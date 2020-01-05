Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Происшествия
Сына Жванецкого избили в Москве
Сына сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия избили около ресторана в Москве.
Армия и оружие
Хаменеи назвал удар по американским базам в Ираке пощёчиной США
По словам Хаменеи, удар по американским базам в Ираке не является равнозначным ответом на убийство командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
Бывший нападающий «Ювентуса» подвергся нападению в Афинах
Бывший нападающий сборной Сербии, "Ювентуса" и "Лацио" Дарко Ковачевич был госпитализирован с огнестрельным ранением в одну из афинских клиник.
Армия и оружие
Франция осудила ракетный удар Ирана
Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж осуждает обстрелы Ирана американских баз в Ираке.
Шоу-бизнес
Настя Каменских опубликовала фото без нижнего белья
Настя Каменских вместе с мужем Потапом на новогодние каникулы отправилась отдыхать в Мексику.
Происшествия
СК завершил расследование дела о «пире» Цеповяза в колонии
СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей колонии строгого режима по Амурской области, в которой содержался осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Политика
Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.
Армия и оружие
Премьер-министр Ирака предупредил об угрозе опустошительной войны
Комментируя ситуацию, Абдул-Махди отметил, что видит угрозу начала «опустошительной тотальной войны» не только в Ираке, но и во всем Ближневосточном регионе и даже во всем мире.
Наука
Свинец превратили в сверхпрочный материал под экстремальным давлением
Чтобы изучить, как меняется прочность свинца под давлением, исследователи быстро сжали образец с помощью лазеров, которыми располагает Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса, расположенная в Калифорнии.
Общество
Онищенко предложил резко сократить новогодние каникулы
Депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, потому что россияне в это время бездельничают.
Политика
Израильский эксперт назвал возможные причины крушения лайнера в Иране
Причиной крушения украинского самолета под Тегераном могли стать серьезный технический сбой или бомба на борту, заявил РИА Новости Зеев Сариг, возглавлявший израильский аэропорт имени Бен Гуриона в 2004-2010 годах.
Армия и оружие
В Израиле ответили на угрозы Ирана
Информация о планах Ирана атаковать Израиль появилась после удара Тегерана по двум американским авиабазам в Ираке.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила ливийский город Сирт
Энергетика
Эксперт: «Турецкий поток» принесет «Газпрому» $500 млн в год
Газопровод "Турецкий поток", торжественный запуск которого состоится позднее в среду, будет приносить "Газпрому" около 500 миллионов долларов в год, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Шоу-бизнес
Тяжелобольной Андрей Губин никогда не вернется на сцену
Происшествия
Фото: Житель Петербурга два года хранил на балконе мумию
Житель Петербурга более двух лет хранил на балконе своей квартиры мумию.
Политика
Трамп решил обратиться к нации после атаки Ирана
Президент США Дональд Трамп после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке решил выступить с обращением к нации.
Происшествия
В Москве водитель такси избил подростка, сообщили СМИ
В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка, сообщает РЕН ТВ.
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Стамбуле
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Политика
Украина приостановила полеты над Ираном
Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.
Футбол
Сигурдссон ушел из «Ростова» из-за проблем с алкоголем
Руководителей клуба не устроила дисциплина 33-летнего футболиста. Сообщается, что Сигурдссон злоупотреблял алкоголем.
Футбол
Артур Вольф назначен новым скаутом «Спартака»
Новым скаутом московского ФК «Спартак» стал Артур Вольф, информирует Allgemeine Zeitung.
Технологии
Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах
Использование зарядок в аэропортах, станциях метро и других общественных местах посчитали опасным из-за возможности злоумышленников через них получить доступ к личным данным из смартфонов пользователей.
Шоу-бизнес
Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках
Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
Происшествия
В Твери скончалась женщина, пострадавшая при взрыве газа
Фото: News 69 Стало известно, что женщина, в чьей квартире в Твери взорвался газ, скончалась от полученных травм.
Общество
В России утвердили правила маркировки ряда товаров
Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.