Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Читать в источнике
Оценить330
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:21, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:21, Ашберн
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Культура
Скончался художник Джон Балдессари
Происшествия
Грудной ребенок насмерть замерз на балконе в Хабаровском крае
СКР по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".
Культура
Бог есть — Кустурица поддержал православное пробуждение Черногории
Политика
Польский сейм решил запретить России обсуждать историю Польши
Запретить законодательно России толковать историю намерен польский сейм, 6 января сообщает немецкая газета Die Zeit.
Армия и оружие
Иранские военные нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке. Видео
Несколько минут назад в распоряжении ресурса Avia.pro оказались сведения о том, что иранские военные формирования и про-иранские группировки на территории Ирака, провели серию мощных атак против американских военных объектов.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Шоу-бизнес
Волочкова считает, что ее жизнь намного интересней, чем у остальных
Волочкова заявила, что ее фолловерам нужно жить своей жизнью. Но, по мнению балерины, ее жизнь конечно же ярче и интереснее.
Армия и оружие
Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО
США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Футбол
Серия А. «Интер» обыграл «Наполи» и вернулся на первое место
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил об отсутствии планов у США уходить из Ирака
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что у американских военных нет планов покидать Ирак.
Политика
Меркель приедет в Россию 11 января
Общество
В Петербурге похоронили онколога Андрея Павленко
На Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили хирурга-онколога Андрея Павленко.
Гаджеты
Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T
Здоровье
Минздрав меняет правила выдачи и оформления больничных
В документе, подготовленном Минздравом, описан также порядок оформления листка нетрудоспособности, когда у россиянина несколько мест работы.
Космос
На Венере обнаружены признаки активного вулканизма
Энергетика
На сколько подорожает бензин в 2020 году
В свою очередь, министр энергетики Александр Новак отметил, что стабильности цен на топливо в 2020 году удастся добиться благодаря так называемом «демпфирующему механизму», который действует в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли России.
Экономика
В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Происшествия
Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве
На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.
Экономика
Число бедных граждан в России растет
Согласно статистике, 13,1% россиян являются бедными.
Фигурное катание
Траньков оценил слова Авербуха о высоких гонорарах на ледовых шоу
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.
Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Космос
Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал галактику «Годзиллу»
Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал гигантскую галактику, которая может оказаться самой крупной из всех известных астрономам, сообщает BBC.
Авто
Lamborghini используют технологию суперконденсаторов для гибридов
Компания Lamborghini намерена использовать при создании гибридных автомобилей новую технологию.
Энергетика
Цены на нефть на фоне обострения на Ближнем Востоке продолжают расти
Нефть марки Brent сегодня торговалась в Лондоне выше 70 долларов за баррель, впервые более чем за 3 месяца.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю «темные дни»
Дочь убитого в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб заявила, что для США и Израиля настали «темные дни».
Наука
3 продукта, которые помогут избавиться от неприятного запаха из рта
Жевательная резинка может частично победить неприятный запах изо рта после выкуренный сигареты.
Армия и оружие