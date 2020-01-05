Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Экономисты предупредили о возможном подорожании основных продуктов

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Граждан РФ предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

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Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Lenta.ru05 января в 08:21

Инфляция-2019. Итоги. Жадность и безразличие

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Молоко и гречка резко подорожают в новом году

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Экономисты заявили о возможном росте цен на овощи и хлеб в 2020 году

URA.Ru05 января в 03:07
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Россиян предупредили о росте цен на хлеб и овощи

Вести.UZ05 января в 22:03
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удары Ирана по американским базам свидетельством эскалации конфликта, о которой предупреждало российское ведомство.
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Командование американских вооруженных сил приказало не пытаться сбивать выпущенные Ираном баллистические ракеты, так как у США в регионе нет систем ПВО, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои источники в Пентагоне.
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