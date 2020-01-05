Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Граждан РФ предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

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Россиян предупредили о росте цен на хлеб и овощи

Вести.UZвчера в 22:03
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:38, Ашберн
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