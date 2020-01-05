Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Экономисты заявили о возможном росте цен на овощи и хлеб в 2020 году

URA.Ru05 января в 03:07

Наталья Шагайд: Россиян ждет рост цен на хлеб и овощи

Актуальные Новости05 января в 11:05

Хлеб и овощи могут подорожать из-за обеднения населения

МР7.ру05 января в 09:20

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Lenta.ru05 января в 08:21

Экономисты предупредили о возможном подорожании основных продуктов

News.ru05 января в 07:00

В 2020 году в России могут подорожать овощи и хлеб

Live2405 января в 04:17

Граждан РФ предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Московский Комсомолец05 января в 18:44
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Россиян предупредили о росте цен на хлеб и овощи

Вести.UZ05 января в 22:03
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:36, Ашберн
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