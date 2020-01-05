Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Читать в источнике
Комментировать64

Подробнее о событии

Граждан РФ предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Московский Комсомолец18:44

Наталья Шагайд: Россиян ждет рост цен на хлеб и овощи

Актуальные Новости11:05

Хлеб и овощи могут подорожать из-за обеднения населения

МР7.ру09:20

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Lenta.ru08:21

Экономисты предупредили о возможном подорожании основных продуктов

News.ru07:00

В 2020 году в России могут подорожать овощи и хлеб

Live2404:17

Экономисты заявили о возможном росте цен на овощи и хлеб в 2020 году

URA.Ru03:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:32, Ашберн
Политика

Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии

Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии.
РИА Новости 15:24
Кино

Визуальные проблемы «Кошек» начались еще на ранней стадии производства

Производство фильма началось в декабре 2018 года и завершилось в апреле 2019 года.
Кино-Панк 03 января в 11:20
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

РИА Новости 02:46
Хоккей

«Ак Барс» одолел в овертайме «Трактор», отыгравшись с 0:3

Чемпионат 12:09
Хоккей

Золото уплыло из наших рук… Сборная России вела игру, но уступила канадцам в финале МЧМ

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о финале сборной России против канадцев (3:4) на молодежном чемпионате мира.
Матч ТВ 16:23
Политика

Сербская церковь надеется решить конфликт в Черногории без политиков

Судя по всему, нежелание втягивать сложные и болезненные отношения между Сербией и Черногорией в церковный конфликт стало поводом для сербского президента Александра Вучича после консультаций с патриархом Иринеем отказаться от частной поездки в канун Рождества в Черногорию.
REGNUM 04:14
Происшествия

В Челябинской области в лобовом ДТП погибли три человека

В Челябинской области выясняют обстоятельства крупного ДТП на трассе М5, в котором погибли двое взрослых и ребенок.
Российская газета 06:25
Авто

Грузовики из будущего

В течение лета в городах Сибири и Дальнего Востока успешно проходил "Караван грузовиков Mercedes-Benz нового поколения", в котором принимали участие демонстрационные машины.
MotorPage.Ru 19:16
Хоккей

Хованов рассказал, почему поцеловал герб России перед скамейкой шведов

После гола нападающий поцеловал греб России на форме перед скамейкой запасных сборной Швеции, чем вызвал негодование соперников.
РИА Новости 04:19
Общество

В МВД назвали номинал наиболее подделываемых купюр

Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100.
Газета.Ru 07:48
Армия и оружие

Число жертв авиаудара по военному училищу в Триполи возросло до 28

Комсомольская правда вчера в 22:24
Политика

Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман

Известия 07:46
Футбол

El Desmarque: «Реал» может заплатить за Вернера 80 млн евро

Как сообщает El Desmarque, мадридский клуб готов заплатить за немца 80 млн евро.
Bookmaker-ratings.ru 15:33
Кино

Кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года

Национальное общество кинокритиков США признало картину южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты» лучшим фильмом 2019 года.
Известия 16:59
Политика

Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран соблюдать ядерную сделку

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Иран воздержаться от действий, которые не соответствуют Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
RT на русском 18:12
Политика

Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
Lenta.ru 13:28
Хоккей

Илья Ковальчук вызвал восторг в «Монреале», говоря по-французски

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Монреаля» Сам Ковальчук высказывался о своей новой команде очень тепло.
Чемпионат 00:07
Авто

Kia запретила продавать новые седаны Optima таксистам

Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
Tvoe-avto.com вчера в 11:59
Происшествия

Омское собрание в память о Федорове прошло без задержаний

БК55 вчера в 06:08
Армия и оружие

СМИ сообщили о повышенной боевой готовности ракетных войск Ирана

Ракетные войска Ирана находятся в повышенной боевой готовности, сообщил Reuters официальный представитель США.
РБК 18:30
Кино

«Звездные войны» снова возглавили американский прокат

Экранизация бродвейского мюзикла "Кошки", которую уже можно назвать одним из главных кинопровалов минувшего (и стартовавшего) года, в третьи выходные проката заработала $2,6 млн.
Газета.Ru 12:46
Культура

Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда 14:08
Экономика

Минимальный размер оплаты труда в России вырос на 850 рублей

Изменения в начислении минимально размера оплаты труда вступили в силу с 1 января 2020 года.
Навигатор 03 января в 23:39
Спорт

Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»

РИА Новости 09:49
Происшествия

В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
РИА Новости 10:56
Экономика

Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани

Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
РБК 08:50
Армия и оружие

Военная база США в Кении подверглась атаке

В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Газета.Ru 03:44
Происшествия

Двух пропавших в Киеве девушек нашли мертвыми в шкафу

Lenta.ru 05:42
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Шоу-бизнес

Племянница принцессы Дианы выходит замуж за 60-летнего миллионера

Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер получила предложение руки и сердца от владельца модного дома Майкла Льюиса — на руке у девушки заметили кольцо, которое очень похоже на помолвочное.
StarHit.ru 17:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное