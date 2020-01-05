Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Армия и оружие
США отказались выводить войска из Ирака
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин дебютирует в НХЛ в матче с «Колорадо»
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сыграет с первых минут в матче чемпионата НХЛ против «Колорадо».
Футбол
«Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль» узнали соперников в 1/16 финала Кубка Англии
Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Англии.
Культура
Омский хор перепел ставшую мемом песню из сериала «Ведьмак»
Солист русского народного хора Валерий Подворный в беседе с изданием «Подъём» признался, что теперь песня «заела» и у всех исполнителей Омской филармонии.
Политика
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН по Ираку
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совета безопасности ООН о нападении на американское посольство в Багдаде.
Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Экономика
Число бедных граждан в России растет
Согласно статистике, 13,1% россиян являются бедными.
Религия
В Петербурге Путин прибыл на рождественскую службу
Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
Происшествия
Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ
В Казани по подозрению в изнасиловании задержали водителя такси.
Экономика
Медведчук заявил о росте долгов украинцев за ЖКУ
В ноябре 2019 года украинцы должны были заплатить за ЖКУ 15,3 млрд грн, однако погасили только 7,4 млрд грн.
Игры
Grand Theft Auto V включена в подписку Xbox Game Pass для консолей
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль город Сирт на западе Ливии, а также аэропорт и прибрежный порт, передает телеканал Sky News Arabia.
Экономика
«Минималка» на Украине обогнала российскую: почему «перемога» отменяется
Минимальная зарплата на Украине выросла с начала года и в долларовом эквиваленте теперь обгоняет «минималку» в России и Белоруссии.
Армия и оружие
NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
Шоу-бизнес
Марго Робби на красной дорожке «Золотого глобуса»
Марго Робби точно знает, как эффектно появиться на красной дорожки «Золотого глобуса».
Политика
Экстренно направленный в Сирию ракетный крейсер «Маршал Устинов» пострадал при проходе через Босфор. Видео
Армия и оружие
Иран готовит удар по военным объектам США
В Иране готовится удар по военным объектам США, что станет ответом на убийство генерала Касема Сулеймани.
Гаджеты
Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T
В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Шоу-бизнес
Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике
Актриса Настасья Самбурская проводит новогодние праздники на Бали.
Здоровье
Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
Тайваньские исследователи заявили, что даже в небольших дозах лекарство может привести к кровоизлиянию в мозг.
Политика
В Париже не исключили риска войны на Ближнем Востоке
Франция не исключает риска войны на Ближнем Востоке, если не будет снижена напряженность в отношениях между США и Ираном.
Фигурное катание
Траньков оценил слова Авербуха о высоких гонорарах на ледовых шоу
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.
Общество
Председатель Верховного суда России попал в больницу
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Политика
Персонально ваш: Алексей Малашенко
С.Крючков― Сложный клубок завязался на Ближнем Востоке, да не только — в Северной Африке.
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять бесполезных народных методов лечения
Известный московский доктор и телеведущий Александр Мясников проинформировал о бесполезности пяти народных методов лечения, которые популярны у жителей России.