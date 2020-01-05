Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Армия и оружие
Иран пригрозил ударом по союзникам США в случае атаки по стране
Тегеран будет готов нанести удар по любому государству, которое решит предоставить помощь США для атаки против Ирана.
Наука
Патент недели: новый способ бурения скважин
Российские инженеры предложили окружить буровой механизм защитной трубой.
Общество
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензенской области стал мультимиллионером, купив билет за 50 рублей и выиграв 123 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото".
Армия и оружие
США перебросили к Ирану шесть бомбардировщиков B-52
Соединенные Штаты начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гaрсия в Индийском океане.
Авто
Продажи автомобилей на Украине выросли на 8%, лидер рынка сменился
Peugeot 2 366 В рейтинге самых популярных моделей тоже произошла смена лидера: Renault Duster уступил первое место кроссоверу Kia Sportage, спрос на который вырос вдвое.
Экономика
Сельское хозяйство России растет за счет «национальных чемпионов»
По предварительным данным Минсельхоза, в 2019 году сельскохозяйственное производство в России выросло более чем на 2% к 2018 году, когда в отрасли наблюдался спад на 0,2%. Как сообщила в начале декабря на конференции «Агрохолдинги России – 2019» замминистра Елена Фастова, совокупная выручка сельхозорганизаций должна превысить показатели 2018 года на 4%, достигнув порядка 3 трлн рублей.
Политика
Большинство американцев ожидают войны с Ираном
Две трети американцев (71%) ожидают войны с Ираном в течение ближайших нескольких лет, свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
Сбежавший из части в Забайкалье срочник сам пришел в полицию
Срочник, сбежавший из воинской части в Забайкалье, пришел в полицию в городе Ачинске Красноярского края.
Происшествия
Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями едва не погиб в вертолете Ми-35. Видео
Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями Донни Монардо потерпел неудачу при попытке вылететь на место наводнения — страна с начала года страдает от ливней, в результате чего погибли десятки человек.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Хоккей
Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»
Общество
Число погибших в давке при прощании с Сулеймани достигло 56 человек
Число погибших в давке на церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в иранском Кермане достигло 56 человек, сообщает иранский телеканал Press TV.
Армия и оружие
В США запретили гражданским самолетам полеты над Ираном и Ираком
Гражданским самолетам США запрещены полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского залива.
Политика
Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова отметила Рождество откровенными снимками
Анастасия Волочкова разместила несколько откровенных фото в честь Рождества.
Здоровье
За семь дней в Псковской области более тысячи человек заболели ОРВИ
Случаев гриппа не зарегистрировано. На 30 декабря в Псковской области было привито от гриппа около 227,9 тыс. взрослых и 51,8 тыс. детей.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Здоровье
Перечислены признаки отсутствия онкологии у человека
Как сообщает ToDay News Ufa, все дело в том, что названные симптомы часто похожи на признаки других болезней.
Политика
Пушков прокомментировал отказ Эстонии ратифицировать договор о границе
Россия не планировала ратифицировать договор о границе с Эстонией, заявил сенатор Алексей Пушков.
Общество
Илон Маск станцевал в честь старта продаж первых Tesla в Китае
Глава компании Tesla Илон Макс отметил церемонию начала продаж автомобилей Tesla Model 3 в Китае необычным танцем.
Политика
Болтон выразил готовность дать показания по импичменту Трампа
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания по делу об импичменте главы Белого дома Дональда Трампа, об этом говорится в заявлении самого Болтона на его сайте.
Происшествия
В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком
Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Армия и оружие
Военные США в Сирии движутся к военной базе у границы с Ираком
Американские военные в сирийской провинции Дейр-эз-Зор приведены в состояние высшей боевой готовности на фоне ударов Ирана по базам США в Ираке.
Здоровье
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Шоу-бизнес
Степаненко отказалась работать у Петросяна
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала «последствия долгого пребывания на солнце»
На своей странице в Instagram знаменитость разместила фото, которое, по её мнению, демонстрирует последствия долгого пребывания на солнце.
Авто
«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей
«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Энергетика
Статистики подсчитали объем оставшейся нефти в России
Статистики подсчитали объем оставшейся у России нефти, которая при нынешней добыче исчерпана почти до предела.
Политика
В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики в целом к России.