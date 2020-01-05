Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Происшествия
Сотрудника «Роскосмоса» застрелил брат
По предварительным данным, между братьями началась ссора и младший застрелил старшего (сотрудника «Роскосмоса») из ружья «Бекас 12М».
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Армия и оружие
Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск из страны
Иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны.
Экономика
В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
Правительство и Нацбанк Белоруссии предложили отказаться от расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории страны, говорится в Стратегии повышения доверия к нацвалюте.
Политика
Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.
Общество
Гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года для всех знаков Зодиака
2 неделя 2020 года, отличный период у всех Знаков Зодиака для проявления своих организаторских способностей, что приведет к повышению вашего материального благополучия Как считает гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года, вероятно заключение успешных контрактов.
Политика
Меркель посетит Россию по приглашению Путина 11 января
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом 11 января.
Кино
«Холодное сердце 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории
Для киностудии Walt Disney картина «Холодное сердце 2» стала шестой в прошлом году среди проектов, принесших студии более миллиарда долларов.
Авто
На заводе ЗАЗ в Украине наладили сборку автомобилей Lada
Речь идет о начале сборки машин из машинокомплектов, поставленных «АвтоВАЗом», на Запорожском автомобильном заводе.
Футбол
«Ризеспор» объявил о переходе Гармаша из киевского «Динамо»
Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш продолжит карьеру в Турции.
Футбол
Кокорин и Малком приступили к тренировкам
Нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Малком продолжают набирать кондиции ко второй части сезона Российской Премьер-Лиги.
Политика
Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии
Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Общество
Около 200 человек пришли проститься с онкологом Павленко
Около 200 человек собрались на церемонии прощания с хирургом-онкологом Андреем Павленко, скончавшимся от рака, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Спасо-Преображенского собора, где проходит отпевание.
Общество
Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
Технологии
С 14 января Microsoft перестанет поддерживать Windows 7
Через две недели компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.
Политика
Столтенберг созвал Североатлантический совет из-за ситуации в Ираке
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал срочное заседание Североатлантического совета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Технологии
Компания Samsung создала первых «искусственных людей»
Компания Samsung создала первых «искусственных людей» в рамках недавно анонсированного проекта Neon.
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
Маленький ребенок насмерть замерз в Хабаровском крае после того, как родители оставили его на балконе, сообщает минздрав региона в lnstagram.
Армия и оружие
Киевские каратели натравят снайперов на сотрудников ОБСЕ
«В связи с усилением со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ мониторинга запрещенного Минскими соглашениями вооружения с украинской стороны командование «ООС» приняло решение об усилении снайперами подразделений, находящихся на первой линии обороны», — отметил он.
Гаджеты
Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T
Происшествия
В Японии выяснили, как Карлос Гон смог сбежать из страны
В японском международном аэропорту Кансай не проверяли багаж бизнес-джета, на котором территорию островного государства покинул подозреваемый в совершении финансовых преступлений экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на осведомленные источники.
Здоровье
Минздрав установил взаимозаменяемость в отношении 16% лекарств
Взаимозаменяемость лекарств в России на сегодняшний день определена только в отношении 16% препаратов.
Хоккей
Брагин уверен, что канадского хоккеиста должны были удалить за выброс шайбы
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.
Шоу-бизнес
Сын Ксении Собчак освоил лыжи всего за три дня
Судя по всему, мальчику потребовалось всего лишь три дня тренировок, чтобы освоить этот вид спорта.
Происшествия
Четыре человека погибли и четыре пострадали в ДТП в Курганской области
На трассе в Курганской области в результате столкновения трех автомобилей погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще четверо пострадали.