Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Граждан РФ предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

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В 2020 году в России могут подорожать овощи и хлеб

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URA.Ruвчера в 03:07
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Россиян предупредили о росте цен на хлеб и овощи

Вести.UZвчера в 22:03
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:36, Ашберн
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РИА Новости вчера в 23:28
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Трамп пригрозил Ираку санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Коммерсантъ вчера в 20:02
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Цена на нефть Brent превысила $70

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила $70, следует из данных Интерконтинентальной биржи.
Коммерсантъ 01:11
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Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира

Газета.Ru вчера в 15:43
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Коммерсантъ вчера в 13:30
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В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
РИА Новости вчера в 23:45
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Военная база США в Кении подверглась атаке

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Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам

Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
РИА Новости вчера в 01:18
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В КНР зарегистрирована вспышка неизвестной формы пневмонии.
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Ученый рассказал, как быстро можно избавиться от жира на животе

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Политика

Иран отказался от ограничений ядерной сделки

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В Севастополе обещают открыть кабинеты медпомощи для пожилых

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Армия и оружие

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Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС.
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Трипл-дабл Джеймса принес «Лейкерс» пятую победу подряд

Лидер калифорнийцев Леброн Джеймс оформил трипл-дабл (21 очко, 14 подборов и 11 передач), а выступающий за команду первый сезон Энтони Дэвис ограничился дабл-даблом (24 очка и 11 подборов).
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Солнце и Земля максимально сблизились

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На Украине рядом с границей России хотят установить памятник Бандере

В украинском Конотопе в 40 километрах от границы с Россией может появиться новый памятник лидеру ОУН-УПА* Степану Бандере.
РИА Новости 01:29
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Выступление российского общественного деятеля Ирины Хакамады в рамках бизнес-форума DreamBIG отменили в столице Украины.
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Медведев принес России победу над США в матче ATP Cup

Первая ракетка России Даниил Медведев принес России ключевое очко в копилку сборной страны в матче против США.
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Армия и оружие

СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде

РИА Новости вчера в 15:14
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