Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Читать в источнике
Комментировать290

Подробнее о событии

Граждан РФ предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Московский Комсомолецвчера в 18:44

Экономисты заявили о возможном росте цен на овощи и хлеб в 2020 году

URA.Ruвчера в 03:07

Хлеб и овощи могут подорожать из-за обеднения населения

МР7.рувчера в 09:20

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Lenta.ruвчера в 08:21

Экономисты предупредили о возможном подорожании основных продуктов

News.ruвчера в 07:00

В 2020 году в России могут подорожать овощи и хлеб

Live24вчера в 04:17

Наталья Шагайд: Россиян ждет рост цен на хлеб и овощи

Актуальные Новостивчера в 11:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:21, Ашберн

Россиян предупредили о росте цен на хлеб и овощи

Вести.UZвчера в 22:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:21, Ашберн
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Российская газета 16:21
Культура

Скончался художник Джон Балдессари

Artguide.com 11:51
Происшествия

Грудной ребенок насмерть замерз на балконе в Хабаровском крае

СКР по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".
Вести.Ru 06:01
Культура

Бог есть — Кустурица поддержал православное пробуждение Черногории

Красная весна 16:30
Политика

Польский сейм решил запретить России обсуждать историю Польши

Запретить законодательно России толковать историю намерен польский сейм, 6 января сообщает немецкая газета Die Zeit.
Красная весна 16:41
Армия и оружие

Иранские военные нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке. Видео

Несколько минут назад в распоряжении ресурса Avia.pro оказались сведения о том, что иранские военные формирования и про-иранские группировки на территории Ирака, провели серию мощных атак против американских военных объектов.
Avia.pro 04 января в 12:28
Спорт

Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»

РИА Новости вчера в 09:49
Шоу-бизнес

Волочкова считает, что ее жизнь намного интересней, чем у остальных

Волочкова заявила, что ее фолловерам нужно жить своей жизнью. Но, по мнению балерины, ее жизнь конечно же ярче и интереснее.
Вести Подмосковья 11:49
Армия и оружие

Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО

США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском 13:06
Футбол

Серия А. «Интер» обыграл «Наполи» и вернулся на первое место

Бомбардир.ру 16:45
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил об отсутствии планов у США уходить из Ирака

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что у американских военных нет планов покидать Ирак.
RT на русском 16:38
Политика

Меркель приедет в Россию 11 января

РИА Новости 06:08
Общество

В Петербурге похоронили онколога Андрея Павленко

На Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили хирурга-онколога Андрея Павленко.
РИА Новости 10:00
Гаджеты

Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T

ToDay News Ufa 04:40
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

РИА Новости 07:43
Здоровье

Минздрав меняет правила выдачи и оформления больничных

В документе, подготовленном Минздравом, описан также порядок оформления листка нетрудоспособности, когда у россиянина несколько мест работы.
Pressa40 09:17
Космос

На Венере обнаружены признаки активного вулканизма

Дилетант 04 января в 06:37
Энергетика

На сколько подорожает бензин в 2020 году

В свою очередь, министр энергетики Александр Новак отметил, что стабильности цен на топливо в 2020 году удастся добиться благодаря так называемом «демпфирующему механизму», который действует в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли России.
Rambler News Service 04 января в 04:00
Экономика

В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Газета.Ru 09:17
Происшествия

Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.
Известия 14:39
Экономика

Число бедных граждан в России растет

Согласно статистике, 13,1% россиян являются бедными.
Оka.fm 08:00
Фигурное катание

Траньков оценил слова Авербуха о высоких гонорарах на ледовых шоу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.
News.ru 15:00
Общество

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Известия 15:18
Космос

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал галактику «Годзиллу»

Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал гигантскую галактику, которая может оказаться самой крупной из всех известных астрономам, сообщает BBC.
РЕН ТВ 11:33
Авто

Lamborghini используют технологию суперконденсаторов для гибридов

Компания Lamborghini намерена использовать при создании гибридных автомобилей новую технологию.
Актуальные Новости 15:00
Энергетика

Цены на нефть на фоне обострения на Ближнем Востоке продолжают расти

Нефть марки Brent сегодня торговалась в Лондоне выше 70 долларов за баррель, впервые более чем за 3 месяца.
Эхо Москвы 11:00
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru 04 января в 16:45
Политика

Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю «темные дни»

Дочь убитого в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб заявила, что для США и Израиля настали «темные дни».
Телеканал 360° 02:24
Наука

3 продукта, которые помогут избавиться от неприятного запаха из рта

Жевательная резинка может частично победить неприятный запах изо рта после выкуренный сигареты.
SM News 04 января в 04:23
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт

Газета.Ru 11:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное