Фабрегас: «Конте - самый трудный тренер»
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас в своём «твиттере» пообщался с пользователями.
Теннис
Циципас сломал ракетку и случайно ударил отца в матче против Киргиоса
После поражения в первом сете 21-летний спортсмен ударил ракеткой по скамейке своей сборной и случайно задел отца и тренера Апостолоса Циципаса.
Шоу-бизнес
Пугачева восхитила поклонников на рождественском ужине у друзей
«Традиционный рождественский ужин у друзей» — подписал снимок Галкин. Поклонники заметили, как хорошо выглядит Примадонна.
Общество
Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние каникулы
Депутат Государственной думы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние праздники.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Музыка
YouTube назвал самые популярные клипы последних четырех десятилетий
Шоу-бизнес
Настя Каменских сфотографировалась без нижнего белья
На фото Каменских предстала в черном парео с прорезями, через которые видно, что на ней нет нижнего белья.
Теннис
Медведев вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup
Даниил Медведев победил во втором матче противостояния с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Экономика
Реализация Rail Baltica отстает от плана на полтора года
Совместный аудит фактической реализации проекта Rail Baltica проведённый Латвией, Литвой и Эстонией установил, что проект может не уложится в намечаемые графики и превысить бюджет, пишет портал Dienas Business.
Кино
Бондарчук рассказал о роли чувств в фильме «Вторжение»
Вячеслав Прокофьев / ТАСС Российский режиссер Федор Бондарчук рассказал о роли чувства в фильме "Вторжение".
Политика
Более 7 тысяч россиян не пустили на Украину в 2019 году
Украина отказала во въезде более 7,3 тыс. граждан России в 2019 году.
Политика
Иран заявил, что ракетный удар по авиабазе США нанес он
Иранский корпус стражей революции (КСИР) взял на себя ответственность за ракетный удар по авиабазе США в Ираке.
Экономика
Премьер Греции объявил о закрытии представительства МВФ в Афинах
Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.
Космос
NASA провело испытания нового марсианского ровера
Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
Армия и оружие
В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе
Авто
12 лучших кроссоверов, которые появятся в России в 2020 году
Hyundai во второй половине 2020 года привезет преемника Santa Fe - кроссовер Palisade.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала свой дом в Майами
В своём stories Самойлова накануне показала, как выглядят её дом на ближайшие 11 месяцев.
Армия и оружие