Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Lenta.ru05 января в 08:21

Граждан РФ предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Московский Комсомолец05 января в 18:44

Наталья Шагайд: Россиян ждет рост цен на хлеб и овощи

Актуальные Новости05 января в 11:05

URA.RU: обеднение населения РФ приведет к росту цен на хлеб, овощи и фрукты

Красная весна15:50

Экономисты предупредили о возможном подорожании основных продуктов

News.ru05 января в 07:00

В 2020 году в России могут подорожать овощи и хлеб

Live2405 января в 04:17

Экономисты заявили о возможном росте цен на овощи и хлеб в 2020 году

URA.Ru05 января в 03:07
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Россиян предупредили о росте цен на хлеб и овощи

Вести.UZ05 января в 22:03
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:08, Ашберн
Политика

В ожидании Третьей мировой в США рухнул сайт призывной службы

Как сообщается в twitter ведомства, сбои вызваны ажиотажем из-за обсуждений в Интернете возможности Третьей мировой войны.
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Производитель не уточняет, сколько и какие именно SoC входят в эту линейку, но описывая конфигурацию, MediaTek говорит именно о линейке (Dimensity 800 Series), при этом описывает параметры, будто они относятся к конкретной модели.
iXBT.com 14:35
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Spark, Nexia, Cobalt и Gentra станут ретро

Как заявил начальник управления стратегического планирования, аналитики и развития Кадыров Рустам, вместо данных моделей будут представлены новые, в частности, Chevrolet Onix.
Вести.UZ вчера в 23:26
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В Петербурге нашли пропавшую вместе с няней 5-летнюю девочку

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Позже Белый дом выступил с заявлением, в котором озвучил причину убийства генерала Сулеймани и мотивы проведения операции, в ходе которой он погиб.
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Американские военные назвали ошибкой письмо о выводе войск из Ирака

Американские военные назвали ошибкой письмо о выводе войск из Ирака. Документ опубликовало агентство Reuters.
Авторадио 02:28
Экономика

Reuters узнал об иске ВТБ против госкомпании Мозамбика

Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет Reuters.
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Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru 08:35
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Sony назвала основные особенности PlayStation 5

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан в ходе презентации на выставке CES-2020, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, показал основные особенности приставки PlayStation 5. Запись презентации опубликована на YouTube-канале издания CNET.
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Глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил, что стране нужно задуматься об альтернативе Минским договоренностям, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены местные выборы или затянется процесс разведения сил.
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Футболисты "Манчестер Сити" обыграли "Манчестер Юнайтед" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.
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Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
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Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
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ВВС США готовят истребители F-35A на случай конфликта с Ираном: СМИ

На днях на авиабазе США в Хилл были проведены масштабные военные учения, в которых принимали участие 52 истребителя F-35A.
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Москва готова обсуждать с Вашингтоном ситуацию в Ливии, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики.
Газета.Ru вчера в 13:43
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Почему Соединённым Штатам прогнозируют экономический спад в 2020 году

Более половины финансовых директоров ведущих компаний мира прогнозируют экономический спад в США в 2020 году.
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В российских аэропортах снова разрешили курить

В российских аэропортах снова разрешили курить, соответствующий закон вступил в силу в среду, 8 января.
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В Сети появились первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена

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В госкомпании уверены: объединение услуг упростит инвесторам работу и привлечет новых.
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Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
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Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы

С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
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Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
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