Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Политика В Иране разработали 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 вариантов мести США за убийство командующего силами спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.

Гаджеты Qualcomm под угрозой. Новая платформа MediaTek для недорогих смартфонов впечатляет параметрами Производитель не уточняет, сколько и какие именно SoC входят в эту линейку, но описывая конфигурацию, MediaTek говорит именно о линейке (Dimensity 800 Series), при этом описывает параметры, будто они относятся к конкретной модели.

Авто Spark, Nexia, Cobalt и Gentra станут ретро Как заявил начальник управления стратегического планирования, аналитики и развития Кадыров Рустам, вместо данных моделей будут представлены новые, в частности, Chevrolet Onix.

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Экономика Reuters узнал об иске ВТБ против госкомпании Мозамбика Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет Reuters.

Политика Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.

Технологии Sony назвала основные особенности PlayStation 5 Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан в ходе презентации на выставке CES-2020, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, показал основные особенности приставки PlayStation 5. Запись презентации опубликована на YouTube-канале издания CNET.

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Гаджеты CES 2020: Acer представила новые ноутбуки-трансформеры На выставке CES 2020 компания Acer представила свои новые недорогие ноутбуки-трансформеры Spin 3 и Spin 5, неординарный лэптоп ConceptD 7 Ezel и рабочую станцию ConceptD 700.

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