Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:08, Ашберн
Политика
В ожидании Третьей мировой в США рухнул сайт призывной службы
Как сообщается в twitter ведомства, сбои вызваны ажиотажем из-за обсуждений в Интернете возможности Третьей мировой войны.
Политика
В Иране разработали 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 вариантов мести США за убийство командующего силами спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Авто
На украинском заводе ЗАЗ наладили сборку автомобилей Lada
На Запорожском автозаводе, входящем в корпорацию «Укравто», наладили мелкосерийное отверточное производство автомобилей LADA Largus.
Гаджеты
Qualcomm под угрозой. Новая платформа MediaTek для недорогих смартфонов впечатляет параметрами
Производитель не уточняет, сколько и какие именно SoC входят в эту линейку, но описывая конфигурацию, MediaTek говорит именно о линейке (Dimensity 800 Series), при этом описывает параметры, будто они относятся к конкретной модели.
Авто
Spark, Nexia, Cobalt и Gentra станут ретро
Как заявил начальник управления стратегического планирования, аналитики и развития Кадыров Рустам, вместо данных моделей будут представлены новые, в частности, Chevrolet Onix.
Армия и оружие
КСИР раскрыл обстоятельства убийства генерала Сулеймани
Позже Белый дом выступил с заявлением, в котором озвучил причину убийства генерала Сулеймани и мотивы проведения операции, в ходе которой он погиб.
Армия и оружие
Американские военные назвали ошибкой письмо о выводе войск из Ирака
Американские военные назвали ошибкой письмо о выводе войск из Ирака. Документ опубликовало агентство Reuters.
Экономика
Reuters узнал об иске ВТБ против госкомпании Мозамбика
Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет Reuters.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Технологии
Sony назвала основные особенности PlayStation 5
Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан в ходе презентации на выставке CES-2020, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, показал основные особенности приставки PlayStation 5. Запись презентации опубликована на YouTube-канале издания CNET.
Политика
Киев собрался искать альтернативу Минским соглашениям
Глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил, что стране нужно задуматься об альтернативе Минским договоренностям, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены местные выборы или затянется процесс разведения сил.
Футбол
«Манчестер Сити» победил «МЮ» в первом матче полуфинала Кубка лиги
Футболисты "Манчестер Сити" обыграли "Манчестер Юнайтед" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Политика
Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии
Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Здоровье
Эти 5 продуктов улучшают кровообращение
Шоу-бизнес
Больная Пугачева нарядилась и отметила Рождество в доме Иды Достман
Больная Пугачева нарядилась и отметила Рождество в доме Иды Достман Максим Галкин поделился снимками с празднования Рождества.
Армия и оружие
ВВС США готовят истребители F-35A на случай конфликта с Ираном: СМИ
На днях на авиабазе США в Хилл были проведены масштабные военные учения, в которых принимали участие 52 истребителя F-35A.
Армия и оружие
В США указали, в чем украинская армия сильнее американской
Американская армия, сотрудничая с вооруженными силами Украины (ВСУ), узнает у украинцев о том, какую тактику используют российские военные, рассказал в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Политика
Москва готова обсуждать Ливию с Вашингтоном, сообщил Песков
Москва готова обсуждать с Вашингтоном ситуацию в Ливии, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне
Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики.
Экономика
Почему Соединённым Штатам прогнозируют экономический спад в 2020 году
Более половины финансовых директоров ведущих компаний мира прогнозируют экономический спад в США в 2020 году.
Общество
В российских аэропортах снова разрешили курить
В российских аэропортах снова разрешили курить, соответствующий закон вступил в силу в среду, 8 января.
Гаджеты
CES 2020: Acer представила новые ноутбуки-трансформеры
На выставке CES 2020 компания Acer представила свои новые недорогие ноутбуки-трансформеры Spin 3 и Spin 5, неординарный лэптоп ConceptD 7 Ezel и рабочую станцию ConceptD 700.
Кино
В Сети появились первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
Экономика
Услуга за услугой: для бизнеса ДФО создают новые меры поддержки
В госкомпании уверены: объединение услуг упростит инвесторам работу и привлечет новых.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Политика
Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
Происшествия
В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком
Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.