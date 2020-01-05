Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Читать в источнике
Комментировать420

Подробнее о событии

Экономисты предупредили о возможном подорожании основных продуктов

News.ru05 января в 07:00

Граждан РФ предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Московский Комсомолец05 января в 18:44

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Lenta.ru05 января в 08:21

Инфляция-2019. Итоги. Жадность и безразличие

ИА Хакасиявчера в 15:53

В 2020 году в России могут подорожать овощи и хлеб

Live2405 января в 04:17

Молоко и гречка резко подорожают в новом году

Утро.ru05 января в 03:50

Экономисты заявили о возможном росте цен на овощи и хлеб в 2020 году

URA.Ru05 января в 03:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:46, Ашберн

Россиян предупредили о росте цен на хлеб и овощи

Вести.UZ05 января в 22:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:46, Ашберн
Происшествия

Найдены все черные ящики упавшего в Иране украинского самолета

Lenta.ru 05:36
Происшествия

Сына Жванецкого избили в Москве

Сына сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия избили около ресторана в Москве.
Lenta.ru 05:50
Армия и оружие

Хаменеи назвал удар по американским базам в Ираке пощёчиной США

По словам Хаменеи, удар по американским базам в Ираке не является равнозначным ответом на убийство командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.
News.ru 05:14
Происшествия

Бывший нападающий «Ювентуса» подвергся нападению в Афинах

Бывший нападающий сборной Сербии, "Ювентуса" и "Лацио" Дарко Ковачевич был госпитализирован с огнестрельным ранением в одну из афинских клиник.
Вести.Ru 01:43
Армия и оружие

Франция осудила ракетный удар Ирана

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж осуждает обстрелы Ирана американских баз в Ираке.
Московский Комсомолец 05:56
Шоу-бизнес

Настя Каменских опубликовала фото без нижнего белья

Настя Каменских вместе с мужем Потапом на новогодние каникулы отправилась отдыхать в Мексику.
ИнфоСМИ 06 января в 11:21
Происшествия

СК завершил расследование дела о «пире» Цеповяза в колонии

СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей колонии строгого режима по Амурской области, в которой содержался осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз.
Вести.Ru 05:48
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета 06 января в 16:21
Политика

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.
РИА Новости 06:14
Армия и оружие

Премьер-министр Ирака предупредил об угрозе опустошительной войны

Комментируя ситуацию, Абдул-Махди отметил, что видит угрозу начала «опустошительной тотальной войны» не только в Ираке, но и во всем Ближневосточном регионе и даже во всем мире.
РБК 06:04
Наука

Свинец превратили в сверхпрочный материал под экстремальным давлением

Чтобы изучить, как меняется прочность свинца под давлением, исследователи быстро сжали образец с помощью лазеров, которыми располагает Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса, расположенная в Калифорнии.
Популярная механика 02 января в 05:00
Общество

Онищенко предложил резко сократить новогодние каникулы

Депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, потому что россияне в это время бездельничают.
Газета.Ru 05:45
Политика

Израильский эксперт назвал возможные причины крушения лайнера в Иране

Причиной крушения украинского самолета под Тегераном могли стать серьезный технический сбой или бомба на борту, заявил РИА Новости Зеев Сариг, возглавлявший израильский аэропорт имени Бен Гуриона в 2004-2010 годах.
РИА Новости 06:22
Армия и оружие

В Израиле ответили на угрозы Ирана

Информация о планах Ирана атаковать Израиль появилась после удара Тегерана по двум американским авиабазам в Ираке.
Lenta.ru 04:09
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 01:50
Армия и оружие

Армия Хафтара захватила ливийский город Сирт

НТВ 06 января в 13:32
Энергетика

Эксперт: «Турецкий поток» принесет «Газпрому» $500 млн в год

Газопровод "Турецкий поток", торжественный запуск которого состоится позднее в среду, будет приносить "Газпрому" около 500 миллионов долларов в год, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
ПРАЙМ 00:00
Шоу-бизнес

Тяжелобольной Андрей Губин никогда не вернется на сцену

Экспресс газета вчера в 22:00
Происшествия

Фото: Житель Петербурга два года хранил на балконе мумию

Житель Петербурга более двух лет хранил на балконе своей квартиры мумию.
Пятый канал 04:48
Политика

Трамп решил обратиться к нации после атаки Ирана

Президент США Дональд Трамп после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке решил выступить с обращением к нации.
Lenta.ru вчера в 20:15
Происшествия

В Москве водитель такси избил подростка, сообщили СМИ

В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 04:55
Политика

Путин и Эрдоган начали переговоры в Стамбуле

Известия 06:01
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Российская газета 06 января в 20:42
Политика

Украина приостановила полеты над Ираном

Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.
Вести.Ru 05:40
Футбол

Сигурдссон ушел из «Ростова» из-за проблем с алкоголем

Руководителей клуба не устроила дисциплина 33-летнего футболиста. Сообщается, что Сигурдссон злоупотреблял алкоголем.
ГЛАС.RU 06:40
Футбол

Артур Вольф назначен новым скаутом «Спартака»

Новым скаутом московского ФК «Спартак» стал Артур Вольф, информирует Allgemeine Zeitung.
ProstoProSport 02:31
Технологии

Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах

Использование зарядок в аэропортах, станциях метро и других общественных местах посчитали опасным из-за возможности злоумышленников через них получить доступ к личным данным из смартфонов пользователей.
Lenta.ru 02:59
Шоу-бизнес

Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках

Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
Газета.Ru 05:52
Происшествия

В Твери скончалась женщина, пострадавшая при взрыве газа

Фото: News 69 Стало известно, что женщина, в чьей квартире в Твери взорвался газ, скончалась от полученных травм.
Афанасий-бизнес 02:59
Общество

В России утвердили правила маркировки ряда товаров

Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
RT на русском 06:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное