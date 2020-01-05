Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Политика Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии.

Политика Сербская церковь надеется решить конфликт в Черногории без политиков Судя по всему, нежелание втягивать сложные и болезненные отношения между Сербией и Черногорией в церковный конфликт стало поводом для сербского президента Александра Вучича после консультаций с патриархом Иринеем отказаться от частной поездки в канун Рождества в Черногорию.

Авто Грузовики из будущего В течение лета в городах Сибири и Дальнего Востока успешно проходил "Караван грузовиков Mercedes-Benz нового поколения", в котором принимали участие демонстрационные машины.

Общество В МВД назвали номинал наиболее подделываемых купюр Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100.

Политика Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран соблюдать ядерную сделку Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Иран воздержаться от действий, которые не соответствуют Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Авто Kia запретила продавать новые седаны Optima таксистам Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.

Кино «Звездные войны» снова возглавили американский прокат Экранизация бродвейского мюзикла "Кошки", которую уже можно назвать одним из главных кинопровалов минувшего (и стартовавшего) года, в третьи выходные проката заработала $2,6 млн.

Происшествия В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.

Экономика Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.

Происшествия Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.