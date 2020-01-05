Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на Московской бирже
На открытие торгов в понедельник, 6 января, рубль снижается к доллару и евро, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Гаджеты
Мобильные процессоры Intel Comet Lake-H перешагнут планку в 5 ГГц
Флагманские модели семейства получат по восемь ядер с поддержкой Hyper-threading, а частота процессоров серии Core i9 перешагнёт за рубеж 5 ГГц.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Происшествия
Солдат-срочник, сбежавший из военной части в Забайкалье, найден
Правозащитники разбираются в обстоятельствах, которые вынудили покинуть военную часть в Забайкалье 19-летнего срочника из Юрюзани Артура Хакимова.
Хоккей
Тарасов поздравил Россию с победой на МЧМ картинкой с финала 2011 года
Известный российский футболист Дмитрий Тарасов поздравил молодёжную сборную России с победой на чемпионате мира — 2020.
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Путешествия
Крым установил новый постсоветский рекорд по числу принятых туристов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за 2019 год в республики отдохнули около 7,43 млн туристов, что стало новым рекордом за постсоветские годы.
Здоровье
Британские онкологи назвали симптомы рака гортани
Британские онкологи перечислили симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии рака гортани.
Недвижимость
Время делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее
Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.
Здоровье
Обязательная страховка: в Казахстане – новые правила оказания медпомощи
В Казахстане с 1 января ввели обязательное медицинское страхование.
Кино
В США раздали «Золотые глобусы»
В США состоялась 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
Космос
На Венере впервые найдены признаки наличия действующих вулканов
Ученые USRA впервые обнаружили на Венере признаки наличия действующих вулканов.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию
Футбол
Фанаты «Лацио» оскорбляли Балотелли на почве расизма
В районе тридцатой минуты нападающий хозяев Марио Балотелли обратил внимание главного арбитра на то, что фанаты гостей оскорбляют его на почве расизма.
Армия и оружие
В Японии назвали советский МиГ-25 «королем скорости»
Советский истребитель МиГ-25 – до сих пор самый быстрый в мире, убежден японский военный аналитик.
Культура
Умер народный артист России певец Геннадий Пискунов
На 74-м году жизни умер народный артист России певец Геннадий Пискунов.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала своего мужчину
Среди череды бесконечных шпагатов в бикини Анастасия Волочкова, решила, наконец, показать своего таинственного мужчину.
Политика
Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
Футбол
Игорь Чугайнов: «Футбол за Уралом влачит жалкое существование»
В предновогодней суете как-то незаметно прошло серьезное событие в российской футбольной глубинке – «Новосибирск» и его главный тренер Игорь Чугайнов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Политика
Казахстан и США заключили соглашение об «открытом небе»
Казахстан и Соединенные Штаты подписали соглашение о воздушном сообщении на основе «открытого неба».
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красных.
Футбол
Большинство россиян выступили против возврата продажи пива на стадионах
Согласно опросу 80% россиян высказались против возвращения продажи пива на стадионах во время спортивных мероприятий.
Происшествия
На Урале идут поиски заблудившихся рыбаков
Продолжаются поиски рыбаков, которые из-за поломки машины около суток не могут выбраться из леса в Свердловской области, передает телеканал "Россия 24".
Происшествия
В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку
Бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть 17-летнюю девушку, скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию, сообщает СУСК Бурятии.