Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:36, Ашберн
Политика
Советник Трампа объяснил причину убийства Сулеймани
Советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен раскрыл причины убийства иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 7 января сообщает Fox News.
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Политика
Путин посетил военный командный пункт России в Сирии
Из аэропорта Дамаска два президента отправились в командный пункт группировки Вооруженных сил России в Сирии, где заслушали доклады военных о положении дел на сирийской территории.
Общество
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Общество
В Тюмени свиньи пробрались в продуктовый магазин и выпили коньяк
В продуктовый магазин в Тюмени пробрались три свиньи и опустошили полки с алкоголем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 7 января.
Хоккей
Ковальчук отдал передачу в дебютной игре за «Монреаль»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома потерпели поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 2:3. В составе победителей отличились Джош Морриси с передач Николая Элерса и Блейка Уилера на 22-й минуте, сам Элерс в меньшинстве с передачи Уилера на 25-й минуте и Эндрю Копп на 51-й минуте.
Политика
Евросоюз решил ужесточить безвиз для украинцев
Евросоюз решил ужесточить безвизовый режим для граждан Украины.
Авто
Sony представила электрокар Vision-S
Компания Sony по-настоящему удивила сообщество, представив концептуальный автомобиль под названием Vision-S, работающий полностью на электроэнергии, на выставке бытовой электроники (CES).
Гаджеты
Драйвер NVIDIA Game Ready с поддержкой сглаживания VRSS для VR и другими нововведениями
Новый метод сглаживания на основе избыточной выборки с переменной скоростью (Variable Rate Super Sampling — VRSS) призван улучшить качество изображения в центре кадра, куда обычно смотрит пользователь в шлеме виртуальной реальности.
Происшествия
В Нигерии пираты похитили двух российских моряков
В Нигерии пираты 2 января захватили трех членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA. Двое из моряков россияне, а третий — индус.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина расшевелила своих хейтеров провокационным фото
Недавно Бородина выложила провокационный пост в своем Инстаграм. К своему селфи телеведущая применила старящий фильтр.
Футбол
Антонио Конте: «Люди называли Лукаку ослом»
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала о жизни после развода
Оксана Воеводина рассказала, как пережила развод с супругом Мухаммадом V. Она заявила, что сейчас ни с кем не имеет близких отношений.
Космос
Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане
Американский Dragon остаётся единственным грузовым кораблём, который может доставлять материалы с борта МКС на Землю.
Космос
Сверхмассивная черная дыра выбросила в сторону Земли мощные джеты
Самая известная черная дыра во Вселенной, фото которой ученым удалось получить в прошлом году, испустила в сторону Земли мощный джет.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков
Российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова победил на третьем этапе ралли "Дакар", проходящем в Саудовской Аравии, в зачете грузовиков.
Армия и оружие
Военные США на Ближнем Востоке приведены в повышенную готовность – CNN
Вооруженные силы Соединенных Штатов, расположенные на Ближнем Востоке, приведены в состояние повышенной боеготовности, об этом 7 января сообщает CNN.
Политика
Захарова предложила зафиксировать «ошибку» США о выводе войск из Ирака
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала запомнить, что Соединённые Штаты назвали ошибкой попадание в Интернет письма о выводе американских военных сил из Ирака.
Политика
В Польше могут принять резолюцию против российской трактовки истории
На ближайшем заседании польского Сейма может быть представлен проект резолюции против «российской пропаганды, очерняющей Польшу», заявила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска.
Хоккей
«Спартак» третий раз за сезон победил СКА в КХЛ
У гостей шайбу забросил Андрей Кузьменко. "Спартак" третий раз в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата одержал победу над СКА.
Политика
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН
Соединенные Штаты Америки выдвинули обвинения против России и Китая в блокировании заявления Совбеза ООН о неприкосновенности дипломатических зданий после нападения на американское посольство в Багдаде.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Происшествия
Автобус и грузовик столкнулись в Тюменской области
«Автобус и грузовик Isuzu столкнулись сегодня на 266-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск», - уточнили в ведомстве.
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Задолго до выхода в прокат картина режиссера Алексея Учителя "Матильда" спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.