Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Читать в источнике
Комментировать420

Подробнее о событии

Инфляция-2019. Итоги. Жадность и безразличие

ИА Хакасиявчера в 15:53

Граждан РФ предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Московский Комсомолец05 января в 18:44

Молоко и гречка резко подорожают в новом году

Утро.ru05 января в 03:50

Экономисты предупредили о возможном подорожании основных продуктов

News.ru05 января в 07:00

В 2020 году в России могут подорожать овощи и хлеб

Live2405 января в 04:17

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Lenta.ru05 января в 08:21

Экономисты заявили о возможном росте цен на овощи и хлеб в 2020 году

URA.Ru05 января в 03:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:25, Ашберн

Россиян предупредили о росте цен на хлеб и овощи

Вести.UZ05 января в 22:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:25, Ашберн
Происшествия

В Иране разбился украинский пассажирский лайнер

Южный Федеральный вчера в 23:44
Политика

Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

Lenta.ru 08:18
Армия и оружие

В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана

В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку на американские базы в Ираке "пощечиной США", отметив, что их войска должны покинуть регион.
РИА Новости 07:26
Армия и оружие

Иран предупредил Ирак о ракетном ударе по американским военным

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Lenta.ru 06:56
Армия и оружие

Глава Минобороны Ирана высказался о дальнейших действиях против США

Глава Минобороны Ирана Амир Хатами высказался о дальнейших действиях, которые Тегеран готов предпринять против США в продолжение ночных ракетных атак.
Rusvesna.su 05:51
Общество

Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей

ТАСС вчера в 05:45
Политика

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
РИА Новости 07:26
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
Общество

Роскачество назвало самые качественные российские товары

В России производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое, растительное масло и продукты из отечественных зерна и муки, рассказал глава Роскачества Максим Протасов в интервью «Российской газете».
РБК 07:49
Политика

Украина приостановила полеты над Ираном

Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.
Вести.Ru 05:40
Шоу-бизнес

Ксения Бородина расшевелила своих хейтеров провокационным фото

Недавно Бородина выложила провокационный пост в своем Инстаграм. К своему селфи телеведущая применила старящий фильтр.
Вести Подмосковья вчера в 10:44
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 06:29
Армия и оружие

США вывели войска c двух своих баз в Сирии и перебрасывают их в Ирак

REGNUM 07:45
Армия и оружие

Стала известна возможная реакция Трампа на ракетный удар Ирана

Стала известна возможная реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке.
Lenta.ru 06:49
Футбол

«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном

Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
Вести.Ru 07:24
Общество

В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
Армия и оружие

Британские корабли снова отправятся в Ормузский пролив

Следует отметить, что в декабре 2019 года власти Великобритании сообщали, что сопровождение судов британскими ВМС в Ормузском проливе завершено.
Военное дело 05 января в 01:15
Происшествия

Несколько человек погибли в ДТП в Подмосковье

По его данным, ДТП произошло на трассе в районе городского округа Луховицы, погибли три человека.
Интерфакс 06:27
Шоу-бизнес

Пугачева выглядела моложе Галкина на рождественском ужине

Кстати, Новый год семья Галкина и Пугачевой встретили в своем замке в деревне Грязь.
Kleo.ru 06:19
Футбол

Мельгарехо рассказал о возможном продлении контракта со «Спартаком»

РИА Новости 04:27
Шоу-бизнес

65-летняя жена Гогена Солнцева выложила откровенное фото

Солнцев же продолжает утверждать, что ни одна молодая девушка не заменит ему супругу: - В сексе с опытной женщиной больше преимуществ, чем в близости с молодыми девушками.
Хорошие новости вчера в 03:30
Армия и оружие

Генсек НАТО осудил удары Ирана по базам США в Ираке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил ракетный удар, который нанес Иран по базам США в Ираке.
SM News 07:09
Кино

Фанат сериала «Ведьмак» заменил лицо Йеннифэр на ее героиню из игры

Поклонник «Ведьмака» заменил лицо чародейке Йеннифэр из Венгерберга, которую в сериале от Netflix сыграла актриса Аня Чалотра.
CyberSport.ru 04:30
Футбол

«Спартак» не собирается переносить сборы из ОАЭ и Катара

На время зимней паузы в чемпионате РПЛ красно-белые запланировали провести сбор в Объединенных Арабских Эмиратах с 13 по 24 января и Катаре 1-9 февраля, где команда Доменико Тедеско должна принять участие в Кубке "Матч Премьер" вместе с "Локомотивом", "Ростовом" и "Партизаном".
Российская газета 05:27
Кино

Российский режиссер обвинил зрителей в провалах отечественного кино

Режиссер лент "Экипаж" и "Легенда №17" Николай Лебедев заявил, что российское кино терпит провалы, поскольку зрители не готовы "общаться с фильмами, как с человеком" и не проявляют к ним должного интереса.
Ruposters.ru 05:11
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская нелицеприятно отозвалась о российских туристах

Актриса Настасья Самбурская, которая в компании близкой подруги Натальи Рудовой, решила провести новогодние каникулы на Бали, пожаловалась в своем микроблоге на российских туристов.
Bimru.ru 07:27
Космос

Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю

Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Ин-спейс.ру вчера в 06:15
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru вчера в 08:35
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru вчера в 03:22
Политика

США начали вывод войск из Кувейта

Министр обороны Кувейта заявил, что получил письмо от американского руководителя военной базы в Арифджане, в котором говорится о намерении США вывести свои войска из страны в течение трех дней, сообщает агентство KUNA.
Московский Комсомолец 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное