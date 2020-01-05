Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Политика
Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии
Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии.
Кино
Визуальные проблемы «Кошек» начались еще на ранней стадии производства
Производство фильма началось в декабре 2018 года и завершилось в апреле 2019 года.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Хоккей
Золото уплыло из наших рук… Сборная России вела игру, но уступила канадцам в финале МЧМ
Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о финале сборной России против канадцев (3:4) на молодежном чемпионате мира.
Политика
Сербская церковь надеется решить конфликт в Черногории без политиков
Судя по всему, нежелание втягивать сложные и болезненные отношения между Сербией и Черногорией в церковный конфликт стало поводом для сербского президента Александра Вучича после консультаций с патриархом Иринеем отказаться от частной поездки в канун Рождества в Черногорию.
Происшествия
В Челябинской области в лобовом ДТП погибли три человека
В Челябинской области выясняют обстоятельства крупного ДТП на трассе М5, в котором погибли двое взрослых и ребенок.
Авто
Грузовики из будущего
В течение лета в городах Сибири и Дальнего Востока успешно проходил "Караван грузовиков Mercedes-Benz нового поколения", в котором принимали участие демонстрационные машины.
Хоккей
Хованов рассказал, почему поцеловал герб России перед скамейкой шведов
После гола нападающий поцеловал греб России на форме перед скамейкой запасных сборной Швеции, чем вызвал негодование соперников.
Общество
В МВД назвали номинал наиболее подделываемых купюр
Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100.
Армия и оружие
Число жертв авиаудара по военному училищу в Триполи возросло до 28
Политика
Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман
Футбол
El Desmarque: «Реал» может заплатить за Вернера 80 млн евро
Как сообщает El Desmarque, мадридский клуб готов заплатить за немца 80 млн евро.
Кино
Кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года
Национальное общество кинокритиков США признало картину южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты» лучшим фильмом 2019 года.
Политика
Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран соблюдать ядерную сделку
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Иран воздержаться от действий, которые не соответствуют Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
Политика
Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
Хоккей
Илья Ковальчук вызвал восторг в «Монреале», говоря по-французски
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Монреаля» Сам Ковальчук высказывался о своей новой команде очень тепло.
Авто
Kia запретила продавать новые седаны Optima таксистам
Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
Происшествия
Омское собрание в память о Федорове прошло без задержаний
Армия и оружие
СМИ сообщили о повышенной боевой готовности ракетных войск Ирана
Ракетные войска Ирана находятся в повышенной боевой готовности, сообщил Reuters официальный представитель США.
Кино
«Звездные войны» снова возглавили американский прокат
Экранизация бродвейского мюзикла "Кошки", которую уже можно назвать одним из главных кинопровалов минувшего (и стартовавшего) года, в третьи выходные проката заработала $2,6 млн.
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Экономика
Минимальный размер оплаты труда в России вырос на 850 рублей
Изменения в начислении минимально размера оплаты труда вступили в силу с 1 января 2020 года.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Экономика
Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани
Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
Армия и оружие
Военная база США в Кении подверглась атаке
В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Шоу-бизнес
Племянница принцессы Дианы выходит замуж за 60-летнего миллионера
Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер получила предложение руки и сердца от владельца модного дома Майкла Льюиса — на руке у девушки заметили кольцо, которое очень похоже на помолвочное.