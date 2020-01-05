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Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Армия и оружие Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

Армия и оружие Армия Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль город Сирт на западе Ливии, а также аэропорт и прибрежный порт, передает телеканал Sky News Arabia.

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Фигурное катание Траньков оценил слова Авербуха о высоких гонорарах на ледовых шоу Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.

Общество Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Политика Персонально ваш: Алексей Малашенко С.Крючков― Сложный клубок завязался на Ближнем Востоке, да не только — в Северной Африке.