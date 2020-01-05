Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:54, Ашберн
Армия и оружие
Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Общество
Сотни жителей Омска пожаловались на химический запах в воздухе
Экономика
Акции «Мечела» на Мосбирже подорожали на 21,3%
Обыкновенные акции "Мечела" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 21,3% и достигли 97 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:40 мск.
Политика
В МИД Украины пригласили посла Польши из-за его заявлений о Бандере
Министерство иностранных дел Украины пригласило к себе посла Польши в стране Бартоша Цихоцкого из-за заявлений, сделанных им в отношении Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
Шоу-бизнес
Андрей Губин отказался вернуться на сцену
Происшествия
Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана
Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.
Футбол
«Тамбов» объявил о подписании воспитанника «Спартака»
Армия и оружие
Джабаров заявил об угрозе ядерной войны на фоне конфликта Ирана и США
«Взаимные удары США и Ирана могут привести к полномасштабной войне в регионе, если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны», — подчеркнул замглавы внешнеполитического комитета Совфеда.
Хоккей
КХЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» в столичном дерби
В Москве играли два столичных клуба "Динамо" и ЦСКА. Победу со счетом 4:1 одержали армейцы.
Теннис
Определились все четвертьфинальные пары ATP Cup
На командном турнире ATP Cup определились все пары четвертьфиналистов. Последним участником плей-офф стала сборная Канады.
Космос
Грузовой корабль Dragon отстыковался от станции МКС
Американский грузовой корабль Dragon ("Дрэгон") во вторник, 7 января, отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Происшествия
В Оттаве произошла массовая стрельба
В столице Канады Оттаве произошла стрельба. Один человек погиб, еще трое получили ранения.
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Общество
Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера
Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
Футбол
Защитник «Реала» Кэрролл завершит карьеру по окончании сезона
Атакующий защитник мадридского «Реала» Джейси Кэрролл завершит карьеру после окончания нынешнего сезона, сообщает Sportando.
Политика
В ФРГ опровергли связь визита Меркель в Россию с ситуацией в Иране
Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель планировался с декабря 2019 года и никак не связан с ситуацией вокруг кризиса американо-иранских отношений.
Общество
Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США
Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.
Футбол
Тарасов поедет на сборы с «Рубином»
По информации «СЭ», 32-летний полузащитник Дмитрий Тарасов поедет на сборы с казанским «Рубином».
Транспорт
Маршруты трех рейсов «России» скорректированы в обход Ирана и Ирака
Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" скорректировала маршруты трех рейсов в обход воздушного пространства Ирана и Ирака.
Спорт
Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене из-за простуды
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо, включённый в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Дрездене (Германия), пропустит соревнования из-за простуды, сообщает NRK со ссылкой на лыжную федерацию Норвегии.
Общество
В Австралии убьют десять тысяч верблюдов
Политика
В ООН заявление Трампа по Ирану оценили как шаг к деэскалации
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует заявление президента США Дональда Трампа, сделанное после ударов Ирана по американским базам в Ираке, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Армия и оружие
Показаны повреждения базы США в Ираке после ракетного удара Ирана
Появились кадры, показывающие разрушения американской базы Эйн-аль-Асад на западе Ирака после запуска по ней ракет Ираном в среду, 8 января.
Армия и оружие
США могут скрывать правду о сбитом в Иране украинском «Боинге»
Иранский военный источник утверждает, что США планировали уничтожить правительственный самолет с теми, кто отвечал за нападение на иракские базы, но по ошибке сбили гражданское судно.