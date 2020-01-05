Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
Армия и оружие
Жертвами ракетной атаки Ирана на базы США в Ираке стали 80 человек
Жертвами ракетного удара Ирана по военным базам США в Ираке стали 80 человек, сообщает Reuters со ссылкой на иранское телевидение.
Армия и оружие
В МИД России прокомментировали удары Ирана по американским базам
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удары Ирана по американским базам свидетельством эскалации конфликта, о которой предупреждало российское ведомство.
Футбол
Нападающий ПФК ЦСКА Тимур Жамалетдинов начнет сборы вместе с Уралом
По сообщению польских СМИ, нападающий ПФК ЦСКА Тимур Жамалетдинов начнет сборы вместе с "Уралом".
Политика
Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять бесполезных методов народной медицины
Известный российский доктор Мясников озвучил в СМИ пять бесполезных народных методов лечения.
Политика
Евросоюз ужесточил безвизовый въезд для граждан Украины
Евросоюз после долгих сопротивлений все же предоставил жителям Незалежной право безвизового въезда на 90 дней в качестве туристов.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Политика
Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»
Шоу-бизнес
Андрей Губин отказался вернуться на сцену
Автоспорт
Экипаж Андрея Каргинова выиграл третий этап «Дакара»
Экипаж Андрея Каргинова выиграл третий этап «Дакара». 7 января в Саудовской Аравии прошел третий этап международного ралли «Дакар-2020».
Политика
Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Генсек НАТО осудил удары Ирана по базам США в Ираке
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил ракетный удар, который нанес Иран по базам США в Ираке.
Энергетика
Минприроды заявило о скором истощении запасов нефти в России
Опубликован отчет Минприроды РФ по запасам природных ресурсов в стране. Их общая стоимость по оценке ведомства составляет 55 трлн рублей.
Космос
В Млечном Пути обнаружена колоссальная «волна» газа и молодых звезд
Происшествия
Торговый комплекс горит в Новосибирской области
Торговый комплекс горит в Искитиме (Новосибирская область). Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.
Происшествия
Полиция в Оттаве сообщила о стрельбе с большим числом пострадавших
Полиция столицы Канады сообщила, что в городе произошла стрельба, в результате которой пострадало большое число людей.
Общество
Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии
Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон обвинил власти Японии в жестоком обращении и нарушении прав человека.
Политика
На Украине назвали условия отказа от минских соглашений
Глава украинского Министерства иностранных дел (МИД) Вадим Пристайко назвал условия отказа от минских соглашений в интервью немецкому изданию Bild.
Армия и оружие
СМИ: США нечем сбивать иранские ракеты в Ираке
Командование американских вооруженных сил приказало не пытаться сбивать выпущенные Ираном баллистические ракеты, так как у США в регионе нет систем ПВО, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои источники в Пентагоне.
Происшествия
МАУ назвала имена жертв крушения украинского лайнера в Иране
Компания «Международные авиалинии Украины» опубликовала список пассажиров самолета Boeing 737, который потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Тегерана.
Экономика
В Киеве нашли способ потратить российский штраф
Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев рассказал агентству УНИАН, на что будут потрачены 2,9 миллиарда долларов, которые заплатит Россия по решению Стокгольмского арбитража.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Политика
Новак прокомментировал возможность экстренного собрания ОПЕК+
Страны сделки ОПЕК+ всегда имеют возможность собраться, если для этого будет необходимость, и обсудить ситуацию на рынке нефти, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Политика
Украина направит своих сыщиков и спасателей в Иран
Крушение украинского самолёта в Иране Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.
Происшествия
Несколько человек погибли в ДТП в Подмосковье
По его данным, ДТП произошло на трассе в районе городского округа Луховицы, погибли три человека.
Армия и оружие
В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана
В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку на американские базы в Ираке "пощечиной США", отметив, что их войска должны покинуть регион.
Происшествия
Глава СК выразил соболезнования матери юноши, спасшего женщину
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил свои соболезнования матери погибшего юноши, который пытался спасти женщину от ограбления в городе Павлово Нижегородской области.